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https://arabic.sputniknews.com/20220106/مصرع-10-أشخاص-إثر-غرق-مركبهم-قبالة-سواحل-زنجبار-1054991294.html
مصرع 10 أشخاص إثر غرق مركبهم قبالة سواحل زنجبار
مصرع 10 أشخاص إثر غرق مركبهم قبالة سواحل زنجبار
أفادت شرطة زنجبار أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم إثر غرق مركب لنقل الركّاب في مياه أرخبيل زنجبار بالمحيط الهندي. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T05:44+0000
2022-01-06T05:44+0000
2022-01-06T05:44+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال قائد شرطة زنجبار ريتشارد مشومفو في تصريح لوكالة "فرانس برس": إن "المركب الذي لم يتضح بدقة عدد ركابه غرق يوم الثلاثاء، أثناء رحلة بين جزيرتين في الأرخبيل".وأشار إلى أنه تمّ إنقاذ 15 راكبا آخرين، في حين تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين محتملين.وأضاف أن "عمليات الإنقاذ مستمرة إلى أن نتأكد من أننا انتشلنا جميع الأشخاص من المياه"، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين عانوا على متن المركب المجهول.وأوضح أن المركب واجه مشكلة ميكانيكية أثناء نقل الركاب من تشاكيتشاك في جزيرة بيمبا إلى جزيرة كيسيوا بانزا.وزنجبار أرخبيل يتبع لتنزانيا لكنه يتمتع بحكم شبه ذاتي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصرع 10 أشخاص إثر غرق مركبهم قبالة سواحل زنجبار
أفادت شرطة زنجبار أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم إثر غرق مركب لنقل الركّاب في مياه أرخبيل زنجبار بالمحيط الهندي.
موسكو - سبوتنيك. وقال قائد شرطة زنجبار ريتشارد مشومفو في تصريح لوكالة "فرانس برس": إن "المركب الذي لم يتضح بدقة عدد ركابه غرق يوم الثلاثاء، أثناء رحلة بين جزيرتين في الأرخبيل".
وأشار إلى أنه تمّ إنقاذ 15 راكبا آخرين، في حين تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين محتملين.
وأضاف أن "عمليات الإنقاذ مستمرة إلى أن نتأكد من أننا انتشلنا جميع الأشخاص من المياه"، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين عانوا على متن المركب المجهول.
وأوضح أن المركب واجه مشكلة ميكانيكية أثناء نقل الركاب من تشاكيتشاك في جزيرة بيمبا إلى جزيرة كيسيوا بانزا.
وزنجبار أرخبيل يتبع لتنزانيا لكنه يتمتع بحكم شبه ذاتي.