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هيئة الأمن القومي في إيران تعلن استعدادها للوساطة بين السعودية وأنصار الله في اليمن
هيئة الأمن القومي في إيران تعلن استعدادها للوساطة بين السعودية وأنصار الله في اليمن
أعلنت هيئة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عن استعداد إيران للوساطة بين السعودية وجماعة أنصار الله في اليمن. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T08:26+0000
2022-01-06T08:50+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني، إنه "ليس لدى طهران مشكلة في تهدئة التوترات مع جيرانها، بما في ذلك الرياض"، وذلك حسب قناة الميادين.وأضاف أن "تصرفات السعودية السابقة ضد إيران، إلى جانب بعض المواقف والسياسات الحالية، تعمل على إبطاء عملية التفاوض"، مؤكدا استعداد بلاده للتوسط بين الجانبين إذا كانت السعودية تريد حل مشكلتها مع اليمن، وإذا وافق الجانب اليمني (أنصار الله).وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/الدفاعات-السعودية-تدمر-5-طائرات-مسيرة-أطلقت-باتجاه-المملكة-1054911132.html
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أخبار إيران, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

هيئة الأمن القومي في إيران تعلن استعدادها للوساطة بين السعودية وأنصار الله في اليمن

08:26 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 06.01.2022)
© AFP 2021 / Mohammed Huwaisقوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / Mohammed Huwais
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أعلنت هيئة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عن استعداد إيران للوساطة بين السعودية وجماعة أنصار الله في اليمن.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني، إنه "ليس لدى طهران مشكلة في تهدئة التوترات مع جيرانها، بما في ذلك الرياض"، وذلك حسب قناة الميادين.
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وأضاف أن "تصرفات السعودية السابقة ضد إيران، إلى جانب بعض المواقف والسياسات الحالية، تعمل على إبطاء عملية التفاوض"، مؤكدا استعداد بلاده للتوسط بين الجانبين إذا كانت السعودية تريد حل مشكلتها مع اليمن، وإذا وافق الجانب اليمني (أنصار الله).
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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