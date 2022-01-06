https://arabic.sputniknews.com/20220106/كوساتشوف-يقسم-الأحداث-في-كازاخستان-إلى-عدة-مراحل-1055032710.html

كوساتشوف يقسم الأحداث في كازاخستان إلى عدة مراحل

كوساتشوف يقسم الأحداث في كازاخستان إلى عدة مراحل

قسم رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف، اليوم الخميس، الأحداث في كازاخستان في الفترة من 2 إلى 5 يناير حسب التسلسل الزمني إلى... 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T13:53+0000

2022-01-06T13:53+0000

2022-01-06T14:08+0000

العالم

كازاخستان

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وكتب عبر صفحته في "فيسبوك": "تشمل المرحلة الأولى أول احتجاج اجتماعي واقتصادي للشعب ضد ارتفاع أسعار الغاز ورد فوري من السلطات في أول خطاب لرئيس كازاخستان: تجميد الأسعار والحكومة تستقيل. وكل ذلك لم يساعد. والثانية، هي توسيع جغرافية الاحتجاجات لتشمل البلد بأكمله تقريبًا، والأهم من ذلك، تغيير خطاب المحتجين إلى خطاب سياسي. مرة أخرى، كان رد الفعل الفوري للسلطات في الخطاب الثاني لرئيس كازاخستان هو استبدال قيادة مجلس الأمن، والاستعداد لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. مرة أخرى، لم يساعد ذلك - فقد توقف المتظاهرون عن الاستماع إلى من هم في السلطة، وفي النهاية توقفوا عن الاستماع إلى أنفسهم".وأكد أن الصراع، الذي بدا في مرحلته الأولية اجتماعيًا - اقتصاديًا وبالتالي داخليًا حصريًا، اكتسب سمات التدمير العنيف لنظام الحكم في البلاد بوسائل إرهابية. الإرهاب، كما تظهر ممارسات العقود الأخيرة، لا يعترف بحدود الدولة، كما تحدث رئيس كازاخستان المنتخب شرعًا في خطابه الثالث.وأشار إلى أن هناك بالفعل دليل واضح - وفقًا للمعلومات الواردة، ظهر في صفوف المتظاهرين مسلحون مدربون جيدًا من العصابات المتطرفة التي تعمل بنشاط في بلدان الشرق الأدنى والشرق الأوسط، وخاصة أفغانستان. لقد حاصروا بالفعل موقعين على الأقل من مواقع القوات المسلحة الكازاخستانية، مما وفر لهم مقاومة احترافية وفعالة. ولم يعد هذا احتجاجًا مدنيًا، ولا حتى شأنًا داخليًا لكازاخستان. هذا تهديد لنا جميعا.وختم: "صدقت روسيا على معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وهو ما يعني، في رأيي، أنه لا داعي لقرارات إضافية من قبل البرلمان الروسي بشأن استخدام الوحدة الروسية في إطار عملية حفظ السلام. ستكون مهمة وحدات منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي حماية منشآت الدولة والمنشآت العسكرية، ومساعدة قوات حفظ النظام. لكن السلطات الكازاخستانية هي التي يجب عليها في نهاية المطاف استعادة القانون والنظام في البلاد. مهمتنا هي مساعدتهم في الحفاظ على البلد من خلال ضمان "أمنه واستقراره وسلامته الإقليمية وسيادته" (مقتبس من معاهدة الأمن الجماعي).

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العالم, كازاخستان