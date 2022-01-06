"بينهم دبلوماسيين أجانب في بغداد"... العراق يسجل أول حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"

وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، إنه "تمّ تسجيل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".وأضافت، أنه "تمّ تسجيل 5 حالات أوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد".من جهتها، أعلنت دائرة صحة دهوك، عن استقرار الحالة الصحية للمصابين بأوميكرون، مبينة أن حالتهم لم تستوجب الدخول إلى المستشفى وهم من عائلة واحدة كانت قادمة من أوروبا.وكان المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، نفى الأحد الماضي، في بيان نقلته السومرية نيوز، كل المعلومات التي تنتشر بسرعة، ويتم تداولها إعلامياً، عن ظهور إصابات بسلالة أوميكرون.ومضى بقوله: "لم نسجل لغاية اللحظة أية إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد في بغداد وباقي المحافظات العراقية".وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لمسافرين عائدين.
وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، إنه "تمّ تسجيل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".