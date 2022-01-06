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https://arabic.sputniknews.com/20220106/قطعت-رؤوس-اثنين-منهم-مقتل-13-شرطيا-خلال-مواجهات-ألما-آتا-في-كازاخستان-1055001958.html
"قطعت رؤوس اثنين منهم"... مقتل 13 شرطيا خلال مواجهات ألما آتا في كازاخستان
"قطعت رؤوس اثنين منهم"... مقتل 13 شرطيا خلال مواجهات ألما آتا في كازاخستان
أعلن مكتب قائد المدينة الكازاخستانية، عن ارتفاع عدد القتلى من قوات الأمن في اشتباكات ألما آتا إلى 13، مشيرا إلى أنه تم قطع رأس اثنين منهم. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T09:38+0000
2022-01-06T09:38+0000
كازاخستان
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موسكو- سبوتنيك. وقال ممثل عن مكتب قائد ألما آتا لوكالة "سبوتنيك": إن "13 من ضباط إنفاذ القانون قتلوا، من بينهم جثتان عثر عليهما مقطوعة الرأس"، مشيرا إلى جرح 353 آخرين.وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.ووجه رئيس كازاخستان قاسم توكاييف توكاييف بتشكيل لجنة حكومية لتلبية مطالب المتظاهرين وخفض أسعار الغاز.وحث توكاييف المواطنين على التحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الاستفزازات من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الدعوات لمهاجمة المكاتب المدنية والعسكرية غير قانونية، والدولة "لا تحتاج للصراع، بل للثقة المتبادلة والحوار".وفرض توكاييف حالة الطوارئ في منطقتي مانغيستاو وألما آتا حتى 19 يناير، كما أقال الحكومة وقال إن "مجلس الوزراء مسؤول بشكل خاص لأنه خلق الوضع الذي أثار الاحتجاج".
https://arabic.sputniknews.com/20220106/مهام-قوات-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-المرسلة-إلى-كازاخستان-هي-حماية-المنشآت-العسكرية-والدولة-1055000867.html
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كازاخستان

"قطعت رؤوس اثنين منهم"... مقتل 13 شرطيا خلال مواجهات ألما آتا في كازاخستان

09:38 GMT 06.01.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
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أعلن مكتب قائد المدينة الكازاخستانية، عن ارتفاع عدد القتلى من قوات الأمن في اشتباكات ألما آتا إلى 13، مشيرا إلى أنه تم قطع رأس اثنين منهم.
موسكو- سبوتنيك. وقال ممثل عن مكتب قائد ألما آتا لوكالة "سبوتنيك": إن "13 من ضباط إنفاذ القانون قتلوا، من بينهم جثتان عثر عليهما مقطوعة الرأس"، مشيرا إلى جرح 353 آخرين.
جنود قوات حفظ السلام في بريشتينا عاصمة كوسوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
مهام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي المرسلة إلى كازاخستان هي حماية المنشآت العسكرية والدولة
08:36 GMT
وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.
ووجه رئيس كازاخستان قاسم توكاييف توكاييف بتشكيل لجنة حكومية لتلبية مطالب المتظاهرين وخفض أسعار الغاز.
وحث توكاييف المواطنين على التحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الاستفزازات من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الدعوات لمهاجمة المكاتب المدنية والعسكرية غير قانونية، والدولة "لا تحتاج للصراع، بل للثقة المتبادلة والحوار".
وفرض توكاييف حالة الطوارئ في منطقتي مانغيستاو وألما آتا حتى 19 يناير، كما أقال الحكومة وقال إن "مجلس الوزراء مسؤول بشكل خاص لأنه خلق الوضع الذي أثار الاحتجاج".
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