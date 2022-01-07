https://arabic.sputniknews.com/20220107/أطعمة-ومشروبات-قد-تؤدي-للوفاة-في-حال-تناولها-مع-مسكن-آلام-مشهور-1055078776.html

أطعمة ومشروبات قد تؤدي للوفاة في حال تناولها مع مسكن آلام مشهور

أطعمة ومشروبات قد تؤدي للوفاة في حال تناولها مع مسكن آلام مشهور

كشف باحثون أن تناول مشروبات وأطعمة معينة مع مسكن آلام مشهور يمكن أن يقود إلى مشاكل صحية خطيرة قد تنتهي بالوفاة. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T19:23+0000

2022-01-07T19:23+0000

2022-01-07T19:23+0000

دواء مسكن

البروكلي

صحة

الكحول

الباراسيتامول خطر على الصحة

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ويدور الحديث عن مسكن الباراسيتامول الذي ينتشر على نطاق واسع ويدخل في مجموعة من الأدوية، حيث يساعد في علاج كل من الالتهابات البسيطة والحالات المزمنة.تعود شعبية الباراستيامول بشكل أساسي إلى حقيقة أنه حبوب رخيصة وآمنة وفعالة، ومع ذلك، فإن تناوله مع بعض المشروبات بإهمال قد يؤدي إلى آثار جانبية قاتلة، بحسب express.تحذر هيئات وجميعات صحية من أن خلط الدواء مع بعض المشروبات التي تحتوي على الإيثانول قد يكون له نتائج قاتلة.وفقا لجمعية تغيير الكحول (جمعية خيرية بريطانية تهدف إلى تقليل الضرر الناجم عن الكحول) ،تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى باستمرار في الشرب بنهم مقارنة بالدول الأخرى.يمكن للإيثانول، وهو المكون النشط في الكحول أن يتسبب في أضرار قاتلة للكبد عند دمجه مع الباراسيتامول، وفق تحذيرات الجمعية.ويمكن العثور على تلك المادة الكيميائية في بعض الأطعمة أيضا، بشكل عام بتركيزات أقل.وفقا لإحدى الأوراق البحثية المنشورة في المجلة البريطانية لعلم الصيدلة السريرية، فإن التقارير عن السمية الكبدية للباراسيتامول تتزايد وسط مدمني الكحول المزمنين.أوضح المؤلفون أن جرعة واحدة تبلغ نحو 15 غراما تكفي عادة لإثارة تفاعل كبدي.تؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) أنه "يجب استخدام الباراسيتامول بحذر إذا كنت تعاني من حالات صحية معينة ، مثل مشاكل الكبد".ويوصي المصنعون حاليا بأن يسأل الأشخاص الذين يتناولون أكثر من ثلاثة مشروبات كحولية يوما طبيبهم قبل تناول عقار الاسيتامينوفين (الباراسيتامول).وتشمل الآثار الجانبية المحتملة للجمع بين الكحول والأسيتامينوفين اضطراب المعدة والنزيف والقرحة وسرعة ضربات القلب والشعور بقشعريرة ورجفة.أما الأطعمة التي تتداخل مع امتصاص الباراسيتامول قد تشمل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من البكتين، والكربوهيدرات، وأنواع عديدة من الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط.علاوة على ذلك، يمكن أن يقلل شاي الكركديه أيضا من فعالية هذا الدواء. في إحدى الدراسات الصغيرة، ثبت أن شاي الكركديه يقلل من مستويات عقار الأسيتامينوفين على وجه التحديد عندما تم تناول الدواء بعده.

https://arabic.sputniknews.com/20210621/8-علامات-تحذيرية-تؤكد-وجود-تطور-خطير-لتليف-الكبد-الصامت----1049316539.html

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دواء مسكن, البروكلي, صحة, الكحول, الباراسيتامول خطر على الصحة