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https://arabic.sputniknews.com/20220106/خبراء-متحور-كورونا-التالي-بات-على-الأبواب-والعالم-لن-يأمن-إلا-بتطعيم-الجميع-1055049511.html
خبراء: متحور كورونا التالي بات على الأبواب والعالم لن يأمن إلا بتطعيم الجميع
خبراء: متحور كورونا التالي بات على الأبواب والعالم لن يأمن إلا بتطعيم الجميع
حذر خبراء من احتمال استمرار ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، إلى أن يتم تطعيم العالم بأكمله ضد "كوفيد 19"، قائلين إن مشاركة اللقاحات ليس مجرد عمل إيثاري ولكنه... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T21:42+0000
2022-01-06T21:42+0000
علوم
فيروس كورونا
أوميكرون
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وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي"، قال أندرو فريدمان، أكاديمي في الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كارديف: "حتى يتم تطعيم العالم بأسره، وليس فقط الدول الغربية الغنية، أعتقد أننا سنظل في خطر ظهور متحورات جديدة وبعضها قد يكون أكثر ضراوة من أوميكرون".وأضاف فريدمان أن الفيروسات "تميل إلى أن تصبح أكثر اعتدالا" مع تطورها، لكنه حذر من أن هذا "ليس هو الحال دائما، قد يكون الأمر جيدا مع المتحورات المستقبلية أنها أكثر عدوى، وقد تكون أكثر اعتدالا، لكن لا يمكننا قول ذلك على وجه اليقين".حتى الآن، تلقى 58.6% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيد"، حيث أعطيت 9.28 مليار جرعة للسكان في جميع أنحاء العالم، وفقا لبيانات "أور ورلد إن داتا".وحول مشاركة اللقاحات قال داني ألتمان، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على أنه لا مفر من هذا المنطق".وأضاف: "هذا ليس إيثارا أو مساعدة أو أي شيء، هذه هي استراتيجية الهروب العالمية من شيء نعاني منه جميعا معا، ما لم نتمكن من مشاركة اللقاحات وإنتاج لقاحات كافية للجميع، فإن المتحور التالي قاب قوسين أو أدنى".
https://arabic.sputniknews.com/20220106/الصحة-العالمية-أوميكرون-قد-يكون-أضعف-من-دلتا-لكنه-ليس-خفيفا-1055046378.html
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علوم, فيروس كورونا, أوميكرون

خبراء: متحور كورونا التالي بات على الأبواب والعالم لن يأمن إلا بتطعيم الجميع

21:42 GMT 06.01.2022
© REUTERSاختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19
اختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS
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حذر خبراء من احتمال استمرار ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، إلى أن يتم تطعيم العالم بأكمله ضد "كوفيد 19"، قائلين إن مشاركة اللقاحات ليس مجرد عمل إيثاري ولكنه عملي.
وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي"، قال أندرو فريدمان، أكاديمي في الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كارديف: "حتى يتم تطعيم العالم بأسره، وليس فقط الدول الغربية الغنية، أعتقد أننا سنظل في خطر ظهور متحورات جديدة وبعضها قد يكون أكثر ضراوة من أوميكرون".
وأضاف فريدمان أن الفيروسات "تميل إلى أن تصبح أكثر اعتدالا" مع تطورها، لكنه حذر من أن هذا "ليس هو الحال دائما، قد يكون الأمر جيدا مع المتحورات المستقبلية أنها أكثر عدوى، وقد تكون أكثر اعتدالا، لكن لا يمكننا قول ذلك على وجه اليقين".
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يحضر مؤتمرا صحفيا في جنيف، سويسرا، 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
الصحة العالمية: "أوميكرون" قد يكون أضعف من "دلتا" لكنه ليس "خفيفا"
17:51 GMT
حتى الآن، تلقى 58.6% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيد"، حيث أعطيت 9.28 مليار جرعة للسكان في جميع أنحاء العالم، وفقا لبيانات "أور ورلد إن داتا".
وحول مشاركة اللقاحات قال داني ألتمان، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على أنه لا مفر من هذا المنطق".
وأضاف: "هذا ليس إيثارا أو مساعدة أو أي شيء، هذه هي استراتيجية الهروب العالمية من شيء نعاني منه جميعا معا، ما لم نتمكن من مشاركة اللقاحات وإنتاج لقاحات كافية للجميع، فإن المتحور التالي قاب قوسين أو أدنى".
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