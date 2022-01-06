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https://arabic.sputniknews.com/20220106/قطيع-من-الخراف-يصطف-على-شكل-حقنة-لتشجيع-الألمان-على-التطعيم-ضد-كوفيد-19-1055046090.html
قطيع من الخراف يصطف على شكل "حقنة" لتشجيع الألمان على التطعيم ضد "كوفيد-19"
قطيع من الخراف يصطف على شكل "حقنة" لتشجيع الألمان على التطعيم ضد "كوفيد-19"
شكّلت نظريات المؤامرة هاجسا لدى العديد من الأفراد وعلى جميع الأصعدة، ووصل الحد بهذه النظريات إلى التشكيك بنجاعة لقاحات COVID-19، حيث يدعي البعض أنها "تضعف"... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T17:10+0000
2022-01-06T17:10+0000
ألمانيا
نادي الفيديو
فيروس كورونا
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وضاق فريق من الألمان بأصحاب هذه النظرية ذرعا، فتوصلوا إلى طريقة غير معتادة لحث الناس على التطعيم ضد COVID-19، حيث قاموا بتصوير قطيع من الأغنام، قوامه المئات، على شكل حقنة، من الهواء.واستخدم الفريق بقيادة هانزبيتير إتزولد، يوم أمس الإثنين، ما يقرب من 700 رأس من الأغنام وبعض الماعز، باستخدام طائرات بدون طيار وقطيع محلي تابع للراعي ستيفن شميدت وزوجته، لتشكيل "حقنة عملاقة" بطول 100 متر، شوهدت بالكامل من الجو في حقل في شنفردينجن جنوب هامبورغ.وتمتلك ألمانيا معدلات تطعيم أقل من معظم دول أوروبا الغربية الأخرى، حسبما ذكرته صحيفة "الإنديبيندينت".
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ألمانيا, نادي الفيديو, فيروس كورونا

قطيع من الخراف يصطف على شكل "حقنة" لتشجيع الألمان على التطعيم ضد "كوفيد-19"

17:10 GMT 06.01.2022
© REUTERS / Philippe Wojazerقطيع من الخرفان يصل إلى مدينة باريس في 17 يوليو/ تموز 2019
قطيع من الخرفان يصل إلى مدينة باريس في 17 يوليو/ تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Philippe Wojazer
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شكّلت نظريات المؤامرة هاجسا لدى العديد من الأفراد وعلى جميع الأصعدة، ووصل الحد بهذه النظريات إلى التشكيك بنجاعة لقاحات COVID-19، حيث يدعي البعض أنها "تضعف" المناعة، ويزعم البعض الآخر أنها تهدف للسيطرة على الناس لخدمة مصالح طبقة خفية.
وضاق فريق من الألمان بأصحاب هذه النظرية ذرعا، فتوصلوا إلى طريقة غير معتادة لحث الناس على التطعيم ضد COVID-19، حيث قاموا بتصوير قطيع من الأغنام، قوامه المئات، على شكل حقنة، من الهواء.
واستخدم الفريق بقيادة هانزبيتير إتزولد، يوم أمس الإثنين، ما يقرب من 700 رأس من الأغنام وبعض الماعز، باستخدام طائرات بدون طيار وقطيع محلي تابع للراعي ستيفن شميدت وزوجته، لتشكيل "حقنة عملاقة" بطول 100 متر، شوهدت بالكامل من الجو في حقل في شنفردينجن جنوب هامبورغ.
وتمتلك ألمانيا معدلات تطعيم أقل من معظم دول أوروبا الغربية الأخرى، حسبما ذكرته صحيفة "الإنديبيندينت".
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