https://arabic.sputniknews.com/20220106/قرغيزستان-لا-يحق-لنا-رفض-طلب-المساعدة-من-السلطات-القانونية-في-كازاخستان-1055030019.html

قرغيزستان: لا يحق لنا رفض طلب المساعدة من السلطات القانونية في كازاخستان

قرغيزستان: لا يحق لنا رفض طلب المساعدة من السلطات القانونية في كازاخستان

طلب مجلس وزراء قيرغيزستان من مواطني البلاد التعامل بفهم مع إمكانية إرسال قوات قيرغيزية إلى كازاخستان كجزء من وحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن... 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T11:52+0000

2022-01-06T11:52+0000

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وأصدرت الخدمة الصحفية للحكومة القيرغيزية بيانا اليوم الخميس، أكدت فيه أن الجانب القرغيزي أعرب، حتى اللحظة الأخيرة، عن ثقته "في قدرة شعب وقيادة كازاخستان على حل جميع القضايا، التي تواجههم بشكل مستقل ودون أي تدخل خارجي بما يتفق مع مصالحهم الوطنية. "ومع ذلك، تشير الوثيقة إلى أن بشكيك تلقت عشية الليلة نداء رسميًا من رئيس كازاخستان، قاسم زومارت توكاييف ، بشأن توفير قيرغيزستان لتدابير الدعم الأمني ​​في إطار التزامات الحلفاء لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".وأضاف البيان أنه "وفقًا لميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية القائمة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين دولنا، نتيجة للمشاورات المكثفة مع الدول الشريكة، فضلا عن المفاوضات الشخصية الإضافية مع قيادة الدولة الشقيقة، رئيس قيرغيزستان جمهورية صدير جاباروف، تقرر إطلاق جوغوركو كينيش (البرلمان - محرر) لجمهورية قيرغيزستان بشأن مسألة إرسال وحدة محدودة من القوات المسلحة إلى كازاخستان بتفويض للمشاركة في عملية حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على أن "دور الوحدة العسكرية في قيرغيزستان يجب أن يقتصر بشكل صارم على حماية الأهداف الاستراتيجية وألا يشمل أي تفاعل مع السكان المدنيين أو مسؤولية ضمان النظام العام".

https://arabic.sputniknews.com/20220106/الرئاسة-القرغيزية-قواتنا-المرسلة-إلى-كازاخستان-لن-تواجه-المتظاهرين--1055001689.html

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