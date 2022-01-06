تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220106/كوساتشوف-يقسم-الأحداث-في-كازاخستان-إلى-عدة-مراحل-1055032710.html
كوساتشوف يقسم الأحداث في كازاخستان إلى عدة مراحل
كوساتشوف يقسم الأحداث في كازاخستان إلى عدة مراحل
قسم رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف، اليوم الخميس، الأحداث في كازاخستان في الفترة من 2 إلى 5 يناير حسب التسلسل الزمني إلى... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T13:53+0000
2022-01-06T14:08+0000
العالم
كازاخستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1048679632_0:82:2904:1716_1920x0_80_0_0_c14292ce5eaf9c5080a23dbd67c3ecfa.jpg
وكتب عبر صفحته في "فيسبوك": "تشمل المرحلة الأولى أول احتجاج اجتماعي واقتصادي للشعب ضد ارتفاع أسعار الغاز ورد فوري من السلطات في أول خطاب لرئيس كازاخستان: تجميد الأسعار والحكومة تستقيل. وكل ذلك لم يساعد. والثانية، هي توسيع جغرافية الاحتجاجات لتشمل البلد بأكمله تقريبًا، والأهم من ذلك، تغيير خطاب المحتجين إلى خطاب سياسي. مرة أخرى، كان رد الفعل الفوري للسلطات في الخطاب الثاني لرئيس كازاخستان هو استبدال قيادة مجلس الأمن، والاستعداد لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. مرة أخرى، لم يساعد ذلك - فقد توقف المتظاهرون عن الاستماع إلى من هم في السلطة، وفي النهاية توقفوا عن الاستماع إلى أنفسهم".وأكد أن الصراع، الذي بدا في مرحلته الأولية اجتماعيًا - اقتصاديًا وبالتالي داخليًا حصريًا، اكتسب سمات التدمير العنيف لنظام الحكم في البلاد بوسائل إرهابية. الإرهاب، كما تظهر ممارسات العقود الأخيرة، لا يعترف بحدود الدولة، كما تحدث رئيس كازاخستان المنتخب شرعًا في خطابه الثالث.وأشار إلى أن هناك بالفعل دليل واضح - وفقًا للمعلومات الواردة، ظهر في صفوف المتظاهرين مسلحون مدربون جيدًا من العصابات المتطرفة التي تعمل بنشاط في بلدان الشرق الأدنى والشرق الأوسط، وخاصة أفغانستان. لقد حاصروا بالفعل موقعين على الأقل من مواقع القوات المسلحة الكازاخستانية، مما وفر لهم مقاومة احترافية وفعالة. ولم يعد هذا احتجاجًا مدنيًا، ولا حتى شأنًا داخليًا لكازاخستان. هذا تهديد لنا جميعا.وختم: "صدقت روسيا على معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وهو ما يعني، في رأيي، أنه لا داعي لقرارات إضافية من قبل البرلمان الروسي بشأن استخدام الوحدة الروسية في إطار عملية حفظ السلام. ستكون مهمة وحدات منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي حماية منشآت الدولة والمنشآت العسكرية، ومساعدة قوات حفظ النظام. لكن السلطات الكازاخستانية هي التي يجب عليها في نهاية المطاف استعادة القانون والنظام في البلاد. مهمتنا هي مساعدتهم في الحفاظ على البلد من خلال ضمان "أمنه واستقراره وسلامته الإقليمية وسيادته" (مقتبس من معاهدة الأمن الجماعي).
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1048679632_254:0:2650:1797_1920x0_80_0_0_1b9e93970e659991b81f6ef141973cf3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, كازاخستان

كوساتشوف يقسم الأحداث في كازاخستان إلى عدة مراحل

13:53 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 14:08 GMT 06.01.2022)
© Sputnik . Press service of the Federation Council of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قنسطنطين كوساتشوف
نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قنسطنطين كوساتشوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Sputnik . Press service of the Federation Council of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قسم رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف، اليوم الخميس، الأحداث في كازاخستان في الفترة من 2 إلى 5 يناير حسب التسلسل الزمني إلى ثلاث مراحل، توجد بينها اختلافات جوهرية.
وكتب عبر صفحته في "فيسبوك": "تشمل المرحلة الأولى أول احتجاج اجتماعي واقتصادي للشعب ضد ارتفاع أسعار الغاز ورد فوري من السلطات في أول خطاب لرئيس كازاخستان: تجميد الأسعار والحكومة تستقيل. وكل ذلك لم يساعد. والثانية، هي توسيع جغرافية الاحتجاجات لتشمل البلد بأكمله تقريبًا، والأهم من ذلك، تغيير خطاب المحتجين إلى خطاب سياسي. مرة أخرى، كان رد الفعل الفوري للسلطات في الخطاب الثاني لرئيس كازاخستان هو استبدال قيادة مجلس الأمن، والاستعداد لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. مرة أخرى، لم يساعد ذلك - فقد توقف المتظاهرون عن الاستماع إلى من هم في السلطة، وفي النهاية توقفوا عن الاستماع إلى أنفسهم".

