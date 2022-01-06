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اليمن.. حرب السفن تهدد الملاحة في البحر الأحمر
اليمن.. حرب السفن تهدد الملاحة في البحر الأحمر
تناقش الحلقة سيطرة قوّات خاصّة تابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية على سفينة ترفع علم دولة الإمارات العربيّة المتحدة وجرها إلى ميناء الحديدة، وأيضاً قيام التحالف... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T14:28+0000
2022-01-06T14:28+0000
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اليمن.. حرب السفن تهدد الملاحة في البحر الأحمر
اليمن.. حرب السفن تهدد الملاحة في البحر الأحمر
ويرى مراقبون، أن هذا التطور قد يؤدي لتداعيات خطيرة على صادرات النفط الهائلة، التي تعبر المجرى الملاحي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب في طريقها إلى الولايات المتحدة وأوروبا.لكن الخبير في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، رأى في ما بدأت تسمى بـ"حرب السفن" محاولة من أطراف النزاع اليمني لتقوية أوراقه التفاوضيه أمام أية عملية سياسية محتملة.واشار المعشني، في حديث لـ"بانوراما"، إلى المباحثات الجارية حول الملف النووي، وتأثيرها على الملف اليمني، كونه قد يكون جزء من صفقة محتملة بين إيران والدول الغربية.
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راديو, بانوراما, аудио

اليمن.. حرب السفن تهدد الملاحة في البحر الأحمر

14:28 GMT 06.01.2022
اليمن.. حرب السفن تهدد الملاحة في البحر الأحمر
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة سيطرة قوّات خاصّة تابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية على سفينة ترفع علم دولة الإمارات العربيّة المتحدة وجرها إلى ميناء الحديدة، وأيضاً قيام التحالف الذي تقوده السعودية بتحويل مسار سفينة وقود كانت متجهة إلى نفس الميناء، إلى ميناء سعودي في إطار صراع على ما يبدو، على الواردات في اليمن.
ويرى مراقبون، أن هذا التطور قد يؤدي لتداعيات خطيرة على صادرات النفط الهائلة، التي تعبر المجرى الملاحي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب في طريقها إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
لكن الخبير في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، رأى في ما بدأت تسمى بـ"حرب السفن" محاولة من أطراف النزاع اليمني لتقوية أوراقه التفاوضيه أمام أية عملية سياسية محتملة.
واشار المعشني، في حديث لـ"بانوراما"، إلى المباحثات الجارية حول الملف النووي، وتأثيرها على الملف اليمني، كونه قد يكون جزء من صفقة محتملة بين إيران والدول الغربية.
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