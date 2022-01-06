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https://arabic.sputniknews.com/20220106/خرائط-غوغل-تقود-لاعتقال-أخطر-عناصر-المافيا-الإيطالية-بعد-20-عاما-من-الفرار-1054999697.html
خرائط غوغل تقود لاعتقال أخطر عناصر المافيا الإيطالية بعد 20 عاما من الفرار
خرائط غوغل تقود لاعتقال أخطر عناصر المافيا الإيطالية بعد 20 عاما من الفرار
ساعدت خرائط غوغل الشرطة الإسبانية في إلقاء القبض على واحد من أخطر عناصر عصابات المافيا في إيطاليا، بعد أن ظل هاربا لنحو 20 عاما. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T08:07+0000
2022-01-06T08:07+0000
2022-01-06T08:07+0000
العالم
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وأفادت وكالة "رويترز" بأن صورة شارع على خرائط غوغل يظهر فيها رجل يشبهه أمام متجر للفواكه، هي الخيط الأول الذي التقطته الشرطة لبدء تحقيق أعمق.بعد تحقيق على مدى عامين، تم اختفاء أثر جيواتشينو جامينو (61 عاما) في مدينة جالاباجار قرب العاصمة الإسبانية مدريد، التي كان يعيش فيها باسم مزيف.وأضاف ألتييرو أن جامينو محتجز حاليا في إسبانيا، وأن السلطات الإسبانية تأمل في إعادته لإيطاليا بنهاية فبراير/شباط المقبل.يذكر ان جيواتشينو جامينو، هو عضو في عصابة المافيا "ستيدا" في مدينة صقلية الإيطالية، قد هرب من سجن ريبيبيا في روما عام 2002. وفي 2003 حكم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بجريمة قتل وقعت قبل بضع سنوات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خرائط غوغل تقود لاعتقال أخطر عناصر المافيا الإيطالية بعد 20 عاما من الفرار
ساعدت خرائط غوغل الشرطة الإسبانية في إلقاء القبض على واحد من أخطر عناصر عصابات المافيا في إيطاليا، بعد أن ظل هاربا لنحو 20 عاما.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن صورة شارع على خرائط غوغل يظهر فيها رجل يشبهه أمام متجر للفواكه، هي الخيط الأول الذي التقطته الشرطة لبدء تحقيق أعمق.
بعد تحقيق على مدى عامين، تم اختفاء أثر جيواتشينو جامينو (61 عاما) في مدينة جالاباجار قرب العاصمة الإسبانية مدريد، التي كان يعيش فيها باسم مزيف.
وقال نيكولا ألتييرو، نائب مدير وحدة شرطة مكافحة عصابات المافيا في إيطاليا: "ساعدتنا الصورة في تأكيد (نتائج) التحقيق الذي كنا نجريه بالطرق التقليدية".
وأضاف ألتييرو أن جامينو محتجز حاليا في إسبانيا، وأن السلطات الإسبانية تأمل في إعادته لإيطاليا بنهاية فبراير/شباط المقبل.
يذكر ان جيواتشينو جامينو، هو
عضو في عصابة المافيا
"ستيدا" في مدينة صقلية الإيطالية، قد هرب من سجن ريبيبيا في روما عام 2002. وفي 2003 حكم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بجريمة قتل وقعت قبل بضع سنوات.