تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220106/بوريل-يعرض-خدمات-الاتحاد-الأوروبي-للمساعدة-في-ملف-كازاخستان-1055044931.html
بوريل يعرض "خدمات" الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ملف كازاخستان
بوريل يعرض "خدمات" الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ملف كازاخستان
غرّد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عبر حسابه على تويتر: "قلق كبير من التطورات في كازاخستان، يجب ضمان حقوق... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T16:16+0000
2022-01-06T16:16+0000
الاتحاد الأوروبي
كازاخستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/16/1047267326_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3a7f089dda42332da4f22ed7b84c2bc7.jpg
وأضاف بوريل: "المساعدة العسكرية الخارجية تعيد ذكريات المواقف التي يجب تجنبها".وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم في معالجة هذه الأزمة".وفي وقت سابق، قالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في إفادة صحفية في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن "الاتحاد الأوروبي أُحيط علمًا بقرار السلطات الكازاخستانية التقدم بطلب إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي للحصول على المساعدة".وأضافت: "في هذه المرحلة، أستطيع أن أقول إننا أخذنا في الاعتبار قرار الرئيس توكاييف بطلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان لفترة محدودة للمساعدة في استقرار الوضع".
https://arabic.sputniknews.com/20220106/عصابة-سطو-تقتحم-مصرفا-بواسطة-جرافة-في-كازاخستان-وسط-حالة-الفوضى-فيديو-1055029610.html
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/16/1047267326_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ddabdbc0055f00229319e82bed55c2d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الاتحاد الأوروبي, كازاخستان

بوريل يعرض "خدمات" الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ملف كازاخستان

16:16 GMT 06.01.2022
© REUTERSالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS
تابعنا عبر
غرّد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عبر حسابه على تويتر: "قلق كبير من التطورات في كازاخستان، يجب ضمان حقوق المدنيين وأمنهم".
وأضاف بوريل: "المساعدة العسكرية الخارجية تعيد ذكريات المواقف التي يجب تجنبها".
وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم في معالجة هذه الأزمة".
وفي وقت سابق، قالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في إفادة صحفية في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن "الاتحاد الأوروبي أُحيط علمًا بقرار السلطات الكازاخستانية التقدم بطلب إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي للحصول على المساعدة".
صراف آلي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
عصابة سطو تقتحم مصرفا بواسطة جرافة في كازاخستان وسط حالة الفوضى... فيديو
11:47 GMT
وأضافت: "في هذه المرحلة، أستطيع أن أقول إننا أخذنا في الاعتبار قرار الرئيس توكاييف بطلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان لفترة محدودة للمساعدة في استقرار الوضع".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:10 GMTقطيع من الخراف يصطف على شكل "حقنة" لتشجيع الألمان على التطعيم ضد "كوفيد-19"
16:56 GMTأردوغان: سنخرج طائرتنا الحربية الوطنية من الحظيرة عام 2023
16:49 GMTأردوغان يخرج عن صمته إزاء احتجاجات كازاخستان
16:47 GMTبلينكن يجري مباحثات مع وزير خارجية كازاخستان
16:44 GMTكوزاك: الحكومة الألمانية الجديدة والسلطات الفرنسية ملتزمة باتفاقيات مينسك
16:40 GMT"الكانولا" بديل عن الفحم لتدفئة المنازل دون ملوثات
16:23 GMTغضب في السعودية... تداول فيديو لولي العهد ردا على تصريحات عن القبائل
16:16 GMTبوريل يعرض "خدمات" الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ملف كازاخستان
16:15 GMT"أوميكرون" يحاصر العالم... إلغاء أحداث مهمة وطرد مشاهير وإغلاق حدود
16:11 GMTمرشح رئاسي ليبي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تعقيدات إجراء الانتخابات والتخبط السياسي
16:07 GMTفوضى وعمليات سطو وتخريب تشهدها ألما آتا
16:04 GMTإيران: مستعدون لاستئناف العلاقات مع السعودية ويجب إشراك مصر وتركيا في الحوار
15:45 GMTشاب مسلم يبحث عن زوجة في بريطانيا بطريقة مبتكرة... فيديو
15:42 GMTوزير المالية التركي: المواطن ليس فأرا حتى نجرب عليه نظريات خبراء الاقتصاد
15:31 GMTرئيس منظمة الأمن الجماعي يبحث مع توكاييف ولوكاشينكو الوضع في ألما آتا
15:23 GMTعريس عربي يتزين بعقد من الأموال كهدايا... فيديو
15:23 GMTأسعار الغذاء العالمية تقفز إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات
15:07 GMTبسبب زر... فرنسا تفرض غرامة قدرها 238 مليون دولار على غوغل وفيسبوك
15:03 GMTقطر تطالب شركة إيرباص بتعويض يتخطى 600 مليون دولار
14:58 GMTبايدن يتهم ترامب "بالكذب والغرور"