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بلينكن يجري مباحثات مع وزير خارجية كازاخستان
بلينكن يجري مباحثات مع وزير خارجية كازاخستان
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه أجرى مباحثات هاتفية مع وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي، حول تطورات الأوضاع في بلاده. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T16:47+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها بلينكن، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيها إنه "أجرى مباحثات بناءة مع وزير خارجية كازاخستان".وتابع: "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم المؤسسات الدستورية في كازاخستان من أجل حل القضايا الخلافية دبلوماسيا وبطريقة آمنة".وتشهد كازاخستان احتجاجات في المناطق الغربية من البلاد بسبب ارتفاع حاد في أسعار الغاز.ورغم إعلان الحكومة موافقتها على خفض الأسعار إلى مستوياتها السابقة، إلا أن المظاهرات لم تهدأ وامتدت إلى أنحاء أخرى في البلاد.وتسبب ذلك في دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف، إلى اتخاذ قرار بإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد وشمل ذلك العاصمة نور سلطان.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/رئيس-منظمة-الأمن-الجماعي-يبحث-مع-توكاييف-ولوكاشينكو-الوضع-في-ألما-آتا-1055043513.html
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بلينكن يجري مباحثات مع وزير خارجية كازاخستان

16:47 GMT 06.01.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه أجرى مباحثات هاتفية مع وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي، حول تطورات الأوضاع في بلاده.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بلينكن، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيها إنه "أجرى مباحثات بناءة مع وزير خارجية كازاخستان".
وتابع: "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم المؤسسات الدستورية في كازاخستان من أجل حل القضايا الخلافية دبلوماسيا وبطريقة آمنة".
وتشهد كازاخستان احتجاجات في المناطق الغربية من البلاد بسبب ارتفاع حاد في أسعار الغاز.
ورغم إعلان الحكومة موافقتها على خفض الأسعار إلى مستوياتها السابقة، إلا أن المظاهرات لم تهدأ وامتدت إلى أنحاء أخرى في البلاد.
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
رئيس منظمة الأمن الجماعي يبحث مع توكاييف ولوكاشينكو الوضع في ألما آتا
15:31 GMT
وتسبب ذلك في دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف، إلى اتخاذ قرار بإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد وشمل ذلك العاصمة نور سلطان.
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