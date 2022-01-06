وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي القضايا الأمنية

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية : "أجريت في 6 يناير 2022، محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الأمركي، لويد جيمس أوستن، ونوقشت المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أجرى، اليوم الخميس، محادثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وناقش معه القضايا الأمنية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية : "أجريت في 6 يناير 2022، محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الأمركي، لويد جيمس أوستن، ونوقشت المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك".