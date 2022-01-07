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https://arabic.sputniknews.com/20220107/أمريكا-وفرنسا-وبريطانيا-يطالبون-بمشاورات-لمجلس-الأمن-بعد-الإطلاق-الكوري-الشمالي-الأخير-1055050496.html
أمريكا وفرنسا وبريطانيا يطالبون بمشاورات لمجلس الأمن بعد الإطلاق الكوري الشمالي الأخير
أمريكا وفرنسا وبريطانيا يطالبون بمشاورات لمجلس الأمن بعد الإطلاق الكوري الشمالي الأخير
أفاد مصدر في مجلس الأمن الدولي، بأن الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألبانيا وايرلندا قدموا طلبا لإجراء مشاورات لمجلس الأمن بعد إطلاق الصاروخ الأخير في كوريا... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T00:48+0000
2022-01-07T00:48+0000
كوريا الشمالية
أمريكا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الطلب وصل من الولايات المتحدة، وألبانيا، وفرنسا، وإيرلندا وبريطانيا".والأربعاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجربة على صاروخ فرط صوتي في أول اختبار من نوعه هذا العام، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.وقالت الوكالة أن الصاروخ حمل رأسا حربية انزلاقية فرط صوتية، مؤكدة أن الصاروخ أصاب بدقة هدفا على بعد 700 كيلومتر.وتعد التجربة أول إطلاق منذ أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا أطلقته غواصة في أكتوبر من العام الماضي.وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.ومطلع يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونغ يانغ إن "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق"وفي عام 2021 أعلنت كوريا الشمالية أنّها أجرت سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ بالستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/الولايات-المتحدة-واليابان-توقعان-اتفاقية-لتطوير-دفاعات-ضد-الصواريخ-الفرط-صوتية-1055050309.html
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كوريا الشمالية, أمريكا

أمريكا وفرنسا وبريطانيا يطالبون بمشاورات لمجلس الأمن بعد الإطلاق الكوري الشمالي الأخير

00:48 GMT 07.01.2022
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© POOL
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أفاد مصدر في مجلس الأمن الدولي، بأن الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألبانيا وايرلندا قدموا طلبا لإجراء مشاورات لمجلس الأمن بعد إطلاق الصاروخ الأخير في كوريا الشمالية.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الطلب وصل من الولايات المتحدة، وألبانيا، وفرنسا، وإيرلندا وبريطانيا".
والأربعاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجربة على صاروخ فرط صوتي في أول اختبار من نوعه هذا العام، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقية لتطوير دفاعات ضد الصواريخ الفرط صوتية
00:21 GMT
وقالت الوكالة أن الصاروخ حمل رأسا حربية انزلاقية فرط صوتية، مؤكدة أن الصاروخ أصاب بدقة هدفا على بعد 700 كيلومتر.
وتعد التجربة أول إطلاق منذ أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا أطلقته غواصة في أكتوبر من العام الماضي.
وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.
ومطلع يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونغ يانغ إن "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق"
وفي عام 2021 أعلنت كوريا الشمالية أنّها أجرت سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ بالستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.
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