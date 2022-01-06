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https://arabic.sputniknews.com/20220106/جميع-المؤسسات-المالية-الكازاخستانية-توقف-أنشطتها-1054990795.html
جميع المؤسسات المالية الكازاخستانية توقف أنشطتها
جميع المؤسسات المالية الكازاخستانية توقف أنشطتها
أوقفت جميع المنظمات المالية في كازاخستان أنشطتها بعد عملية مكافحة الإرهاب والاضطرابات في الإنترنت، حسب ما أوردته قناة "خبر 24" التلفزيونية في إشارة إلى... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T04:59+0000
2022-01-06T05:09+0000
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"أبلغت وكالة جمهورية كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالية والمصرف الوطني لكازاخستان، مع مراعاة قيام وكالات إنفاذ القانون بعمليات مكافحة الإرهاب ومع مراعاة الاضطرابات المؤقتة في الإنترنت، &lt;. ..&gt; بالتعليق المؤقت لأنشطة كافة المؤسسات المالية ".وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف أيضًا إلى حماية صحة وحياة موظفي وعملاء المؤسسات المالية.بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.
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جميع المؤسسات المالية الكازاخستانية توقف أنشطتها

04:59 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 05:09 GMT 06.01.2022)
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الوضع في كازخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
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أوقفت جميع المنظمات المالية في كازاخستان أنشطتها بعد عملية مكافحة الإرهاب والاضطرابات في الإنترنت، حسب ما أوردته قناة "خبر 24" التلفزيونية في إشارة إلى السكرتير الصحفي للبنك الوطني أولجاس رمضانوف.
"أبلغت وكالة جمهورية كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالية والمصرف الوطني لكازاخستان، مع مراعاة قيام وكالات إنفاذ القانون بعمليات مكافحة الإرهاب ومع مراعاة الاضطرابات المؤقتة في الإنترنت، <. ..> بالتعليق المؤقت لأنشطة كافة المؤسسات المالية ".
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف أيضًا إلى حماية صحة وحياة موظفي وعملاء المؤسسات المالية.
بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.
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