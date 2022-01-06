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كوزاك: الحكومة الألمانية الجديدة والسلطات الفرنسية ملتزمة باتفاقيات مينسك
كوزاك: الحكومة الألمانية الجديدة والسلطات الفرنسية ملتزمة باتفاقيات مينسك
قال ديمتري كوزاك، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، إن السلطات الجديدة في ألمانيا والسلطات الفرنسية أكدت التزامها بتنفيذ اتفاقيات مينسك. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T16:44+0000
2022-01-06T16:44+0000
روسيا
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وقال كوزاك للصحفيين اليوم الخميس "كلهم - حكومة ألمانيا الجديدة والقيادة الفرنسية، أكدوا التزامهم باتفاقيات مينسك - كأساس لا جدال فيه للتسوية في جنوب شرق أوكرانيا".هذا والتقى كوزاك اليوم الخميس مع مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني ينس بوتنر والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون، وكانت المحادثات مخصصة للتسوية الأوكرانية الداخلية وتم تنظيمها بمبادرة من الجانب الروسي.ورغم اتفاقيات مينسك، المصممة لإيجاد حل سياسي للصراع، استمرت الاشتباكات في دونباس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، قُتل نحو 13 ألف شخص في الأعمال العدائية.يذكر أن "صيغة نورماندي" للمفاوضات بشأن أوكرانيا تشكلت في يونيو/حزيران 2014. بعد ذلك، خلال الاحتفال بالذكرى السبعين لانزال قوات الحلفاء في نورماندي، ناقش قادة كل من ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا تسوية النزاع في دونباس لأول مرة. وعقدت القمة السابقة في باريس في 9 ديسمبر 2019. في الآونة الأخيرة، ناقش الأطراف على مختلف المستويات آفاق التفاعل بهذا الشكل.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/الرئيس-الأوكراني-يؤكد-أن-هدفه-الرئيسي-هو-إنهاء-الحرب-شرقي-البلاد-1054808733.html
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روسيا

كوزاك: الحكومة الألمانية الجديدة والسلطات الفرنسية ملتزمة باتفاقيات مينسك

16:44 GMT 06.01.2022
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري كوزاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري كوزاك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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قال ديمتري كوزاك، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، إن السلطات الجديدة في ألمانيا والسلطات الفرنسية أكدت التزامها بتنفيذ اتفاقيات مينسك.
وقال كوزاك للصحفيين اليوم الخميس "كلهم - حكومة ألمانيا الجديدة والقيادة الفرنسية، أكدوا التزامهم باتفاقيات مينسك - كأساس لا جدال فيه للتسوية في جنوب شرق أوكرانيا".

وأضاف "ناقشنا عددا من الخطوات العملية لتنفيذ اتفاقات مينسك واتفقنا على خطط لمزيد من الاتصالات، بما في ذلك بمشاركة القيادة الأوكرانية من أجل إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن".

هذا والتقى كوزاك اليوم الخميس مع مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني ينس بوتنر والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون، وكانت المحادثات مخصصة للتسوية الأوكرانية الداخلية وتم تنظيمها بمبادرة من الجانب الروسي.
ورغم اتفاقيات مينسك، المصممة لإيجاد حل سياسي للصراع، استمرت الاشتباكات في دونباس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، قُتل نحو 13 ألف شخص في الأعمال العدائية.
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يذكر أن "صيغة نورماندي" للمفاوضات بشأن أوكرانيا تشكلت في يونيو/حزيران 2014. بعد ذلك، خلال الاحتفال بالذكرى السبعين لانزال قوات الحلفاء في نورماندي، ناقش قادة كل من ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا تسوية النزاع في دونباس لأول مرة. وعقدت القمة السابقة في باريس في 9 ديسمبر 2019. في الآونة الأخيرة، ناقش الأطراف على مختلف المستويات آفاق التفاعل بهذا الشكل.
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