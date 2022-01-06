تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220106/بعد-صورة-تضامنها-مع-الفلسطينيين-إيما-واتسون-تصبح-بنظر-مسؤول-إسرائيلي-معادية-للسامية-1054999827.html
بعد صورة تضامنها مع الفلسطينيين... إيما واتسون تصبح بنظر مسؤول إسرائيلي "معادية للسامية"
بعد صورة تضامنها مع الفلسطينيين... إيما واتسون تصبح بنظر مسؤول إسرائيلي "معادية للسامية"
اتُهمت الممثلة إيما واتسون بمعاداة السامية من قبل سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة بعد أن نشرت صورة على إنستغرام تضامناً مع القضية الفلسطينية. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T07:44+0000
2022-01-06T07:44+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102292/45/1022924556_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_712795d620e9b9542a9afec11f8cbf97.jpg
أعاد المسؤول الإسرائيلي داني دانون تغريد رسالة واتسون وقال: "10 نقاط من جريفندور لكونه معادٍ للسامية".وانتقدت تصريحات دانون من قبل نظيرة حزب المحافظين البارونة سيدة وارسي، التي قالت: "إن إظهار التضامن مع الفلسطينيين ليس معاداة للسامية".وكان سفير إسرائيل الحالي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، انتقد أيضًا مشاركة ممثلة هاري بوتر على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرد قائلا: "قد تنجح الرواية في هاري بوتر لكنها لا تعمل على أرض الواقع" مضيفا، "إذا نجحت، فإن السحر المستخدم في عالم السحرة يمكن أن يقضي على شرور حماس (التي تضطهد النساء وتسعى إلى إبادة إسرائيل) والسلطة الفلسطينية (التي تدعم الإرهاب)، وأنا سأؤيد ذلك!".ونشرت نجمة سلسة أفلام هاري بوتر، إيما واتسون، رسالة تضامن مع الفلسطينيين عبر حسابها على "إنستغرام".وتظهر الرسالة التي نشرتها واتسون عبارة "التضامن هو فعل"، إلى جانب العلم الفلسطيني، على صورة لمتظاهرين تم التقاطها في مسيرة فلسطين الحرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102292/45/1022924556_0:0:2815:2111_1920x0_80_0_0_7654031cbbcf43ccc40abc76d1b6f231.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

بعد صورة تضامنها مع الفلسطينيين... إيما واتسون تصبح بنظر مسؤول إسرائيلي "معادية للسامية"

07:44 GMT 06.01.2022
© AP Photo / Evan Agostiniإيما واتسون
إيما واتسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© AP Photo / Evan Agostini
تابعنا عبر
اتُهمت الممثلة إيما واتسون بمعاداة السامية من قبل سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة بعد أن نشرت صورة على إنستغرام تضامناً مع القضية الفلسطينية.
أعاد المسؤول الإسرائيلي داني دانون تغريد رسالة واتسون وقال: "10 نقاط من جريفندور لكونه معادٍ للسامية".
وانتقدت تصريحات دانون من قبل نظيرة حزب المحافظين البارونة سيدة وارسي، التي قالت: "إن إظهار التضامن مع الفلسطينيين ليس معاداة للسامية".
وكان سفير إسرائيل الحالي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، انتقد أيضًا مشاركة ممثلة هاري بوتر على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرد قائلا: "قد تنجح الرواية في هاري بوتر لكنها لا تعمل على أرض الواقع" مضيفا، "إذا نجحت، فإن السحر المستخدم في عالم السحرة يمكن أن يقضي على شرور حماس (التي تضطهد النساء وتسعى إلى إبادة إسرائيل) والسلطة الفلسطينية (التي تدعم الإرهاب)، وأنا سأؤيد ذلك!".
ونشرت نجمة سلسة أفلام هاري بوتر، إيما واتسون، رسالة تضامن مع الفلسطينيين عبر حسابها على "إنستغرام".
وتظهر الرسالة التي نشرتها واتسون عبارة "التضامن هو فعل"، إلى جانب العلم الفلسطيني، على صورة لمتظاهرين تم التقاطها في مسيرة فلسطين الحرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:55 GMTكشف مرض دماغي غامض سريع العدوى يصيب الشباب في كندا
07:47 GMTقطر تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن
07:44 GMTبعد صورة تضامنها مع الفلسطينيين... إيما واتسون تصبح بنظر مسؤول إسرائيلي "معادية للسامية"
07:27 GMTروسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان
07:15 GMTأطباء روس يستأصلون ورما كبيرا من مخ طفلة
07:12 GMTثلاثة أنواع من وجبات الفطور "تحبها" الخلايا السرطانية... البيض في القائمة
07:06 GMTإيران تعلن عن جولة خامسة للحوار مع السعودية تحتضنها بغداد... فيديو
06:43 GMTتهديد إيراني جديد لإسرائيل بتدمير تل أبيب وحيفا
06:38 GMTنوع من البهارات يقتل الخلايا السرطانية ويقلل من نموها بنسبة 80 بالمائة
06:16 GMTالإمارات تشهد غدا حدثا هو الأول في تاريخ البلاد
05:54 GMTشرطة ألما آتا تعلن عن محاولة اقتحام مبنى الإدارة
05:44 GMTمصرع 10 أشخاص إثر غرق مركبهم قبالة سواحل زنجبار
05:42 GMTمقاتلات روسية تطلق 8 صواريخ في آن واحد... فيديو
05:21 GMTخبير تغذية يصف العسل بأنه منتج "رهيب"
05:18 GMTالجيش يزيل الطوق ويغادر ساحة ألما آتا
04:59 GMTجميع المؤسسات المالية الكازاخستانية توقف أنشطتها
04:50 GMTعمليات إطلاق النار تبدأ في ساحة ألما آتا
04:39 GMTالأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد
02:58 GMTالبنتاغون: أوستن يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع البريطاني الوضع في أوكرانيا
02:09 GMTأستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش وتمنعه من دخول أراضيها