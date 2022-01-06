هيئة الأمن القومي في إيران تعلن استعدادها للوساطة بين السعودية وأنصار الله في اليمن

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني، إنه "ليس لدى طهران مشكلة في تهدئة التوترات مع جيرانها، بما في ذلك الرياض"، وذلك حسب قناة الميادين.وأضاف أن "تصرفات السعودية السابقة ضد إيران، إلى جانب بعض المواقف والسياسات الحالية، تعمل على إبطاء عملية التفاوض"، مؤكدا استعداد بلاده للتوسط بين الجانبين إذا كانت السعودية تريد حل مشكلتها مع اليمن، وإذا وافق الجانب اليمني (أنصار الله).وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأضاف أن "تصرفات السعودية السابقة ضد إيران، إلى جانب بعض المواقف والسياسات الحالية، تعمل على إبطاء عملية التفاوض"، مؤكدا استعداد بلاده للتوسط بين الجانبين إذا كانت السعودية تريد حل مشكلتها مع اليمن، وإذا وافق الجانب اليمني (أنصار الله).
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.