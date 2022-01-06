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علاج الصلع مقابل أصوات الناخبين... تعهد مرشح رئاسي يثير جدلا في كوريا الجنوبية
علاج الصلع مقابل أصوات الناخبين... تعهد مرشح رئاسي يثير جدلا في كوريا الجنوبية
أثار المرشح الرئاسي للحزب الحاكم في كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، جدلا هذا الأسبوع بعد أن اقترح السماح للتأمين الصحي العام بتغطية علاج تساقط الشعر، حيث رحب به... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T09:29+0000
2022-01-06T09:43+0000
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وحسب "رويترز"، تعهد ميونغ بذلك في حال فوزه بالانتخابات، قائلا إن "قرابة 10 ملايين شخص يعانون من تساقط الشعر في البلاد".وأضاف أن "كثيرين منهم يلجؤون لشراء أدوية من الخارج أو لتناول أدوية البروستاتا كبديل بسبب ارتفاع كلفة العلاج".ولقى تعهد المرشح الرئاسي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل في كوريا الجنوبية ما بين مؤيد ومعارض وساخر.ووفقا لـ"رويترز"، تداول كثيرون مقطع فيديو مركبا مدته 15 ثانية على هيئة إعلان تجاري عن تساقط الشعر يبدو فيه ميونغ وهو يخاطب الناخبين قائلا إنه أفضل مرشح "لشعركم".بينما نقلت الوكالة عن مواطنة تدعى جيونغ دا-يون وهي أم لطفلين في اجتماع مساء الأربعاء مع ناخبين يعانون من تساقط الشعر، قولها إنها تخلت عن العلاج الطبي لإنه يتطلب 4 ملايين وون (3325 دولارا) خلال 6 أشهر ولجأت لاستعمال شامبو ممتاز لغسل الشعر والتغذية الجيدة.وفي السياق، انتهزت المعارضة الفرصة لمهاجمة وانتقاد المرشح ميونغ، ووصفت أهن تشيول سو، وهي من مرشحي المعارضة وطبيبة سابقة الاقتراح بأنه غير مسؤول ووعدت بخفض أسعار الأدوية وتمويل تطوير علاج جديد إذا ما فازت في الانتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/استطلاع-رئيس-كوريا-الجنوبية-مون-جيه-إن-يحصد-تأييدا-بنسبة-42-1054724316.html
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علاج الصلع مقابل أصوات الناخبين... تعهد مرشح رئاسي يثير جدلا في كوريا الجنوبية

09:29 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 09:43 GMT 06.01.2022)
© REUTERS / KCNAاحتفالات كوريا الشمالية بالذكرى الـ67 لتوقيع معاهدة السلام التي وضعت نهاية للحرب ضد جارتها كوريا الجنوبية، 27 يوليو 2020
احتفالات كوريا الشمالية بالذكرى الـ67 لتوقيع معاهدة السلام التي وضعت نهاية للحرب ضد جارتها كوريا الجنوبية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / KCNA
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أثار المرشح الرئاسي للحزب الحاكم في كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، جدلا هذا الأسبوع بعد أن اقترح السماح للتأمين الصحي العام بتغطية علاج تساقط الشعر، حيث رحب به البعض فيما انتقده آخرون.
وحسب "رويترز"، تعهد ميونغ بذلك في حال فوزه بالانتخابات، قائلا إن "قرابة 10 ملايين شخص يعانون من تساقط الشعر في البلاد".
وأضاف أن "كثيرين منهم يلجؤون لشراء أدوية من الخارج أو لتناول أدوية البروستاتا كبديل بسبب ارتفاع كلفة العلاج".

ولقى تعهد المرشح الرئاسي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل في كوريا الجنوبية ما بين مؤيد ومعارض وساخر.
ووفقا لـ"رويترز"، تداول كثيرون مقطع فيديو مركبا مدته 15 ثانية على هيئة إعلان تجاري عن تساقط الشعر يبدو فيه ميونغ وهو يخاطب الناخبين قائلا إنه أفضل مرشح "لشعركم".

بينما نقلت الوكالة عن مواطنة تدعى جيونغ دا-يون وهي أم لطفلين في اجتماع مساء الأربعاء مع ناخبين يعانون من تساقط الشعر، قولها إنها تخلت عن العلاج الطبي لإنه يتطلب 4 ملايين وون (3325 دولارا) خلال 6 أشهر ولجأت لاستعمال شامبو ممتاز لغسل الشعر والتغذية الجيدة.

وفي السياق، انتهزت المعارضة الفرصة لمهاجمة وانتقاد المرشح ميونغ، ووصفت أهن تشيول سو، وهي من مرشحي المعارضة وطبيبة سابقة الاقتراح بأنه غير مسؤول ووعدت بخفض أسعار الأدوية وتمويل تطوير علاج جديد إذا ما فازت في الانتخابات.
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