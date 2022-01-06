بلينكن يجري مباحثات مع وزير خارجية كازاخستان

جاء ذلك في تدوينة نشرها بلينكن، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيها إنه "أجرى مباحثات بناءة مع وزير خارجية كازاخستان".وتابع: "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم المؤسسات الدستورية في كازاخستان من أجل حل القضايا الخلافية دبلوماسيا وبطريقة آمنة".وتشهد كازاخستان احتجاجات في المناطق الغربية من البلاد بسبب ارتفاع حاد في أسعار الغاز.ورغم إعلان الحكومة موافقتها على خفض الأسعار إلى مستوياتها السابقة، إلا أن المظاهرات لم تهدأ وامتدت إلى أنحاء أخرى في البلاد.وتسبب ذلك في دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف، إلى اتخاذ قرار بإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد وشمل ذلك العاصمة نور سلطان.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه أجرى مباحثات هاتفية مع وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي، حول تطورات الأوضاع في بلاده.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بلينكن، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيها إنه "أجرى مباحثات بناءة مع وزير خارجية كازاخستان".
وتابع: "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم المؤسسات الدستورية في كازاخستان من أجل حل القضايا الخلافية دبلوماسيا وبطريقة آمنة".
Productive call with Kazakhstani Foreign Minister Mukhtar Tileuberdi today. We are committed to supporting Kazakhstan’s constitutional institutions and the peaceful and diplomatic resolution of disputes.