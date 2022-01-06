بعد صورة تضامنها مع الفلسطينيين... إيما واتسون تصبح بنظر مسؤول إسرائيلي "معادية للسامية"

أعاد المسؤول الإسرائيلي داني دانون تغريد رسالة واتسون وقال: "10 نقاط من جريفندور لكونه معادٍ للسامية".وانتقدت تصريحات دانون من قبل نظيرة حزب المحافظين البارونة سيدة وارسي، التي قالت: "إن إظهار التضامن مع الفلسطينيين ليس معاداة للسامية".وكان سفير إسرائيل الحالي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، انتقد أيضًا مشاركة ممثلة هاري بوتر على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرد قائلا: "قد تنجح الرواية في هاري بوتر لكنها لا تعمل على أرض الواقع" مضيفا، "إذا نجحت، فإن السحر المستخدم في عالم السحرة يمكن أن يقضي على شرور حماس (التي تضطهد النساء وتسعى إلى إبادة إسرائيل) والسلطة الفلسطينية (التي تدعم الإرهاب)، وأنا سأؤيد ذلك!".ونشرت نجمة سلسة أفلام هاري بوتر، إيما واتسون، رسالة تضامن مع الفلسطينيين عبر حسابها على "إنستغرام".وتظهر الرسالة التي نشرتها واتسون عبارة "التضامن هو فعل"، إلى جانب العلم الفلسطيني، على صورة لمتظاهرين تم التقاطها في مسيرة فلسطين الحرة.
وانتقدت تصريحات دانون من قبل نظيرة حزب المحافظين البارونة سيدة وارسي، التي قالت: "إن إظهار التضامن مع الفلسطينيين ليس معاداة للسامية".
وكان سفير إسرائيل الحالي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، انتقد أيضًا مشاركة ممثلة هاري بوتر على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرد قائلا: "قد تنجح الرواية في هاري بوتر لكنها لا تعمل على أرض الواقع" مضيفا، "إذا نجحت، فإن السحر المستخدم في عالم السحرة يمكن أن يقضي على شرور حماس (التي تضطهد النساء وتسعى إلى إبادة إسرائيل) والسلطة الفلسطينية (التي تدعم الإرهاب)، وأنا سأؤيد ذلك!".
ونشرت نجمة سلسة أفلام هاري بوتر، إيما واتسون، رسالة تضامن مع الفلسطينيين عبر حسابها على "إنستغرام".