تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220107/أستراليا-تنفي-احتجاز-ديوكوفيتش-أسيرا-وتقول-إنها-ستساعده-على-مغادرة-البلاد-1055068909.html
أستراليا تنفي احتجاز ديوكوفيتش "أسيرا" وتقول إنها ستساعده على مغادرة البلاد
أستراليا تنفي احتجاز ديوكوفيتش "أسيرا" وتقول إنها ستساعده على مغادرة البلاد
نفت أستراليا، اليوم الجمعة، مزاعم أنها ستبقي نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، "أسيرا"، مؤكدة ‏أنه يتمتع بحرية مغادرة البلاد متى شاء.‏ 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T14:36+0000
2022-01-07T14:36+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1055068876_0:49:1000:612_1920x0_80_0_0_99ce18b5f0223adcda5d2117b4f766d6.jpg
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن ديوكوفيتش (34 عاما) يتمتع بحرية المغادرة في أي وقت، وأن أستراليا ستساعده بالفعل على القيام بذلك.وكان نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، وصل إلى ملبورن، يوم الأربعاء الماضي، تحت انطباع بأنه سيكون قادرا على المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة خلال الشهر الجاري، بعد أن حصل على إعفاء طبي يسمح له باللعب دون اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.ومع ذلك، عند وصوله إلى أستراليا، تم إلغاء تأشيرته.وأصدرت قوة الحدود الأسترالية بيانا، أمس الخميس، قالت فيه إن ديوكوفيتش "فشل في تقديم الدليل المناسب للوفاء بمتطلبات الدخول إلى أستراليا"، وإنه سيتم احتجازه وترحيله في وقت لاحق.وذكرت صحيفة "The Age" الأسترالية أن نوفاك ديوكوفيتش قدّم طلبًا وتمت الموافقة عليه للحصول على نوع خاطئ من التأشيرة، التي لم تسمح بالإعفاءات الطبية من لقاح (كوفيد-19).وديوكوفيتش محتجز حاليا في فندق حجر صحي خاص بفيروس "كورونا" المستجد، وهو منشأة للحجر الصحي في وسط حي كارلتون في ملبورن، بينما يطعن فريقه القانوني في ترحيله المقترح.وتستخدم الحكومة الأسترالية المنشأة لاحتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء، وكثير منهم محتجز منذ سنوات، في انتظار الموافقة على تأشيراتهم.وكان والدي نوفاك ديوكوفيتش وحكومة بلاده انتقدا بشدة ما حدث له، إذ قالت والدته إنه محتجز كـ"سجين".
https://arabic.sputniknews.com/20220106/رئيس-صربيا-يطالب-بالإفراج-عن-ديوكوفيتش-من-فندق-للاجئين-1055030873.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1055068876_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_a2515318e811a46b4c7c14ebde97edb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات, رياضة

أستراليا تنفي احتجاز ديوكوفيتش "أسيرا" وتقول إنها ستساعده على مغادرة البلاد

14:36 GMT 07.01.2022
© REUTERS / POOLلاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش
لاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
لاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
نفت أستراليا، اليوم الجمعة، مزاعم أنها ستبقي نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، "أسيرا"، مؤكدة ‏أنه يتمتع بحرية مغادرة البلاد متى شاء.‏
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن ديوكوفيتش (34 عاما) يتمتع بحرية المغادرة في أي وقت، وأن أستراليا ستساعده بالفعل على القيام بذلك.

وأضافت: "السيد ديوكوفيتش ليس محتجزا في أستراليا، فهو حر في المغادرة في أي وقت يختاره، وستقوم قوة الحدود بتسهيل ذلك بالفعل".

