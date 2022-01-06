تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
https://arabic.sputniknews.com/20220106/عريس-عربي-يتزين-بعقد-من-الأموال-كهدايا-فيديو--1055035971.html
عريس عربي يتزين بعقد من الأموال كهدايا... فيديو
عريس عربي يتزين بعقد من الأموال كهدايا... فيديو
شهد حفل زفاف في ليبيا مشهدا نادرا وغريبا خلال تقديم الهدايا من طرف أقرباء العريس. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T15:23+0000
2022-01-06T15:23+0000
2022-01-06T15:28+0000
نادي الفيديو
مجتمع
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/82/1043748266_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_4cefa27cae476f40ac3b27197a4b8a30.jpg
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر العريس وهو يتزيّن بعقد من الأموال من قبل أصحابه وأقاربه بدلا من عقد الفل والياسمين كنوع جديد من الهدايا، التي أدهشت الجميع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/82/1043748266_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_a2665042a31838ed778bfdbb978f7518.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, مجتمع, أخبار ليبيا اليوم
عريس عربي يتزين بعقد من الأموال كهدايا... فيديو
15:23 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 15:28 GMT 06.01.2022)
شهد حفل زفاف في ليبيا مشهدا نادرا وغريبا خلال تقديم الهدايا من طرف أقرباء العريس.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر العريس وهو يتزيّن بعقد من الأموال من قبل أصحابه وأقاربه بدلا من عقد الفل والياسمين كنوع جديد من الهدايا، التي أدهشت الجميع.