تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220106/مقتل-390-من-أنصار-الله-في-ضربات-للتحالف-العربي-على-شبوة-ومأرب-باليمن-1055034662.html
التحالف العربي يعلن مقتل 390 من "أنصار الله" في ضربات نفذها على شبوة ومأرب باليمن
التحالف العربي يعلن مقتل 390 من "أنصار الله" في ضربات نفذها على شبوة ومأرب باليمن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، مقتل 390 من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، وتدمير عتاد للجماعة في عمليات لقواته بمحافظتي شبوة... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T14:35+0000
2022-01-06T14:36+0000
العالم العربي
أنصار الله
التحالف العربي
أخبار اليمن الأن
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104588/85/1045888529_0:82:2654:1575_1920x0_80_0_0_fc1185e280d035fd1cfbb78782bb1f9b.jpg
وقال التحالف، حسب ما نقله تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، إنه "نفذ 35 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في شبوة، أسفرت عن تدمير 25 آلية عسكرية ومقتل 240 عنصرا إرهابيا خلال 24 ساعة".وأضاف التحالف أنه جرى "تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب، وتدمير 19 آلية عسكرية ومقتل 150 عنصرا إرهابيا خلال 24 ساعة".ويساند التحالف العربي بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة الحوثيين لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة، مؤخراً، في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط .وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باحتجاز-سفينة-جديدة-تحمل-شحنة-غاز-منزلي-1055028943.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104588/85/1045888529_223:0:2431:1656_1920x0_80_0_0_712179f32dc20dcecc9d9213409bd24f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أنصار الله, التحالف العربي, أخبار اليمن الأن, السعودية

التحالف العربي يعلن مقتل 390 من "أنصار الله" في ضربات نفذها على شبوة ومأرب باليمن

14:35 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 14:36 GMT 06.01.2022)
© AFP 2021 / Mohammed Huwaisقوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / Mohammed Huwais
تابعنا عبر
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، مقتل 390 من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، وتدمير عتاد للجماعة في عمليات لقواته بمحافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط جنوب وشمال شرقي اليمن.
وقال التحالف، حسب ما نقله تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، إنه "نفذ 35 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في شبوة، أسفرت عن تدمير 25 آلية عسكرية ومقتل 240 عنصرا إرهابيا خلال 24 ساعة".
وأضاف التحالف أنه جرى "تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب، وتدمير 19 آلية عسكرية ومقتل 150 عنصرا إرهابيا خلال 24 ساعة".
سفينة تحمل شحنة نفط في ميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة جديدة تحمل شحنة غاز منزلي
11:22 GMT
ويساند التحالف العربي بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة الحوثيين لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة، مؤخراً، في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط .

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:31 GMTرئيس منظمة الأمن الجماعي يبحث مع توكاييف ولوكاشينكو الوضع في ألما آتا
15:23 GMTعريس عربي يتزين بعقد من الأموال كهدايا... فيديو
15:23 GMTأسعار الغذاء العالمية تقفز إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات
15:07 GMTبسبب زر... فرنسا تفرض غرامة قدرها 238 مليون دولار على غوغل وفيسبوك
15:03 GMTقطر تطالب شركة إيرباص بتعويض يتخطى 600 مليون دولار
14:58 GMTبايدن يتهم ترامب "بالكذب والغرور"
14:56 GMTالنيابة المصرية تصدر قرارا بشأن متهمين في قضية انتحار طالبة بسبب "صور مفبركة"
14:49 GMTروسيا تستمر في نقل فريق حفظ السلام الروسي مع المعدات إلى كازاخستان... فيديو
14:43 GMTقوات حفظ سلام إلى كازاخستان.. ورئيس تونس يؤكد محاسبة المجرمين.. والجزائر تصالح فرنسا
14:35 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 390 من "أنصار الله" في ضربات نفذها على شبوة ومأرب باليمن
14:33 GMTوزير سعودي: المملكة مهتمة بسيارات الليموزين الروسية
14:33 GMTلوكاشينكو يرفض تقديم كازاخستان "هدية" لأمريكا والناتو
14:28 GMTاليمن.. حرب السفن تهدد الملاحة في البحر الأحمر
14:15 GMTوزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي القضايا الأمنية
14:12 GMTمكتب التحقيقات الفيدرالي لم يحدد بعد هوية المشتبه به في زرع القنابل بعد عام على هجوم الكابتول
14:11 GMTالجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا... فيديو وصور
14:07 GMTاكتشاف متحور أوميكرون في كازاخستان
13:55 GMTغوارديولا ومساعده و7 لاعبين... كورونا يضرب مانشستر سيتي
13:53 GMTبيان من لجنة خارطة الطريق في ليبيا بعد لقاء ستيفاني وليامز
13:53 GMTكوساتشوف يقسم الأحداث في كازاخستان إلى عدة مراحل