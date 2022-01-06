تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220106/مصرع-10-أشخاص-إثر-غرق-مركبهم-قبالة-سواحل-زنجبار-1054991294.html
مصرع 10 أشخاص إثر غرق مركبهم قبالة سواحل زنجبار
مصرع 10 أشخاص إثر غرق مركبهم قبالة سواحل زنجبار
أفادت شرطة زنجبار أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم إثر غرق مركب لنقل الركّاب في مياه أرخبيل زنجبار بالمحيط الهندي. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T05:44+0000
2022-01-06T05:44+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102159/69/1021596927_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_b2de3071e786773174c1cf4916e3107d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال قائد شرطة زنجبار ريتشارد مشومفو في تصريح لوكالة "فرانس برس": إن "المركب الذي لم يتضح بدقة عدد ركابه غرق يوم الثلاثاء، أثناء رحلة بين جزيرتين في الأرخبيل".وأشار إلى أنه تمّ إنقاذ 15 راكبا آخرين، في حين تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين محتملين.وأضاف أن "عمليات الإنقاذ مستمرة إلى أن نتأكد من أننا انتشلنا جميع الأشخاص من المياه"، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين عانوا على متن المركب المجهول.وأوضح أن المركب واجه مشكلة ميكانيكية أثناء نقل الركاب من تشاكيتشاك في جزيرة بيمبا إلى جزيرة كيسيوا بانزا.وزنجبار أرخبيل يتبع لتنزانيا لكنه يتمتع بحكم شبه ذاتي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102159/69/1021596927_196:0:3136:2205_1920x0_80_0_0_57d4a8126c45f0f89aeb46da8bce757a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

مصرع 10 أشخاص إثر غرق مركبهم قبالة سواحل زنجبار

05:44 GMT 06.01.2022
© REUTERS / Stringer ضحايا مركب هجرة غير شرعية
ضحايا مركب هجرة غير شرعية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Stringer
تابعنا عبر
أفادت شرطة زنجبار أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم إثر غرق مركب لنقل الركّاب في مياه أرخبيل زنجبار بالمحيط الهندي.
موسكو - سبوتنيك. وقال قائد شرطة زنجبار ريتشارد مشومفو في تصريح لوكالة "فرانس برس": إن "المركب الذي لم يتضح بدقة عدد ركابه غرق يوم الثلاثاء، أثناء رحلة بين جزيرتين في الأرخبيل".
وأشار إلى أنه تمّ إنقاذ 15 راكبا آخرين، في حين تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين محتملين.
وأضاف أن "عمليات الإنقاذ مستمرة إلى أن نتأكد من أننا انتشلنا جميع الأشخاص من المياه"، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين عانوا على متن المركب المجهول.
وأوضح أن المركب واجه مشكلة ميكانيكية أثناء نقل الركاب من تشاكيتشاك في جزيرة بيمبا إلى جزيرة كيسيوا بانزا.
وزنجبار أرخبيل يتبع لتنزانيا لكنه يتمتع بحكم شبه ذاتي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
06:16 GMTالإمارات تشهد غدا حدثا هو الأول في تاريخ البلاد
05:54 GMTشرطة ألما آتا تعلن عن محاولة اقتحام مبنى الإدارة
05:44 GMTمصرع 10 أشخاص إثر غرق مركبهم قبالة سواحل زنجبار
05:42 GMTمقاتلات روسية تطلق 8 صواريخ في آن واحد... فيديو
05:21 GMTخبير تغذية يصف العسل بأنه منتج "رهيب"
05:18 GMTالجيش يزيل الطوق ويغادر ساحة ألما آتا
04:59 GMTجميع المؤسسات المالية الكازاخستانية توقف أنشطتها
04:50 GMTعمليات إطلاق النار تبدأ في ساحة ألما آتا
04:39 GMTالأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد
02:58 GMTالبنتاغون: أوستن يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع البريطاني الوضع في أوكرانيا
02:09 GMTأستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش وتمنعه من دخول أراضيها
01:27 GMTوفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف عن 65 عاما
00:49 GMTكوريا الشمالية: اختبرنا صاروخ "أسرع من الصوت" وصل مداه 700 كم و"أصاب هدفه بدقة"
00:03 GMTالتحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه السعودية
أمسالولايات المتحدة تحث جميع الأطراف في كازاخستان على إيجاد حل سلمي للوضع في البلاد
أمسمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ترسل قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان
أمسالرئيس التونسي: لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب
أمسالحكومة الإثيوبية تقرر عدم دخول منطقة تيغراي حتى يتسنى للسكان فصل أنفسهم عن "الإرهابيين"
أمسالرئاسة التركية تدين الاعتداء على مصور "الأناضول" في إسرائيل
أمسإعلام: إيران تؤكد إيجابية محادثات فيينا