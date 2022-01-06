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https://arabic.sputniknews.com/20220106/لافروف-وجاويش-أوغلو-يدعمان-جهود-السلطات-الكازاخستانية-لاستعادة-النظام-في-البلاد-1055029364.html
لافروف وجاويش أوغلو يدعمان جهود السلطات الكازاخستانية لاستعادة النظام في البلاد
لافروف وجاويش أوغلو يدعمان جهود السلطات الكازاخستانية لاستعادة النظام في البلاد
قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو أعربا خلال محادثة هاتفية عن دعمهما لجهود القيادة الكازاخستانية لاستعادة... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T11:37+0000
2022-01-06T11:43+0000
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وجاء في البيان "فيما يتعلق بالأحداث في كازاخستان، أعرب الوزيران عن دعمهما لجهود قيادة هذا البلد لاستعادة النظام الدستوري".وأبلغ الوزير الروسي "بالإجراءات المتخذة استجابة لنداء رئيس كازاخستان عبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي لتقديم المساعدة للسلطات الكازاخستانية في مواجهة محاولات مستوحاة من الخارج لتقويض أمن وسلامة أراضي الدولة".بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.
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روسيا, العالم, تركيا, كازاخستان

لافروف وجاويش أوغلو يدعمان جهود السلطات الكازاخستانية لاستعادة النظام في البلاد

11:37 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 11:43 GMT 06.01.2022)
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الوضع في كازخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو أعربا خلال محادثة هاتفية عن دعمهما لجهود القيادة الكازاخستانية لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.
وجاء في البيان "فيما يتعلق بالأحداث في كازاخستان، أعرب الوزيران عن دعمهما لجهود قيادة هذا البلد لاستعادة النظام الدستوري".
وأبلغ الوزير الروسي "بالإجراءات المتخذة استجابة لنداء رئيس كازاخستان عبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي لتقديم المساعدة للسلطات الكازاخستانية في مواجهة محاولات مستوحاة من الخارج لتقويض أمن وسلامة أراضي الدولة".
بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.
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