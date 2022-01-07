https://arabic.sputniknews.com/20220107/أول-معركة-لـ-القرش-الأسودكيف-نفذت-مهمتها-1055058450.html

أول معركة لـ "القرش الأسود"...كيف نفذت مهمتها

أول معركة لـ "القرش الأسود"...كيف نفذت مهمتها

في 6 يناير/كانون الثاني 2001، أقلعت مروحيتان من طراز "كا-50"، المعروفة باسم "القرش الأسود"، في أول مهمة قتالية من مطار سيفيرني في غروزني. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

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رصد عسكري

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تأخر تاريخ بدء تشغيل هذه المروحية. فقد، بدأ نموذجها الأولي في العودة في عام 1982. لكن التغييرات التي بدأت في الاتحاد السوفييتي، ثم انهيار البلاد، أرجأت العمل على تطوير نموذج المروحية. دخلت عينات الإنتاج الأولى إلى سلاح الجو فقط في أغسطس/آب 1995.ومع ذلك، استمر اختبار وتطوير المروحيات في قاعدة تورزوك الجوية. أخيرًا، في عام 1999، قرر اختبارها في ظروف القتال. في ديسمبر/ كانون الأول عام 2000، تم إنشاء مجموعة قتالية تتكون من طائرتي كا-50 (رقم الذيل 24 و 25)، بالإضافة إلى مروحية واحدة من طراز كا-29. في ليلة رأس السنة، وصلت المجموعة إلى الشيشان، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".تم اتخاذ إجراءات أمنية طارئة في مطار سيفيرني، حيث أصبح معروفاً أن الإرهابيين قد وعدوا بمكافأة مالية كبيرة لمن يدمر هذه المروحيات. وكانت المروحيات مخبأة خلف سور ترابي وتم حراستها على مدار الساعة. عاش الطيارون أنفسهم بالقرب من خيام الجيش.قضت عدة أيام في رحلات تجريبية للتعرف على المنطقة. اتضح أن الطائرة كا-50 تحلق جيدًا في الجبال: جعلها ترتيب المروحة المحورية مقاومًا لرياح غير متوقعة – التي تعتبر كارثة حقيقية للعديد من الطائرات ذات الأجنحة الدوارة. بالإضافة إلى ذلك، قامت المروحية بالمناورة بسهولة، عندما تقابل القمم، سرعان ما ترتفع في وضع عمودي.قام زوج من طائرات كا-50، بمرافقة مروحية مي-24 وبدونها، بـ 121 طلعة جوية حتى 14 فبراير/ شباط 2001 . قضت مروحية كا-50 الأيام الأخيرة في الصيد الحر، والبحث عن الأهداف بشكل مستقل. أكدت المروحية بشكل كامل فعاليتها القتالية وموثوقيتها. وفي الوقت نفسه، حصلت على لقب "الحقيبة".في عام 2009، تم سحب كا-50 من الإنتاج بسبب ظهور كا-52 الأكثر تقدمًا، وهي تطوير واستمرار أفضل لـ"القرش الأسود".

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رصد عسكري