وكان نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، وصل إلى ملبورن، يوم الأربعاء الماضي، تحت انطباع بأنه سيكون قادرا على المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة خلال الشهر الجاري، بعد أن حصل على إعفاء طبي يسمح له باللعب دون اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.
ومع ذلك، عند وصوله إلى أستراليا، تم إلغاء تأشيرته.
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
رئيس صربيا يطالب بالإفراج عن ديوكوفيتش من فندق للاجئين
أمس, 12:27 GMT
وأصدرت قوة الحدود الأسترالية بيانا، أمس الخميس، قالت فيه إن ديوكوفيتش "فشل في تقديم الدليل المناسب للوفاء بمتطلبات الدخول إلى أستراليا"، وإنه سيتم احتجازه وترحيله في وقت لاحق.
وذكرت صحيفة "The Age" الأسترالية أن نوفاك ديوكوفيتش قدّم طلبًا وتمت الموافقة عليه للحصول على نوع خاطئ من التأشيرة، التي لم تسمح بالإعفاءات الطبية من لقاح (كوفيد-19).
وديوكوفيتش محتجز حاليا في فندق حجر صحي خاص بفيروس "كورونا" المستجد، وهو منشأة للحجر الصحي في وسط حي كارلتون في ملبورن، بينما يطعن فريقه القانوني في ترحيله المقترح.
وتستخدم الحكومة الأسترالية المنشأة لاحتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء، وكثير منهم محتجز منذ سنوات، في انتظار الموافقة على تأشيراتهم.
وكان والدي نوفاك ديوكوفيتش وحكومة بلاده انتقدا بشدة ما حدث له، إذ قالت والدته إنه محتجز كـ"سجين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:36 GMTأستراليا تنفي احتجاز ديوكوفيتش "أسيرا" وتقول إنها ستساعده على مغادرة البلاد
14:33 GMTمحرضو أعمال الشغب في كازاخستان يعترفون "بتعاطي المنشطات والدعم المالي"
14:28 GMTجدل برلماني في المغرب بخصوص 8 آلاف عقار معرضة للسرقة
14:26 GMTإيران تلمح إلى دول تستغل حادث الطائرة الأوكرانية لأغراض سياسية وترحب بالحوار
14:23 GMTالإمارات تبدي اهتماما بالاستثمار في مشروع طريق بحر الشمال مع "روساتوم"
14:22 GMTكازاخستان: وجود أجانب يتحدثون اللغة العربية بين المصابين في المستشفيات
14:18 GMTالدفاع الروسية: شويغو على اتصال دائم مع نظيره الكازاخستاني ويطلع بوتين على الوضع العسكري باستمرار
14:04 GMTوزير الخارجية التونسي: نفايات إيطاليا تعود إليها خلال أيام
14:01 GMTوزير القوى العاملة المصري: 305 مؤسسات طلبوا الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
13:58 GMTالأمم المتحدة: قتلى وجرحى إثر ضربة جوية على مخيم لاجئين في تيغراي
13:55 GMTالموت يفجع الفنان المصري هشام عباس
13:54 GMTآثار الحكيم تعلن اعتزالها الفن: تفرغت لعبادة الله
13:49 GMTقافلة سيارات تجوب إسرائيل للمطالبة بفتح تحقيق في قضية متهم فيها نتنياهو
13:45 GMTقادة روسيا وبيلاروس وأرمينيا يحددون "الهدف الرئيسي" لمهمة قوات حفظ السلام
13:43 GMTظريف: إعادة إحياء الاتفاق النووي نجاح عالمي يعود بالفائدة على الجميع
13:31 GMTممثل تجاري روسي: الإمارات قد تصبح منصة لتوطين مؤسسات المعالجة الروسية
13:29 GMTارتفاع حصيلة قتلى انفجار مطعم جنوب غربي الصين إلى 6 أشخاص
13:25 GMTوزارة الصناعة الكازاخستانية: مطار ألما آتا الدولي يستقبل فقط الطائرات العسكرية
13:23 GMTطبيب يوضح ما فائدة تلقي اللقاح إذا كان من الممكن الإصابة بكورونا مرة أخرى
13:21 GMTصحيفة عبرية تكشف عن خطر يواجه إسرائيل... ليس إيران