وأضاف: "الثالثة: التطرف ـ السياسي ـ مجازر بحق المباني الرسمية على يد حشد من الناس، وضبط أسلحة، ونهب. وهنا ظهرت كل الدلائل على أنه لا المرحلة الأولى ولا الثانية كانت عفوية وأنهما في النهاية لم تكونا متعلقتين بالغاز، بل بالقوة.

وأكد أن الصراع، الذي بدا في مرحلته الأولية اجتماعيًا - اقتصاديًا وبالتالي داخليًا حصريًا، اكتسب سمات التدمير العنيف لنظام الحكم في البلاد بوسائل إرهابية. الإرهاب، كما تظهر ممارسات العقود الأخيرة، لا يعترف بحدود الدولة، كما تحدث رئيس كازاخستان المنتخب شرعًا في خطابه الثالث.
وأشار إلى أن هناك بالفعل دليل واضح - وفقًا للمعلومات الواردة، ظهر في صفوف المتظاهرين مسلحون مدربون جيدًا من العصابات المتطرفة التي تعمل بنشاط في بلدان الشرق الأدنى والشرق الأوسط، وخاصة أفغانستان. لقد حاصروا بالفعل موقعين على الأقل من مواقع القوات المسلحة الكازاخستانية، مما وفر لهم مقاومة احترافية وفعالة. ولم يعد هذا احتجاجًا مدنيًا، ولا حتى شأنًا داخليًا لكازاخستان. هذا تهديد لنا جميعا.

وأوضح: "بالتالي، تبدأ المرحلة الرابعة - عملية حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. مرحلة قسرية، مرحلة ما كانت لتحدث لو كان الجزء الاحتجاجي من المجتمع قد تجنب التطرف ولم يكن ليخرج نفسه عن القانون. العملية شرعية من وجهة نظر كل من التشريع المحلي للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي والقانون الدولي".

وختم: "صدقت روسيا على معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وهو ما يعني، في رأيي، أنه لا داعي لقرارات إضافية من قبل البرلمان الروسي بشأن استخدام الوحدة الروسية في إطار عملية حفظ السلام. ستكون مهمة وحدات منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي حماية منشآت الدولة والمنشآت العسكرية، ومساعدة قوات حفظ النظام. لكن السلطات الكازاخستانية هي التي يجب عليها في نهاية المطاف استعادة القانون والنظام في البلاد. مهمتنا هي مساعدتهم في الحفاظ على البلد من خلال ضمان "أمنه واستقراره وسلامته الإقليمية وسيادته" (مقتبس من معاهدة الأمن الجماعي).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:07 GMTاكتشاف متحور أوميكرون في كازاخستان
13:55 GMTغوارديولا ومساعده و7 لاعبين... كورونا يضرب مانشستر سيتي
13:53 GMTبيان من لجنة خارطة الطريق في ليبيا بعد لقاء ستيفاني وليامز
13:53 GMTكوساتشوف يقسم الأحداث في كازاخستان إلى عدة مراحل
13:31 GMTبدء تطهير ساحة الجمهورية في ألما آتا
13:28 GMTإصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس كورونا
13:19 GMTطبيب عيون يتسبب بفقدان 6 مرضى لبصرهم في السعودية
13:11 GMTإصابة ثنائي الغابون أوباميانج وليمينا بكورونا قبل أيام من بطولة أمم أفريقيا
13:10 GMTمحكمة في كييف تضع يدها على ممتلكات بوروشنكو
13:01 GMTإعادة تشغيل الإنترنت في كافة مناطق كازاخستان باستثناء ألما آتا
12:59 GMTإسرائيل تعيدها: يجب الضغط على إيران لوقف سعيها لإنتاج سلاح نووي
12:56 GMTخبير يوضح علاقة ما يحدث في كازاخستان بروسيا وأمريكا والناتو
12:54 GMTطهران: كوريا الجنوبية ملزمة بالإفراج عن أموالنا المجمدة بغض النظر عن نتائج مفاوضات فيينا
12:46 GMTالسعودية... ضبط 4 أشخاص استولوا على نحو 14 مليون ريال
12:43 GMTالداخلية: احتجاز حوالي ألفي متظاهر في ألما آتا
12:27 GMTرئيس صربيا يطالب بالإفراج عن ديوكوفيتش من فندق للاجئين
12:20 GMTحل البرلمان أو إلغاء فوز الرئيس.. إلى ماذا ستقود محاكمة الغنوشي وقيادات النهضة وقلب تونس؟
12:19 GMTالاتحاد الأوروبي: كازاخستان أخطرتنا بتلقيها العون من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي
12:17 GMT"بينهم دبلوماسيين أجانب في بغداد"... العراق يسجل أول حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"
12:13 GMT4 صواريخ تقض مضجع الجنود الأمريكيين في أكبر حقول الغاز شرقي سوريا