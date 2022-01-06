غضب في السعودية... تداول فيديو لولي العهد ردا على تصريحات عن القبائل
تسببت تصريحات باحث سعودي عن القبائل في المملكة العربية السعودية بردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث عن انتهاء دورها.
وقال الباحث سعد الصويان، خلال مقابلة مع قناة "روتانا خليجية"، الاثنين الماضي: "لدى اعتقاد بأن دور القبيلة كداعم لوجود الدولة السعودية قد انتهى".
د.سعد الصويان: أتمنى من صناع القرار تدشين حركة أو برنامج للتشجيع على التزاوج والتصاهر بين "القبيلة وغير القبيلة والبدوي والحضري والشيعي والسني" من أجل دمج المجتمع#سعد_الصويان_في_الصورة#روتانا_خليجية pic.twitter.com/FqvMv7UOKa— في الصورة (@almodifershow) January 3, 2022
وتابعت: "رؤية 2030 حرفت الاتجاه إلى الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية... بدأ الناس يحققون مكاسب غير مسألة (أصلك وفصلك)".
وتحدث الباحث السعودي عن مقترح كان يتمنى أن يوصله لصناع القرار يتضمن تشجيع الزواج بين القبائل والطوائف المختلفة من أجل دمج المجتمع السعودي.
كلام سمو ولي العهد حفظه الله عن القبائل— مشعل الزاهد (@mishal_alzahed) January 5, 2022
في #المملكة وكرامتهم هي رسالة لكل من
تسول له نفسه للمساس بالقبائل كافة دون
استثناء ومايحضون به من احترام القيادة
الرشيدة رعاهم الله ، أما هرطقات الصويان
أن القبيلة دورها انتهى كداعم لوجود الدولة
هذه مردوده عليه ولايرضي الملك وولي عهده. https://t.co/YrTBKFKoxC pic.twitter.com/dTsxbsKHSd
لكن رواد التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الفيديو، نشر بعضهم فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يتحدث عن تقديره للقبائل في المملكة.