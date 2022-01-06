وزير سعودي: المملكة مهتمة بسيارات الليموزين الروسية

وقال الوزير السعودي، في رد على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول إمكانية استيراد سيارات فاخرة روسية إلى المملكة: "يشير مستوى الاستهلاك في المملكة إلى انتقائية المواطنين والأشخاص، الذين يعيشون في الدولة. أعتقد أن قوتهم الشرائية وتطلعاتهم ستنمو جنبا إلى جنب مع تنمية الاقتصاد".وبحسب الوزير، بدأ الاهتمام بسيارات الليموزين الروسية ينمو بعد أن أقيم أكبر معرض للرياضات والسيارات الحديثة في الرياض.وفي حديثه عن السيارة الروسية "أوروس"، أشار إبراهيم إلى أن "العديد من المواطنين انتبهوا للسيارة الفاخرة، التي كان بداخلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته للمملكة".وأضاف الوزير "نشهد ظهور نماذج جديدة مختلفة في المملكة".وأكد إبراهيم أن توطين صناعة السيارات تعتبر مسألة جادة من قبل الرياض لزيادة قدرتها التنافسية.ومن المقرر إطلاق مبيعات "أوروس" على المدى الطويل في الصين وأوروبا الغربية أيضا، كما يخطط لبيع جزء كبير منها في الأسواق الخارجية، وخاصة في الشرق الأوسط.وورد سابقا في الشركة، أن تكلفة السيارة في التكوين الأساسي يبلغ نحو 18 مليون روبل روسي (ما يقارب 240 ألف دولار).
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل إبراهيم أن اهتمام بلاده بالسيارات الروسية الفاخرة قد زاد خلال الأشهر الأخيرة.
وقال الوزير السعودي، في رد على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول إمكانية استيراد سيارات فاخرة روسية إلى المملكة: "يشير مستوى الاستهلاك في المملكة إلى انتقائية المواطنين والأشخاص، الذين يعيشون في الدولة. أعتقد أن قوتهم الشرائية وتطلعاتهم ستنمو جنبا إلى جنب مع تنمية الاقتصاد".