https://arabic.sputniknews.com/20220106/قوات-حفظ-سلام-إلى-كازاخستان-ورئيس-تونس-يؤكد-محاسبة-المجرمين-والجزائر-تصالح-فرنسا-1055034872.html

قوات حفظ سلام إلى كازاخستان.. ورئيس تونس يؤكد محاسبة المجرمين.. والجزائر تصالح فرنسا

قوات حفظ سلام إلى كازاخستان.. ورئيس تونس يؤكد محاسبة المجرمين.. والجزائر تصالح فرنسا

قرر مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان، استجابة لمناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T14:43+0000

2022-01-06T14:43+0000

2022-01-06T14:43+0000

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عالم سبوتنيك: منظمة معاهدة الأمن الجماعي ترسل قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان تطورات الوضع في كازاخستان.. ورئيس تونس يؤكد محاسبة المجرمين.. والجزائر تصالح فرنسا

منظمة معاهدة الأمن الجماعي ترسل قوات لحفظ السلام إلى كازاخستانووفقا لبيان الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، فإن مهام القوات التي سيتم إرسالها إلى كازاخستان ستتمثل في حماية المنشآت الحكومية والعسكرية، ومساعدة قوات القانون والنظام في كازاخستان في تحقيق استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني".إلى ذلك وصف رئيس كازاخستان المتظاهرين الذين ينظمون احتجاجات في مدينة ألماتي بـ"العصابات الإرهابية"، موضحا أنهم تلقوا تدريبات خطيرة في الخارج، وأنهم استولوا على "أشياء كبيرة" من بينها طائرات.وأشار إلى أن السبب الحقيقي لهذه الاحتجاجات ليس رفع أسعار الغاز الذي تراجعت عنه الحكومة، متهما أياديَ أجنبية باستغلال الاحتجاجات من أجل نشر الفوضى والاضطرابات داخل كازاخستان ومن أجل التأثير على المواقف الروسية حول مطالبها للغرب والناتو.الرئيس التونسي يؤكد على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب و النهضة تنفي إحالة الغنوشي للقضاءأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لا تدخل للسلطة التنفيذية في عمل القضاء التونسي، مؤكدا على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي، لأنه لا أحد فوق الدولة.وأشار الرئيس التونسي إلى أن "جزءاً من القضاء لا يزال تابعا للجهات السياسية التي وضعت القانون المنظم للقضاء".إلى ذلك، نفى رياض الشعيبي، مستشار رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي، الأنباء المتداولة بشأن إحالة الغنوشي للقضاء بتهمة مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الافصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية لحركة النهضة في انتخابات 2019 .وأكد أنه لم تصل للغنوشي أي مراسلة رسمية أو إخطار رسمي يتعلق بهذا الأمر، معتبرا أن هذه الأنباء تدخل في إطار فبركة الملفات والضغط الإعلامي ضد حركة النهضة، بحسب قوله.لكنه، أشار إلى أنه من المستبعد أن تقود هذه المحاكمات إلى حل البرلمان، وإنما من المتوقع أن تقود إلى إسقاط عضوية تحالفات فائزة أو إلغاء فوز رئيس الجمهورية في حالة ثبتت هذه الاتهامات.الجزائر تعلن عودة سفيرها لدى فرنسا لممارسة عمله من باريس اليومأعلنت الجزائر أن سفيرها في فرنسا سيعود لمواصله عمله من باريس، بعد شهرين من قرار استدعائه للتشاور على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اعتبرتها الجزائر "مسيئة".وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فقد "استقبل، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، الذي يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس، ابتداء من الخميس 6 يناير / كانون الثاني 2022".و تأتي هذ الخطوة بعد نحو شهر من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للجزائر، حيث دعا آنذاك إلى إنشاء "علاقة هادئة" كي يتمكن البلدان من "التطلع إلى المستقبل".وأضاف بلعمري أن الجزائر لم تكن هي التي بادرت وإنما الطرف الآخر، وهو ما كان الرئيس الجزائري قد صرح به عقب الأزمة، مشيرًا إلى أن التصريحات المتناقضة للرئيس الفرنسي تشير إلى صراع لوبيات داخلية وإرضاء لنوازع اليمين الفرنسي المتطرف.

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