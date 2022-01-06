تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220106/قطر-تصدر-بيانا-شديد-اللهجة-بشأن-احتجاز-سفينة-إماراتية-قبالة-سواحل-اليمن-1054999952.html
قطر تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن
قطر تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن
أصدرت وزارة الخارجية القطرية، بيانا بشأن احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة بغرب اليمن. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T07:47+0000
2022-01-06T07:47+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
أخبار السعودية اليوم
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077401_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_d496f6ee5aa33e05d31876cfba89f570.jpg
ودانت الخارجية القطرية، احتجاز السفينة الإماراتية، داعية إلى الإفراج فورا عن السفينة وطاقمها.وأكدت رفض دولة قطر التام للأعمال التي من شأنها إعاقة حركة السفن والناقلات وحرية الملاحة الدولية، مشددة على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم.وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، اتهم الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله"، نقل سفينة الشحن الإماراتية المحتجزة لديها، إلى ميناء الصليف اليمني.وعرض المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في مؤتمر صحفي، صورا قال: إنها تعود لسفينة الشحن الإماراتية المحتجزة، وعلى متنها أسلحة ومدرعات وزوارق حربية.وحذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، من أن الجماعة لديها الخيارات المناسبة للرد على أي تصعيد من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، مضيفا، "خياراتنا المناسبة في طريقها لتصبح واقعاً وكل ما سنتخذه في إطار الدفاع المشروع".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077401_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_95315441b3699feb10239cfa9c165bf2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم

قطر تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن

07:47 GMT 06.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية القطرية، بيانا بشأن احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة بغرب اليمن.
ودانت الخارجية القطرية، احتجاز السفينة الإماراتية، داعية إلى الإفراج فورا عن السفينة وطاقمها.
وأكدت رفض دولة قطر التام للأعمال التي من شأنها إعاقة حركة السفن والناقلات وحرية الملاحة الدولية، مشددة على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، اتهم الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".
من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله"، نقل سفينة الشحن الإماراتية المحتجزة لديها، إلى ميناء الصليف اليمني.
وعرض المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في مؤتمر صحفي، صورا قال: إنها تعود لسفينة الشحن الإماراتية المحتجزة، وعلى متنها أسلحة ومدرعات وزوارق حربية.
وحذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، من أن الجماعة لديها الخيارات المناسبة للرد على أي تصعيد من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، مضيفا، "خياراتنا المناسبة في طريقها لتصبح واقعاً وكل ما سنتخذه في إطار الدفاع المشروع".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:55 GMTكشف مرض دماغي غامض سريع العدوى يصيب الشباب في كندا
07:47 GMTقطر تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن
07:44 GMTبعد صورة تضامنها مع الفلسطينيين... إيما واتسون تصبح بنظر مسؤول إسرائيلي "معادية للسامية"
07:27 GMTروسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان
07:15 GMTأطباء روس يستأصلون ورما كبيرا من مخ طفلة
07:12 GMTثلاثة أنواع من وجبات الفطور "تحبها" الخلايا السرطانية... البيض في القائمة
07:06 GMTإيران تعلن عن جولة خامسة للحوار مع السعودية تحتضنها بغداد... فيديو
06:43 GMTتهديد إيراني جديد لإسرائيل بتدمير تل أبيب وحيفا
06:38 GMTنوع من البهارات يقتل الخلايا السرطانية ويقلل من نموها بنسبة 80 بالمائة
06:16 GMTالإمارات تشهد غدا حدثا هو الأول في تاريخ البلاد
05:54 GMTشرطة ألما آتا تعلن عن محاولة اقتحام مبنى الإدارة
05:44 GMTمصرع 10 أشخاص إثر غرق مركبهم قبالة سواحل زنجبار
05:42 GMTمقاتلات روسية تطلق 8 صواريخ في آن واحد... فيديو
05:21 GMTخبير تغذية يصف العسل بأنه منتج "رهيب"
05:18 GMTالجيش يزيل الطوق ويغادر ساحة ألما آتا
04:59 GMTجميع المؤسسات المالية الكازاخستانية توقف أنشطتها
04:50 GMTعمليات إطلاق النار تبدأ في ساحة ألما آتا
04:39 GMTالأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد
02:58 GMTالبنتاغون: أوستن يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع البريطاني الوضع في أوكرانيا
02:09 GMTأستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش وتمنعه من دخول أراضيها