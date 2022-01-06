تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220106/مهام-قوات-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-المرسلة-إلى-كازاخستان-هي-حماية-المنشآت-العسكرية-والدولة-1055000867.html
مهام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي المرسلة إلى كازاخستان هي حماية المنشآت العسكرية والدولة
مهام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي المرسلة إلى كازاخستان هي حماية المنشآت العسكرية والدولة
ستتمثل مهام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي سيتم إرسالها إلى كازاخستان في حماية المنشآت الحكومية والعسكرية، ومساعدة قوات القانون والنظام، وفقًا لتقارير... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T08:36+0000
2022-01-06T08:50+0000
العالم
كازاخستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050271052_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_ee2db40a61e5842e335e6f3677981898.jpg
وجاء في البيان: "ستتمثل المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة، ومساعدة قوات حفظ القانون والنظام في جمهورية كازاخستان في تحقيق استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني ".وكانت قد أعلنت الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق من اليوم عن إدخال قوات حفظ السلام الجماعية إلى كازاخستان وفقًا لقرار مجلس الأمن الجماعي لفترة زمنية محدودة. تم اتخاذ القرار المقابل في 6 يناير كانون الثاني 2022.يذكر أن قوات حفظ السلام تضم وحدات من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهوريات بيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.على وجه الخصوص، من روسيا الاتحادية، دخلت التقسيمات الفرعية والوحدات العسكرية للقوات المحمولة جواً في القوات الجماعية. في الوقت الحالي، تقوم طائرات القوات الجوية الروسية بنقل الجزء الروسي من وحدة حفظ السلام إلى كازاخستان.
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050271052_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_6a88cae6eb32432eae1d4de79baacb41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, كازاخستان

مهام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي المرسلة إلى كازاخستان هي حماية المنشآت العسكرية والدولة

08:36 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 06.01.2022)
© Sputnik . ELIA BETALEV / الذهاب إلى بنك الصورجنود قوات حفظ السلام في بريشتينا عاصمة كوسوفو
جنود قوات حفظ السلام في بريشتينا عاصمة كوسوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Sputnik . ELIA BETALEV
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ستتمثل مهام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي سيتم إرسالها إلى كازاخستان في حماية المنشآت الحكومية والعسكرية، ومساعدة قوات القانون والنظام، وفقًا لتقارير الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وجاء في البيان: "ستتمثل المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة، ومساعدة قوات حفظ القانون والنظام في جمهورية كازاخستان في تحقيق استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني ".
وكانت قد أعلنت الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق من اليوم عن إدخال قوات حفظ السلام الجماعية إلى كازاخستان وفقًا لقرار مجلس الأمن الجماعي لفترة زمنية محدودة. تم اتخاذ القرار المقابل في 6 يناير كانون الثاني 2022.
يذكر أن قوات حفظ السلام تضم وحدات من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهوريات بيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
على وجه الخصوص، من روسيا الاتحادية، دخلت التقسيمات الفرعية والوحدات العسكرية للقوات المحمولة جواً في القوات الجماعية. في الوقت الحالي، تقوم طائرات القوات الجوية الروسية بنقل الجزء الروسي من وحدة حفظ السلام إلى كازاخستان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:29 GMTعلاج الصلع مقابل أصوات الناخبين... تعهد مرشح رئاسي يثير جدلا في كوريا الجنوبية
09:18 GMTالرئاسة القرغيزية: قواتنا المرسلة إلى كازاخستان لن تواجه المتظاهرين
08:57 GMT"إذا قضي عليه قضي على البلاء الذي ابتليت به أمة العرب"... أول تعليق إماراتي على خطاب نصر الله
08:53 GMTجيمي كارتر يحذر من نشوب حرب أهلية في الولايات المتحدة
08:47 GMTإيران تدخل على خط الأزمة في كازاخستان وتتحدث عن "العملاء الأجانب"
08:36 GMTمهام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي المرسلة إلى كازاخستان هي حماية المنشآت العسكرية والدولة
08:29 GMTرغد صدام حسين تنشر فيديو لعرض عسكري مهيب أمام والدها وتوجه رسالة للجيش العراقي
08:26 GMTهيئة الأمن القومي في إيران تعلن استعدادها للوساطة بين السعودية وأنصار الله في اليمن
08:23 GMTأكثر من 1000 شخص عانوا نتيجة الاحتجاجات في كازاخستان
08:12 GMTمسلحون يحاصرون مستشفيين رئيسيين في ألما آتا ولا يسمحون للأطباء والمرضى بالدخول
08:07 GMTخرائط غوغل تقود لاعتقال أخطر عناصر المافيا الإيطالية بعد 20 عاما من الفرار
07:55 GMTكشف مرض دماغي غامض سريع العدوى يصيب الشباب في كندا
07:47 GMTقطر تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن
07:44 GMTبعد صورة تضامنها مع الفلسطينيين... إيما واتسون تصبح بنظر مسؤول إسرائيلي "معادية للسامية"
07:27 GMTروسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان
07:15 GMTأطباء روس يستأصلون ورما كبيرا من مخ طفلة
07:12 GMTثلاثة أنواع من وجبات الفطور "تحبها" الخلايا السرطانية... البيض في القائمة
07:06 GMTإيران تعلن عن جولة خامسة للحوار مع السعودية تحتضنها بغداد... فيديو
06:43 GMTتهديد إيراني جديد لإسرائيل بتدمير تل أبيب وحيفا
06:38 GMTنوع من البهارات يقتل الخلايا السرطانية ويقلل من نموها بنسبة 80 بالمائة