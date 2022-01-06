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قتلى وجرحى في اشتباكات بين عناصر طالبان بعد قرار باستبعاد بعض المسؤولين
قتلى وجرحى في اشتباكات بين عناصر طالبان بعد قرار باستبعاد بعض المسؤولين
اندلعت، اليوم الخميس، اشتباكات بين عناصر من "طالبان" في إقليم بدخشان، بعد قرار لجنة التطهير التي شكلتها طالبان، باستبعاد بعض المسؤولين. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T11:34+0000
2022-01-06T11:34+0000
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كابول - سبوتنيك. وقال مصدر لـ"سبوتنيك"، إن الاشتباكات وقعت بين مجموعتين من طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) في مقاطعة مايمي بإقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان.وأضاف "أسفرت الاشتباكات عن مقتل قائد شرطة المقاطعة، ومدير قسم التحقيقات في المقاطعة، فضلا عن إصابة 5 آخرين".وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة عدد من المدنيين، موضحا أن الاشتباكات وقعت عندما أرادت لجنة التطهير التي شكلتها طالبان استبعاد بعض المسؤولين الأمنيين المتهمين بارتكاب انتهاكات.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/طالبان-تعلن-أنها-قاربت-على-تجهيز-جيش-جديد-قوامه-100-ألف-جندي-1054855744.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان

قتلى وجرحى في اشتباكات بين عناصر طالبان بعد قرار باستبعاد بعض المسؤولين

11:34 GMT 06.01.2022
© AFP 2021 / -مسلحي حركة طالبان الأفغانية خلال عملياتها العسكرية التي قادت للسيطرة على العاصمة كابول في 15 أغسطس 2021
مسلحي حركة طالبان الأفغانية خلال عملياتها العسكرية التي قادت للسيطرة على العاصمة كابول في 15 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / -
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اندلعت، اليوم الخميس، اشتباكات بين عناصر من "طالبان" في إقليم بدخشان، بعد قرار لجنة التطهير التي شكلتها طالبان، باستبعاد بعض المسؤولين.
كابول - سبوتنيك. وقال مصدر لـ"سبوتنيك"، إن الاشتباكات وقعت بين مجموعتين من طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) في مقاطعة مايمي بإقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان.
عناصر حركة طالبان في بروان، أفغانستان 23 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
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وأضاف "أسفرت الاشتباكات عن مقتل قائد شرطة المقاطعة، ومدير قسم التحقيقات في المقاطعة، فضلا عن إصابة 5 آخرين".
وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة عدد من المدنيين، موضحا أن الاشتباكات وقعت عندما أرادت لجنة التطهير التي شكلتها طالبان استبعاد بعض المسؤولين الأمنيين المتهمين بارتكاب انتهاكات.
وبحسب المصدر، فإن لجنة التطهير تقوم باستبعاد عدد من المسؤولين في مختلف المناطق الأفغانية المتهمين بارتكاب انتهاكات مزعومة، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى خلافات ونزاعات بين عناصر طالبان.
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