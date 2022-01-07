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آثار الحكيم تعلن اعتزالها الفن: تفرغت لعبادة الله
آثار الحكيم تعلن اعتزالها الفن: تفرغت لعبادة الله
أعلنت الفنانة المصرية، آثار الحكيم، اعتزالها الفن بشكل نهائي، معللة ذلك بأنها اكتفيت من الشهرة والنجومية. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T13:54+0000
2022-01-07T13:54+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت الحكيم في تصريحات لموقع "صدى البلد" إن اعتزالها الفن جاء باختيار إلهي وليس بسبب عدم عملها في الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها بعيدة عن الفن منذ عام 2012.وتابعت الفنانة المصرية قائلة: "قررت التفرغ لعبادة الله، منذ سنوات حيث بدأت بالتعرف أكثر على بعض الأمور الدينية، استعنت ببعض كتب التفسير الدينية وخاصة كتب التفسير البسيطة التي يستعين بها الصغار وبدأت أتدرج في المعرفة الدينية عاما عن آخر".وابتعدت آثار الحكيم عن الفن منذ عام 2009، بعد مشاركتها في مسلسل "الوتر المشدود"، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم، وهو من تأليف عماد نافع ومن إخراج خالد بهجت.ودارت أحداث المسلسل حول أميرة المدرس مساعد بكلية التجارة، ترتبط بهاني المحامي الذي ساندها في الحصول على حقها في الميراث الذي اغتصبه إخوتها، ويتزوجان ويحقق كل منهما للآخر نقلة نوعية لحياته بإنجابها ابنهما الوحيد "وليد" وبتأسيس مكتب محاماة كبير لزوجها والتحاقها بوظيفة مرموقة في أحد البنوك لتنتقل أميرة إلى عالم جديد.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
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أخبار الفنانين في مصر

آثار الحكيم تعلن اعتزالها الفن: تفرغت لعبادة الله

13:54 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / ADAM JANالممثلة المصرية آثار الحكيم
الممثلة المصرية آثار الحكيم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / ADAM JAN
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أعلنت الفنانة المصرية، آثار الحكيم، اعتزالها الفن بشكل نهائي، معللة ذلك بأنها اكتفيت من الشهرة والنجومية.
وقالت الحكيم في تصريحات لموقع "صدى البلد" إن اعتزالها الفن جاء باختيار إلهي وليس بسبب عدم عملها في الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها بعيدة عن الفن منذ عام 2012.
وتابعت الفنانة المصرية قائلة: "قررت التفرغ لعبادة الله، منذ سنوات حيث بدأت بالتعرف أكثر على بعض الأمور الدينية، استعنت ببعض كتب التفسير الدينية وخاصة كتب التفسير البسيطة التي يستعين بها الصغار وبدأت أتدرج في المعرفة الدينية عاما عن آخر".
وابتعدت آثار الحكيم عن الفن منذ عام 2009، بعد مشاركتها في مسلسل "الوتر المشدود"، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم، وهو من تأليف عماد نافع ومن إخراج خالد بهجت.
ودارت أحداث المسلسل حول أميرة المدرس مساعد بكلية التجارة، ترتبط بهاني المحامي الذي ساندها في الحصول على حقها في الميراث الذي اغتصبه إخوتها، ويتزوجان ويحقق كل منهما للآخر نقلة نوعية لحياته بإنجابها ابنهما الوحيد "وليد" وبتأسيس مكتب محاماة كبير لزوجها والتحاقها بوظيفة مرموقة في أحد البنوك لتنتقل أميرة إلى عالم جديد.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
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