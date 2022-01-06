مهام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي المرسلة إلى كازاخستان هي حماية المنشآت العسكرية والدولة

وجاء في البيان: "ستتمثل المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة، ومساعدة قوات حفظ القانون والنظام في جمهورية كازاخستان في تحقيق استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني ".وكانت قد أعلنت الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق من اليوم عن إدخال قوات حفظ السلام الجماعية إلى كازاخستان وفقًا لقرار مجلس الأمن الجماعي لفترة زمنية محدودة. تم اتخاذ القرار المقابل في 6 يناير كانون الثاني 2022.يذكر أن قوات حفظ السلام تضم وحدات من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهوريات بيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.على وجه الخصوص، من روسيا الاتحادية، دخلت التقسيمات الفرعية والوحدات العسكرية للقوات المحمولة جواً في القوات الجماعية. في الوقت الحالي، تقوم طائرات القوات الجوية الروسية بنقل الجزء الروسي من وحدة حفظ السلام إلى كازاخستان.
ستتمثل مهام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي سيتم إرسالها إلى كازاخستان في حماية المنشآت الحكومية والعسكرية، ومساعدة قوات القانون والنظام، وفقًا لتقارير الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وجاء في البيان: "ستتمثل المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة، ومساعدة قوات حفظ القانون والنظام في جمهورية كازاخستان في تحقيق استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني ".
وكانت قد أعلنت الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق من اليوم عن إدخال قوات حفظ السلام الجماعية إلى كازاخستان وفقًا لقرار مجلس الأمن الجماعي لفترة زمنية محدودة. تم اتخاذ القرار المقابل في 6 يناير كانون الثاني 2022.
يذكر أن قوات حفظ السلام تضم وحدات من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهوريات بيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
على وجه الخصوص، من روسيا الاتحادية، دخلت التقسيمات الفرعية والوحدات العسكرية للقوات المحمولة جواً في القوات الجماعية. في الوقت الحالي، تقوم طائرات القوات الجوية الروسية بنقل الجزء الروسي من وحدة حفظ السلام إلى كازاخستان.