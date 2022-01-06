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https://arabic.sputniknews.com/20220106/رئيس-وزراء-بريطانيا-يهاجم-الماضي-الاستعماري-لبلاده-1055047321.html
رئيس وزراء بريطانيا يهاجم الماضي الاستعماري لبلاده
رئيس وزراء بريطانيا يهاجم الماضي الاستعماري لبلاده
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن على بلاده مقاومة الجهود الرامية إلى "تقديس" ماضيها الاستعماري، بعد تبرئة 4 متظاهرين من تهم جنائية... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T19:25+0000
2022-01-06T19:25+0000
العالم
بريطانيا
عنصرية
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وامتنع جونسون عن التعليق على تفاصيل حكم هيئة المحلفين الصادر يوم الأربعاء، والمتعلق بهجوم في عام 2020 على تمثال إدوارد كولستون خلال احتجاج "حياة السود مهمة" في مدينة بريستول الغربية، بحسب "فرانس برس".ومع ذلك أضاف جونسون للصحفيين: "ما أود قوله أنني أشعر أن لدينا إرثا تاريخيا معقدا من حولنا ويعكس تاريخنا بكل تنوعه سواء في الخير أو الشر، ما لا يمكنك فعله هو البحث بأثر رجعي عن تغيير تاريخنا أو تعديله".اعترف المتهمون الأربعة بالمشاركة في الاحتجاج الذي شهد إسقاط تمثال تاجر الرقيق عند ميناء بريستول في ذروة الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في يونيو/ حزيران 2020.لكن هيئة المحلفين اتفقت مع حجتهم بأن إرث كولستون الملطخ بالدماء كان جزءا لا يتجزأ من القضية، وأن تخليد ذكراه في العلن كان بحد ذاته جريمة كراهية.استمعت المحاكمة إلى الادعاء بأن التاجر الذي عاش في القرن السابع عشر شارك في استعباد ونقل أكثر من 80 ألف أفريقي، من بينهم ما يقرب من 10 آلاف طفل. توفي نحو 19 ألف من هؤلاء المستعبدين على متن سفن متجهة إلى الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي.شهدت الدعوات لإعادة تقييم الإرث الاستعماري البريطاني مواقع أخرى مرتبطة بكولستون أعيدت تسميتها في بريستول، ونقاشا وطنيا حول كيفية التعامل مع الشخصيات التاريخية الأخرى.لكن الدافع لإزالة بعض الآثار وإعادة تقييم الماضي الإمبراطوري البريطاني أثار رد فعل عنيف، خاصة بعد استهداف تمثال لرئيس الوزراء وقت الحرب ونستون تشرشل.
https://arabic.sputniknews.com/20200616/تخريب-التماثيل-في-أمريكا-وأوروبا-أبرز-الرموز-التي-أسقطها-الغاضبون-1045734543.html
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العالم, بريطانيا, عنصرية

رئيس وزراء بريطانيا يهاجم الماضي الاستعماري لبلاده

19:25 GMT 06.01.2022
© AP Photo / Frank Augsteinفوز بوريس جونسون برئاسة حزب المحافظين ليخلف تيريزا ماي في منصب رئاسة الحكومة البريطانية
فوز بوريس جونسون برئاسة حزب المحافظين ليخلف تيريزا ماي في منصب رئاسة الحكومة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© AP Photo / Frank Augstein
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن على بلاده مقاومة الجهود الرامية إلى "تقديس" ماضيها الاستعماري، بعد تبرئة 4 متظاهرين من تهم جنائية لإسقاطهم تمثال لتاجر رقيق سيء السمعة.
وامتنع جونسون عن التعليق على تفاصيل حكم هيئة المحلفين الصادر يوم الأربعاء، والمتعلق بهجوم في عام 2020 على تمثال إدوارد كولستون خلال احتجاج "حياة السود مهمة" في مدينة بريستول الغربية، بحسب "فرانس برس".
ومع ذلك أضاف جونسون للصحفيين: "ما أود قوله أنني أشعر أن لدينا إرثا تاريخيا معقدا من حولنا ويعكس تاريخنا بكل تنوعه سواء في الخير أو الشر، ما لا يمكنك فعله هو البحث بأثر رجعي عن تغيير تاريخنا أو تعديله".
اعترف المتهمون الأربعة بالمشاركة في الاحتجاج الذي شهد إسقاط تمثال تاجر الرقيق عند ميناء بريستول في ذروة الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في يونيو/ حزيران 2020.
تمثال كريستوف كولومبوس في برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2020
تخريب التماثيل في أمريكا وأوروبا... أبرز الرموز التي أسقطها الغاضبون
16 يونيو 2020, 16:56 GMT
لكن هيئة المحلفين اتفقت مع حجتهم بأن إرث كولستون الملطخ بالدماء كان جزءا لا يتجزأ من القضية، وأن تخليد ذكراه في العلن كان بحد ذاته جريمة كراهية.
استمعت المحاكمة إلى الادعاء بأن التاجر الذي عاش في القرن السابع عشر شارك في استعباد ونقل أكثر من 80 ألف أفريقي، من بينهم ما يقرب من 10 آلاف طفل. توفي نحو 19 ألف من هؤلاء المستعبدين على متن سفن متجهة إلى الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي.
شهدت الدعوات لإعادة تقييم الإرث الاستعماري البريطاني مواقع أخرى مرتبطة بكولستون أعيدت تسميتها في بريستول، ونقاشا وطنيا حول كيفية التعامل مع الشخصيات التاريخية الأخرى.
لكن الدافع لإزالة بعض الآثار وإعادة تقييم الماضي الإمبراطوري البريطاني أثار رد فعل عنيف، خاصة بعد استهداف تمثال لرئيس الوزراء وقت الحرب ونستون تشرشل.
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