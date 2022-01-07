https://arabic.sputniknews.com/20220107/أستراليا-تنفي-احتجاز-ديوكوفيتش-أسيرا-وتقول-إنها-ستساعده-على-مغادرة-البلاد-1055068909.html

أستراليا تنفي احتجاز ديوكوفيتش "أسيرا" وتقول إنها ستساعده على مغادرة البلاد

أستراليا تنفي احتجاز ديوكوفيتش "أسيرا" وتقول إنها ستساعده على مغادرة البلاد

نفت أستراليا، اليوم الجمعة، مزاعم أنها ستبقي نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، "أسيرا"، مؤكدة ‏أنه يتمتع بحرية مغادرة البلاد متى شاء.‏ 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T14:36+0000

2022-01-07T14:36+0000

2022-01-07T14:36+0000

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وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن ديوكوفيتش (34 عاما) يتمتع بحرية المغادرة في أي وقت، وأن أستراليا ستساعده بالفعل على القيام بذلك.وكان نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، وصل إلى ملبورن، يوم الأربعاء الماضي، تحت انطباع بأنه سيكون قادرا على المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة خلال الشهر الجاري، بعد أن حصل على إعفاء طبي يسمح له باللعب دون اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.ومع ذلك، عند وصوله إلى أستراليا، تم إلغاء تأشيرته.وأصدرت قوة الحدود الأسترالية بيانا، أمس الخميس، قالت فيه إن ديوكوفيتش "فشل في تقديم الدليل المناسب للوفاء بمتطلبات الدخول إلى أستراليا"، وإنه سيتم احتجازه وترحيله في وقت لاحق.وذكرت صحيفة "The Age" الأسترالية أن نوفاك ديوكوفيتش قدّم طلبًا وتمت الموافقة عليه للحصول على نوع خاطئ من التأشيرة، التي لم تسمح بالإعفاءات الطبية من لقاح (كوفيد-19).وديوكوفيتش محتجز حاليا في فندق حجر صحي خاص بفيروس "كورونا" المستجد، وهو منشأة للحجر الصحي في وسط حي كارلتون في ملبورن، بينما يطعن فريقه القانوني في ترحيله المقترح.وتستخدم الحكومة الأسترالية المنشأة لاحتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء، وكثير منهم محتجز منذ سنوات، في انتظار الموافقة على تأشيراتهم.وكان والدي نوفاك ديوكوفيتش وحكومة بلاده انتقدا بشدة ما حدث له، إذ قالت والدته إنه محتجز كـ"سجين".

https://arabic.sputniknews.com/20220106/رئيس-صربيا-يطالب-بالإفراج-عن-ديوكوفيتش-من-فندق-للاجئين-1055030873.html

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