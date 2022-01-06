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https://arabic.sputniknews.com/20220106/مرشح-رئاسي-ليبي-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-تعقيدات-إجراء-الانتخابات-والتخبط-السياسي-1055044388.html
مرشح رئاسي ليبي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تعقيدات إجراء الانتخابات والتخبط السياسي
مرشح رئاسي ليبي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تعقيدات إجراء الانتخابات والتخبط السياسي
تطلعات شعبية ليبية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للتأسيس من جديد لدولة طال انتظارها، بعد عشر سنوات من الأحداث التي جرت البلاد إلى مستنقع الحروب... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T16:11+0000
2022-01-06T16:11+0000
راديو
ليبيا
لقاء سبوتنيك
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تعقيدات إجراء الانتخابات الليبية في ضوء التطلعات الشعبية
مرشح رئاسي ليبي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تعقيدات إجراء الانتخابات والتخبط السياسي
وبعد تأجيل الانتخابات التي كان إجراؤها مقررا في 24 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بات التطلع الشعبي متزايدا لعقدها في موعد جديد وقريب، إلا أن أسبابا يراها السياسيون التي تتقاطع مصالحهم منعت ذلك، إضافة إلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتأجيل لأسباب فنية وقضائية، رافعة شعار "القوة القاهرة".في هذه الحلقة، نناقش أسباب الوصول لهذا الوضع، والعراقيل التي تعوق إجراء انتخابات ليبيا، وكذلك القاعدة المناسبة التي تتوافق عليها الأطراف السياسية، في لقائنا مع المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، أسعد زهيو.وأشار إلى أن ليبيا تواجه تخبطا في سيناريوهات متعددة يمكن السير فيها أقلها كلفة هو "الذهاب إلى الانتخابات وتحديد موعد لها"، إضافة إلى سيناريوهات أخرى منها "مدد زمنية لمرحلة انتقالية جديدة وحكومة جديدة وتعدل دستوري أو إصدار دستور".ولفت إلى أن "الموعد المحدد لإجراء الانتخابات منذ البداية كان من لجنة الحوار التي لم توفق في إصدار قاعدة دستورية مما دفع مجلس النواب منفردا لإصدار قوانين، وهو ما احتج عليه مجلس الدولة واعتبره خارج إطار الاتفاق السياسي".وقال زهيو، إن "مجلس النواب شكل لجنة لوضع خارطة طريق مستقبلية مهمتها التواصل مع كل الأطراف السياسية والفنية وعليها تقديم تقريرها للبرلمان وتقول فيه هل بالإمكان إجراء الانتخابات أم لا، وإن وجدت إمكانية يأتي دور التشاور بين اللجنة والمفوضية".وأوضح أن "الموعد ستقترحه المفوضية على مجلس النواب الذي سيصدر قرارا بالموعد الجديد بالتوافق مع مفوضية الانتخابات مع تحديد التعديلات المطلوبة منها".تابعوا المزيد في الحلقة.إعداد وتقديم: عبد الله حميد.
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راديو, ليبيا, لقاء سبوتنيك, аудио

مرشح رئاسي ليبي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تعقيدات إجراء الانتخابات والتخبط السياسي

16:11 GMT 06.01.2022
تعقيدات إجراء الانتخابات الليبية في ضوء التطلعات الشعبية
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تطلعات شعبية ليبية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للتأسيس من جديد لدولة طال انتظارها، بعد عشر سنوات من الأحداث التي جرت البلاد إلى مستنقع الحروب والتجاذبات السياسية.
وبعد تأجيل الانتخابات التي كان إجراؤها مقررا في 24 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بات التطلع الشعبي متزايدا لعقدها في موعد جديد وقريب، إلا أن أسبابا يراها السياسيون التي تتقاطع مصالحهم منعت ذلك، إضافة إلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتأجيل لأسباب فنية وقضائية، رافعة شعار "القوة القاهرة".
في هذه الحلقة، نناقش أسباب الوصول لهذا الوضع، والعراقيل التي تعوق إجراء انتخابات ليبيا، وكذلك القاعدة المناسبة التي تتوافق عليها الأطراف السياسية، في لقائنا مع المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، أسعد زهيو.
وقال المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، أسعد زهيو، إن "موعد الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي اصطدم بمعوقات كثيرة وصفت لدى مفوضية الانتخابات بالقوة القاهرة، ثم تجلت خلال الإحاطة التي قدمت أمام مجلس النواب ومن خلال تقارير الجهات ذات العلاقة، واتضح أن الموعد تأجل لأسباب قهرية واجهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
وأشار إلى أن ليبيا تواجه تخبطا في سيناريوهات متعددة يمكن السير فيها أقلها كلفة هو "الذهاب إلى الانتخابات وتحديد موعد لها"، إضافة إلى سيناريوهات أخرى منها "مدد زمنية لمرحلة انتقالية جديدة وحكومة جديدة وتعدل دستوري أو إصدار دستور".
ولفت إلى أن "الموعد المحدد لإجراء الانتخابات منذ البداية كان من لجنة الحوار التي لم توفق في إصدار قاعدة دستورية مما دفع مجلس النواب منفردا لإصدار قوانين، وهو ما احتج عليه مجلس الدولة واعتبره خارج إطار الاتفاق السياسي".
وشدد على أن "كل الأطراف في ليبيا تتحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات لأنها مسؤولية تضامنية"، موضحا أن "الإشكالية في عملية الانتخابات غير متوقفة فقط على أمر واحد سواء أمني أو تشريعي أو قضائي إلا أنها متعددة يتحمل كل طرف جزء منها".
وقال زهيو، إن "مجلس النواب شكل لجنة لوضع خارطة طريق مستقبلية مهمتها التواصل مع كل الأطراف السياسية والفنية وعليها تقديم تقريرها للبرلمان وتقول فيه هل بالإمكان إجراء الانتخابات أم لا، وإن وجدت إمكانية يأتي دور التشاور بين اللجنة والمفوضية".
وأوضح أن "الموعد ستقترحه المفوضية على مجلس النواب الذي سيصدر قرارا بالموعد الجديد بالتوافق مع مفوضية الانتخابات مع تحديد التعديلات المطلوبة منها".
تابعوا المزيد في الحلقة.
إعداد وتقديم: عبد الله حميد.
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