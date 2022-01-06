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شاب مسلم يبحث عن زوجة في بريطانيا بطريقة مبتكرة... فيديو
شاب مسلم يبحث عن زوجة في بريطانيا بطريقة مبتكرة... فيديو
أقدم شاب بريطاني مسلم على الزواج بطريقة مبتكرة مستخدما لافتات إعلانية ضخمة في الشوارع العامة للبحث عن شريكة حياته. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T15:45+0000
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ذكرت ذلك شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، ونشرت مقطع فيديو يرصد جانبا من قصة الشاب المقبل على الزواج بطريقة وصفتها بـ "الأكثر إبداعا".وتقول الشبكة إن ظهور جائحة كورونا دفعت الكثير من الشباب للاعتماد على تطبيقات المواعدة للبحث عن زوجة، مضيفة: "لكن هناك آخرين يستخدمون طرقا أكثر إبداعا".وتابعت: "دفع محمد مالك مبالغ مالية ليظهر على لوحات إعلانية في الأماكن العامة إضافة إلى موقع إلكتروني من أجل إيجاد الزوجة التي يبحث عنها".وأوردت الشبكة حديث محمد مالك الذي يتحدث فيه عن نفسه بعبارات قال فيها:ولفتت الشبكة إلى أن محمد مالك أوضح أنه يفعل ذلك لأنه لم يجد الفتاة المناسبة، مؤكدا أن صعوبة هذا الأمر دفعته إلى الحصول على لوحة إعلانية للتعريف بنفسه.
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شاب مسلم يبحث عن زوجة في بريطانيا بطريقة مبتكرة... فيديو

15:45 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 16:00 GMT 06.01.2022)
© Photo / Pixabay/ OlcayErtemالزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف
الزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Photo / Pixabay/ OlcayErtem
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أقدم شاب بريطاني مسلم على الزواج بطريقة مبتكرة مستخدما لافتات إعلانية ضخمة في الشوارع العامة للبحث عن شريكة حياته.
ذكرت ذلك شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، ونشرت مقطع فيديو يرصد جانبا من قصة الشاب المقبل على الزواج بطريقة وصفتها بـ "الأكثر إبداعا".
وتقول الشبكة إن ظهور جائحة كورونا دفعت الكثير من الشباب للاعتماد على تطبيقات المواعدة للبحث عن زوجة، مضيفة: "لكن هناك آخرين يستخدمون طرقا أكثر إبداعا".
ولفتت الشبكة إلى أن محمد مالك، 29 عاما، المقيم في لندن، قام بـ "قفزة عملاقة من أجل الحب" على حد وصفها.
وتابعت: "دفع محمد مالك مبالغ مالية ليظهر على لوحات إعلانية في الأماكن العامة إضافة إلى موقع إلكتروني من أجل إيجاد الزوجة التي يبحث عنها".

وأوردت الشبكة حديث محمد مالك الذي يتحدث فيه عن نفسه بعبارات قال فيها:

أعيش في لندن وأنا ملتزم دينيا ومن رواد الأعمال، وعمري29 عاما.
أبحث عن إنسانة تعمل لدينها وأنا منفتح على أي عرق، لكني من عائلة محافظة.
إذا كنت مهتمة... عبئي النموذج أو تحققي من التفاصيل الخاصة بي.
ولفتت الشبكة إلى أن محمد مالك أوضح أنه يفعل ذلك لأنه لم يجد الفتاة المناسبة، مؤكدا أن صعوبة هذا الأمر دفعته إلى الحصول على لوحة إعلانية للتعريف بنفسه.
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