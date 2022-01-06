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https://arabic.sputniknews.com/20220106/قتلى-وجرحى-في-اشتباكات-بين-عناصر-طالبان-بعد-قرار-باستبعاد-بعض-المسؤولين-1055029215.html
قتلى وجرحى في اشتباكات بين عناصر طالبان بعد قرار باستبعاد بعض المسؤولين
قتلى وجرحى في اشتباكات بين عناصر طالبان بعد قرار باستبعاد بعض المسؤولين
اندلعت، اليوم الخميس، اشتباكات بين عناصر من "طالبان" في إقليم بدخشان، بعد قرار لجنة التطهير التي شكلتها طالبان، باستبعاد بعض المسؤولين. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T11:34+0000
2022-01-06T11:34+0000
2022-01-06T11:34+0000
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حركة طالبان
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كابول - سبوتنيك. وقال مصدر لـ"سبوتنيك"، إن الاشتباكات وقعت بين مجموعتين من طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) في مقاطعة مايمي بإقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان.وأضاف "أسفرت الاشتباكات عن مقتل قائد شرطة المقاطعة، ومدير قسم التحقيقات في المقاطعة، فضلا عن إصابة 5 آخرين".وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة عدد من المدنيين، موضحا أن الاشتباكات وقعت عندما أرادت لجنة التطهير التي شكلتها طالبان استبعاد بعض المسؤولين الأمنيين المتهمين بارتكاب انتهاكات.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/طالبان-تعلن-أنها-قاربت-على-تجهيز-جيش-جديد-قوامه-100-ألف-جندي-1054855744.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان
قتلى وجرحى في اشتباكات بين عناصر طالبان بعد قرار باستبعاد بعض المسؤولين
اندلعت، اليوم الخميس، اشتباكات بين عناصر من "طالبان" في إقليم بدخشان، بعد قرار لجنة التطهير التي شكلتها طالبان، باستبعاد بعض المسؤولين.
كابول - سبوتنيك. وقال مصدر لـ"
سبوتنيك
"، إن الاشتباكات وقعت بين مجموعتين من طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) في مقاطعة مايمي بإقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان.
وأضاف "أسفرت الاشتباكات عن مقتل قائد شرطة المقاطعة، ومدير قسم التحقيقات في المقاطعة، فضلا عن إصابة 5 آخرين".
وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة عدد من المدنيين، موضحا أن الاشتباكات وقعت عندما أرادت لجنة التطهير التي شكلتها طالبان استبعاد بعض المسؤولين الأمنيين المتهمين بارتكاب انتهاكات.
وبحسب المصدر، فإن لجنة التطهير تقوم باستبعاد عدد من المسؤولين في مختلف المناطق الأفغانية المتهمين بارتكاب انتهاكات مزعومة، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى خلافات ونزاعات بين عناصر
طالبان
.