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"هلع وفزع"... طائرة إيرانية تهبط في أحد الشوارع... فيديو
"هلع وفزع"... طائرة إيرانية تهبط في أحد الشوارع... فيديو
وثق مقطع فيديو، اضطرار طائرة ركاب مدنية إيرانية، للهبوط في أحد شوارع محافظة أصفهان وسط البلاد نتيجة خلل فني. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T11:38+0000
2022-01-06T11:44+0000
أخبار إيران
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وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، رضا جعفر زاده، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "طائرة ركاب تابعة لشركة كاسبين للطيران المدني، كانت قادمة من مطار مدينة مشهد شمال شرق البلاد باتجاه مطار أصفهان، هبطت خارج المطار بسبب خلل فني".وأضاف زاده أن "الطائرة من طراز بوينغ 737 وكان على متنها 119 راكبا، وأن أحد الركاب أصيب بجروح أثناء الخروج من الطائرة بعد الهبوط الاضطراري"، موضحا أن "فريق التحقيق في الحادث التابع لهيئة الطيران المدني ذهب إلى مطار أصفهان للتحقيق في كيفية حدوث الخلل الفني في الطائرة".وكانت إيران، أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عن سقوط طائرة، بعد اصطدامها بجبال سبلان في محافظة أردبيل شمال غربي إيران.كما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن "سقوط وتحطم طائرة إيرانية عسكرية من طراز "ميغ 29" في محافظة أردبيل"، مضيفا "إدارة الطوارئ في البلاد أعلنت عن إرسال الهلال الأحمر الإيراني حوامات إسعافية لمكان سقوط الطائرة". وأشار إلى "مقتل قائد الطائرة".
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أخبار إيران

"هلع وفزع"... طائرة إيرانية تهبط في أحد الشوارع... فيديو

11:38 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 11:44 GMT 06.01.2022)
© AP Photo / Mohammad Zarei/ISNAطائرة إيرانية التابعة لشركة "كاسبين" للطيران في مطار "ماهشهر" جنوبي إيران، 27 ينيار 2020
طائرة إيرانية التابعة لشركة كاسبين للطيران في مطار ماهشهر جنوبي إيران، 27 ينيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© AP Photo / Mohammad Zarei/ISNA
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وثق مقطع فيديو، اضطرار طائرة ركاب مدنية إيرانية، للهبوط في أحد شوارع محافظة أصفهان وسط البلاد نتيجة خلل فني.
وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، رضا جعفر زاده، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "طائرة ركاب تابعة لشركة كاسبين للطيران المدني، كانت قادمة من مطار مدينة مشهد شمال شرق البلاد باتجاه مطار أصفهان، هبطت خارج المطار بسبب خلل فني".
وأضاف زاده أن "الطائرة من طراز بوينغ 737 وكان على متنها 119 راكبا، وأن أحد الركاب أصيب بجروح أثناء الخروج من الطائرة بعد الهبوط الاضطراري"، موضحا أن "فريق التحقيق في الحادث التابع لهيئة الطيران المدني ذهب إلى مطار أصفهان للتحقيق في كيفية حدوث الخلل الفني في الطائرة".
وكانت إيران، أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عن سقوط طائرة، بعد اصطدامها بجبال سبلان في محافظة أردبيل شمال غربي إيران.
كما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن "سقوط وتحطم طائرة إيرانية عسكرية من طراز "ميغ 29" في محافظة أردبيل"، مضيفا "إدارة الطوارئ في البلاد أعلنت عن إرسال الهلال الأحمر الإيراني حوامات إسعافية لمكان سقوط الطائرة". وأشار إلى "مقتل قائد الطائرة".
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