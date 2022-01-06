https://arabic.sputniknews.com/20220106/قتلى-وجرحى-في-اشتباكات-بين-عناصر-طالبان-بعد-قرار-باستبعاد-بعض-المسؤولين-1055029215.html

قتلى وجرحى في اشتباكات بين عناصر طالبان بعد قرار باستبعاد بعض المسؤولين

قتلى وجرحى في اشتباكات بين عناصر طالبان بعد قرار باستبعاد بعض المسؤولين

اندلعت، اليوم الخميس، اشتباكات بين عناصر من "طالبان" في إقليم بدخشان، بعد قرار لجنة التطهير التي شكلتها طالبان، باستبعاد بعض المسؤولين. 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T11:34+0000

2022-01-06T11:34+0000

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كابول - سبوتنيك. وقال مصدر لـ"سبوتنيك"، إن الاشتباكات وقعت بين مجموعتين من طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) في مقاطعة مايمي بإقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان.وأضاف "أسفرت الاشتباكات عن مقتل قائد شرطة المقاطعة، ومدير قسم التحقيقات في المقاطعة، فضلا عن إصابة 5 آخرين".وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة عدد من المدنيين، موضحا أن الاشتباكات وقعت عندما أرادت لجنة التطهير التي شكلتها طالبان استبعاد بعض المسؤولين الأمنيين المتهمين بارتكاب انتهاكات.

https://arabic.sputniknews.com/20220102/طالبان-تعلن-أنها-قاربت-على-تجهيز-جيش-جديد-قوامه-100-ألف-جندي-1054855744.html

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