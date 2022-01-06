خبراء: متحور كورونا التالي بات على الأبواب والعالم لن يأمن إلا بتطعيم الجميع

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي"، قال أندرو فريدمان، أكاديمي في الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كارديف: "حتى يتم تطعيم العالم بأسره، وليس فقط الدول الغربية الغنية، أعتقد أننا سنظل في خطر ظهور متحورات جديدة وبعضها قد يكون أكثر ضراوة من أوميكرون".وأضاف فريدمان أن الفيروسات "تميل إلى أن تصبح أكثر اعتدالا" مع تطورها، لكنه حذر من أن هذا "ليس هو الحال دائما، قد يكون الأمر جيدا مع المتحورات المستقبلية أنها أكثر عدوى، وقد تكون أكثر اعتدالا، لكن لا يمكننا قول ذلك على وجه اليقين".حتى الآن، تلقى 58.6% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيد"، حيث أعطيت 9.28 مليار جرعة للسكان في جميع أنحاء العالم، وفقا لبيانات "أور ورلد إن داتا".وحول مشاركة اللقاحات قال داني ألتمان، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على أنه لا مفر من هذا المنطق".وأضاف: "هذا ليس إيثارا أو مساعدة أو أي شيء، هذه هي استراتيجية الهروب العالمية من شيء نعاني منه جميعا معا، ما لم نتمكن من مشاركة اللقاحات وإنتاج لقاحات كافية للجميع، فإن المتحور التالي قاب قوسين أو أدنى".
حذر خبراء من احتمال استمرار ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، إلى أن يتم تطعيم العالم بأكمله ضد "كوفيد 19"، قائلين إن مشاركة اللقاحات ليس مجرد عمل إيثاري ولكنه عملي.
وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي"، قال أندرو فريدمان، أكاديمي في الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كارديف: "حتى يتم تطعيم العالم بأسره، وليس فقط الدول الغربية الغنية، أعتقد أننا سنظل في خطر ظهور متحورات جديدة وبعضها قد يكون أكثر ضراوة من أوميكرون".
وأضاف فريدمان أن الفيروسات "تميل إلى أن تصبح أكثر اعتدالا" مع تطورها، لكنه حذر من أن هذا "ليس هو الحال دائما، قد يكون الأمر جيدا مع المتحورات المستقبلية أنها أكثر عدوى، وقد تكون أكثر اعتدالا، لكن لا يمكننا قول ذلك على وجه اليقين".
حتى الآن، تلقى 58.6% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيد"، حيث أعطيت 9.28 مليار جرعة للسكان في جميع أنحاء العالم، وفقا لبيانات "أور ورلد إن داتا".
وحول مشاركة اللقاحات قال داني ألتمان، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على أنه لا مفر من هذا المنطق".
وأضاف: "هذا ليس إيثارا أو مساعدة أو أي شيء، هذه هي استراتيجية الهروب العالمية من شيء نعاني منه جميعا معا، ما لم نتمكن من مشاركة اللقاحات وإنتاج لقاحات كافية للجميع، فإن المتحور التالي قاب قوسين أو أدنى".