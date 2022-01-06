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https://arabic.sputniknews.com/20220106/غضب-في-السعودية-تداول-فيديو-لولي-العهد-ردا-على-تصريحات-عن-القبائل-1055044598.html
غضب في السعودية... تداول فيديو لولي العهد ردا على تصريحات عن القبائل
غضب في السعودية... تداول فيديو لولي العهد ردا على تصريحات عن القبائل
تسببت تصريحات باحث سعودي عن القبائل في المملكة العربية السعودية بردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث عن انتهاء دورها. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T16:23+0000
2022-01-06T16:23+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وقال الباحث سعد الصويان، خلال مقابلة مع قناة "روتانا خليجية"، الاثنين الماضي: "لدى اعتقاد بأن دور القبيلة كداعم لوجود الدولة السعودية قد انتهى".وتابعت: "رؤية 2030 حرفت الاتجاه إلى الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية... بدأ الناس يحققون مكاسب غير مسألة (أصلك وفصلك)".وتحدث الباحث السعودي عن مقترح كان يتمنى أن يوصله لصناع القرار يتضمن تشجيع الزواج بين القبائل والطوائف المختلفة من أجل دمج المجتمع السعودي.لكن رواد التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الفيديو، نشر بعضهم فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يتحدث عن تقديره للقبائل في المملكة.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

غضب في السعودية... تداول فيديو لولي العهد ردا على تصريحات عن القبائل

16:23 GMT 06.01.2022
© REUTERS / ANDREJ ISAKOVICولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / ANDREJ ISAKOVIC
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تسببت تصريحات باحث سعودي عن القبائل في المملكة العربية السعودية بردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث عن انتهاء دورها.
وقال الباحث سعد الصويان، خلال مقابلة مع قناة "روتانا خليجية"، الاثنين الماضي: "لدى اعتقاد بأن دور القبيلة كداعم لوجود الدولة السعودية قد انتهى".
وتابعت: "رؤية 2030 حرفت الاتجاه إلى الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية... بدأ الناس يحققون مكاسب غير مسألة (أصلك وفصلك)".
وتحدث الباحث السعودي عن مقترح كان يتمنى أن يوصله لصناع القرار يتضمن تشجيع الزواج بين القبائل والطوائف المختلفة من أجل دمج المجتمع السعودي.
لكن رواد التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الفيديو، نشر بعضهم فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يتحدث عن تقديره للقبائل في المملكة.
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