https://arabic.sputniknews.com/20220107/أفضل-الأطعمة-التي-يجب-تناولها-عند-الإصابة-بأوميكرون-1055070582.html

أفضل الأطعمة التي يجب تناولها عند الإصابة بأوميكرون

أفضل الأطعمة التي يجب تناولها عند الإصابة بأوميكرون

قفز متحور أوميكرون شديد العدوى بمعدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة بشكل كبير في أنحاء مختلفة من العالم. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T15:11+0000

2022-01-07T15:11+0000

2022-01-07T15:11+0000

الصحة

البروكلي

آيس كريم

الزبادي

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407099_0:19:3573:2028_1920x0_80_0_0_7d16a14264a9389675527feb073f4535.jpg

ويقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن أوميكرون بات يشكل 95% من إصابات كورونا في البلاد.وينصح خبراء الصحة والمتخصصون الناس بتلقي لقاحات كورونا لمواجهة المتحور الجديد.مع ذلك يمكن أن يصاب الملقحين بأوميكرون لكن أعراض المتحور تبدو مختلفة لديهم إلى حد كبير، حيث لا يعاني معظمهم مثلا من فقدان حاستي التذوق والشم، مقارنة بمن لم يتم تلقيحهم.وبشكل عام يعاني المصابون بأوميكرون من ألم شديد في الحلق، مع فقدان كبير للشهية وعدم رغبة في تناول الطعام.يقول الدكتور روبرت (بوب) جي لاهيتا، مدير معهد أمراض المناعة الذاتية والروماتيزم ومؤلف كتاب المناعة القوية، إن هناك بعض الخيارات الغذائية التي يمكن اتباعها خلال هذه المرحلة، وذلك لدى حديثه لموقع Eat This, Not That.1.الزبادييعتبر الزبادي من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها عند الإصابة بأوميكرون، كونه بارد ويشعر الحلق بالراحة ومليء بالبروتين لإبقائك ممتلئا.ويضيف بوب: "قطّع بعض الموز للحصول على البوتاسيوم أيضا، واخلطه مع الزبادي. لكن الموز يجب أن يكون قطعا صغيرة لأن القطع الكبيرة سيكون من الصعب جدا على الأشخاص الذين يعانون من ابتلاعها".2.الآيس كريمقد يبدو الأمر غير تقليدي، لكن الدكتور بوب يقول إن الآيس كريم يوفر لك الجلوكوز والبروتين أيضا، وسيحول دون فقدانك الوزن بشكل كبير، إذ أن كثير من المصابين بأوميكرون أو بالتأكيد دلتا يفقدون أحيانا ما بين 20 إلى 30 رطلا من وزنهم.وأوضح باختصار: "يمكن أن يساعد الآيس كريم في ملء معدتك مع الحفاظ على الوزن أيضا، نظرًا لأن فقدان الوزن الشديد يمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية للإصابة بالفيروس نتيجة قلة الشهية".3. المشروبات التي تحتوي على الإلكتروليتاتيقول بوب إنه "من الجيد دائمًا التأكد من وجود بعض الإلكتروليتات (الشوارد)، خاصة إذا كنت تعاني من الإسهال وتتقيأ".ويوضح إذا كان لديك إلكتروليت - وهو ما توفره لك بعض المشروبات، فأنت لا تفقد البوتاسيوم وتظل مستويات الصوديوم لديك طبيعية.يشار إلى أن الشوارد (الإلكتروليتات) هي مادة توصل الكهرباء عند إذابتها في الماء، وهي ضرورية لعدد كبير من وظائف الجسم الحيوية.4. المرقالمرق أو الحساء وجبة سهلة أخرى يمكنك تناولها عند الإصابة بأوميكرون، ويجب أن تحتوي على نوع من البروتين والخضروات للمساعدة في تزويد جسمك ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها أثناء محاربة العدوى.5. مخفوق البروتين"ميلك شيك الفانيليا"، ومخفوق الحليب بالشوكولاتة، كل ما هو سهل المرور عبر الحلق الملتهب هو أمر بالغ الأهمية.يقول الدكتور بوب: "لقد تحدثت إلى العديد من المرضى الذين أصيبوا بأوميكرون وكلهم يقولون نفس الشيء - "نحن بحاجة إلى طعام خفيف".لحسن الحظ، فإن شرب مخفوق البروتين خفيف على المعدة مقارنة بالعصير. اخلط مسحوق البروتين المفضل لديك مع الثلج والحليب (أو بديل الحليب) لتعزيز البروتين لديك، ومنح جسمك بعض المواد الغذائية على الأقل.6. الخضروات الصليبيةإذا كانت لديك شهية للطعام، فإن أفضل الأطعمة السهلة والمغذية ستكون جميع أنواع الخضروات الصليبية.الخضروات الصليبية مثل البروكلي والملفوف، ممتازة حقا، وتوفر لك العناصر الغذائية التي تحتاجها وتفتقر إليها.

https://arabic.sputniknews.com/20210602/يعزز-صحة-العين-والعظام-9-فوائد-للآيس-كريم-1049142545.html

https://arabic.sputniknews.com/20210405/أيهما-تحب-أشهر-أنواع-الحساء-في-العالم-1048581989.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصحة, البروكلي, آيس كريم, الزبادي, فيروس كورونا