قطيع من الخراف يصطف على شكل "حقنة" لتشجيع الألمان على التطعيم ضد "كوفيد-19"

وضاق فريق من الألمان بأصحاب هذه النظرية ذرعا، فتوصلوا إلى طريقة غير معتادة لحث الناس على التطعيم ضد COVID-19، حيث قاموا بتصوير قطيع من الأغنام، قوامه المئات، على شكل حقنة، من الهواء.واستخدم الفريق بقيادة هانزبيتير إتزولد، يوم أمس الإثنين، ما يقرب من 700 رأس من الأغنام وبعض الماعز، باستخدام طائرات بدون طيار وقطيع محلي تابع للراعي ستيفن شميدت وزوجته، لتشكيل "حقنة عملاقة" بطول 100 متر، شوهدت بالكامل من الجو في حقل في شنفردينجن جنوب هامبورغ.وتمتلك ألمانيا معدلات تطعيم أقل من معظم دول أوروبا الغربية الأخرى، حسبما ذكرته صحيفة "الإنديبيندينت".
شكّلت نظريات المؤامرة هاجسا لدى العديد من الأفراد وعلى جميع الأصعدة، ووصل الحد بهذه النظريات إلى التشكيك بنجاعة لقاحات COVID-19، حيث يدعي البعض أنها "تضعف" المناعة، ويزعم البعض الآخر أنها تهدف للسيطرة على الناس لخدمة مصالح طبقة خفية.
وضاق فريق من الألمان بأصحاب هذه النظرية ذرعا، فتوصلوا إلى طريقة غير معتادة لحث الناس على التطعيم ضد COVID-19، حيث قاموا بتصوير قطيع من الأغنام، قوامه المئات، على شكل حقنة، من الهواء.
SAY IT WITH SHEEP: A team of Germans came up with an unusual way of urging people to get vaccinated against COVID-19, but filming a hundreds-strong flock of sheep forming the shape of a syringe from the air. https://t.co/a67UYaufpfpic.twitter.com/vTJZshBJqf
واستخدم الفريق بقيادة هانزبيتير إتزولد، يوم أمس الإثنين، ما يقرب من 700 رأس من الأغنام وبعض الماعز، باستخدام طائرات بدون طيار وقطيع محلي تابع للراعي ستيفن شميدت وزوجته، لتشكيل "حقنة عملاقة" بطول 100 متر، شوهدت بالكامل من الجو في حقل في شنفردينجن جنوب هامبورغ.