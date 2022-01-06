https://arabic.sputniknews.com/20220106/مجلس-النواب-الليبي-يشكل-لجنة-لإنجاز-الانتخابات-وتذليل-العقبات-التي-عطلتها-1055049811.html

مجلس النواب الليبي يشكل لجنة لإنجاز الانتخابات وتذليل العقبات التي عطلتها

مجلس النواب الليبي يشكل لجنة لإنجاز الانتخابات وتذليل العقبات التي عطلتها

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، تشكيل لجنة خارطة الطريق لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتذليل العقبات التي عطلتها. 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T22:10+0000

2022-01-06T22:10+0000

2022-01-06T22:10+0000

مجلس النواب الليبي

ليبيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050760529_612:0:4253:2048_1920x0_80_0_0_1ef5738a23dafc5a75b934cd01e77a26.jpg

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح صحفي، إن مجلس النواب شكل لجنة خارطة الطريق التي تضم ممثلين عن كافة مدن ومناطق ليبيا، لإنجاز الاستحقاق الوطني التاريخي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي حالت دون تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر.وأضاف بليحق أن اللجنة بدأت أعمالها ولقاءاتها بشكل مكثف بالتواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للوصول إلى ما يُحقق إرادة الشعب الليبي.ودعا مجلس النواب كافة الأطراف إلى تكاتف جميع الجهود ودعم مجلس النواب وتغليب مصلحة الوطن والشعب الليبي في تحقيق إرادته للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الأمر الذي لن يتأتى إلا بتظافر كافة الجهود الوطنية لتحقيق ذلك في أقرب الآجال.وعلق مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين الماضي، جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، دون تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.وأكدت الجلسة، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على ضرورة تواصل المفوضية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات، داعية إياها لتقديم مقترح جديد لمجلس النواب في أقرب الآجال.وكان رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، قال إنه تم تحديد يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة. وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.

https://arabic.sputniknews.com/20220106/بيان-من-لجنة-خارطة-الطريق-في-ليبيا-بعد-لقاء-ستيفاني-وليامز-1055032917.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجلس النواب الليبي, ليبيا