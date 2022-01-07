أول معركة لـ "القرش الأسود"...كيف نفذت مهمتها

تأخر تاريخ بدء تشغيل هذه المروحية. فقد، بدأ نموذجها الأولي في العودة في عام 1982. لكن التغييرات التي بدأت في الاتحاد السوفييتي، ثم انهيار البلاد، أرجأت العمل على تطوير نموذج المروحية. دخلت عينات الإنتاج الأولى إلى سلاح الجو فقط في أغسطس/آب 1995.ومع ذلك، استمر اختبار وتطوير المروحيات في قاعدة تورزوك الجوية. أخيرًا، في عام 1999، قرر اختبارها في ظروف القتال. في ديسمبر/ كانون الأول عام 2000، تم إنشاء مجموعة قتالية تتكون من طائرتي كا-50 (رقم الذيل 24 و 25)، بالإضافة إلى مروحية واحدة من طراز كا-29. في ليلة رأس السنة، وصلت المجموعة إلى الشيشان، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".تم اتخاذ إجراءات أمنية طارئة في مطار سيفيرني، حيث أصبح معروفاً أن الإرهابيين قد وعدوا بمكافأة مالية كبيرة لمن يدمر هذه المروحيات. وكانت المروحيات مخبأة خلف سور ترابي وتم حراستها على مدار الساعة. عاش الطيارون أنفسهم بالقرب من خيام الجيش.قضت عدة أيام في رحلات تجريبية للتعرف على المنطقة. اتضح أن الطائرة كا-50 تحلق جيدًا في الجبال: جعلها ترتيب المروحة المحورية مقاومًا لرياح غير متوقعة – التي تعتبر كارثة حقيقية للعديد من الطائرات ذات الأجنحة الدوارة. بالإضافة إلى ذلك، قامت المروحية بالمناورة بسهولة، عندما تقابل القمم، سرعان ما ترتفع في وضع عمودي.قام زوج من طائرات كا-50، بمرافقة مروحية مي-24 وبدونها، بـ 121 طلعة جوية حتى 14 فبراير/ شباط 2001 . قضت مروحية كا-50 الأيام الأخيرة في الصيد الحر، والبحث عن الأهداف بشكل مستقل. أكدت المروحية بشكل كامل فعاليتها القتالية وموثوقيتها. وفي الوقت نفسه، حصلت على لقب "الحقيبة".في عام 2009، تم سحب كا-50 من الإنتاج بسبب ظهور كا-52 الأكثر تقدمًا، وهي تطوير واستمرار أفضل لـ"القرش الأسود".
في 6 يناير/كانون الثاني 2001، أقلعت مروحيتان من طراز "كا-50"، المعروفة باسم "القرش الأسود"، في أول مهمة قتالية من مطار سيفيرني في غروزني.
تأخر تاريخ بدء تشغيل هذه المروحية. فقد، بدأ نموذجها الأولي في العودة في عام 1982. لكن التغييرات التي بدأت في الاتحاد السوفييتي، ثم انهيار البلاد، أرجأت العمل على تطوير نموذج المروحية. دخلت عينات الإنتاج الأولى إلى سلاح الجو فقط في أغسطس/آب 1995.
ومع ذلك، استمر اختبار وتطوير المروحيات في قاعدة تورزوك الجوية. أخيرًا، في عام 1999، قرر اختبارها في ظروف القتال. في ديسمبر/ كانون الأول عام 2000، تم إنشاء مجموعة قتالية تتكون من طائرتي كا-50 (رقم الذيل 24 و 25)، بالإضافة إلى مروحية واحدة من طراز كا-29. في ليلة رأس السنة، وصلت المجموعة إلى الشيشان، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
تم اتخاذ إجراءات أمنية طارئة في مطار سيفيرني، حيث أصبح معروفاً أن الإرهابيين قد وعدوا بمكافأة مالية كبيرة لمن يدمر هذه المروحيات. وكانت المروحيات مخبأة خلف سور ترابي وتم حراستها على مدار الساعة. عاش الطيارون أنفسهم بالقرب من خيام الجيش.
قضت عدة أيام في رحلات تجريبية للتعرف على المنطقة. اتضح أن الطائرة كا-50 تحلق جيدًا في الجبال: جعلها ترتيب المروحة المحورية مقاومًا لرياح غير متوقعة – التي تعتبر كارثة حقيقية للعديد من الطائرات ذات الأجنحة الدوارة. بالإضافة إلى ذلك، قامت المروحية بالمناورة بسهولة، عندما تقابل القمم، سرعان ما ترتفع في وضع عمودي.
قام الزجاج المضاد للرصاص في قمرة القيادة والأرضية المصفحة بحماية الطيار والوحدات المهمة بشكل موثوق من القصف من الأرض. حتى قبل إرسالها إلى الشيشان، تدرب الطيارون على استخدام مدفع أ42 عيار 30 ملم وصواريخ إس-8غير الموجهة وصواريخ فيخر في الاختبار. في أول طلعة جوية، أطلقت إحدى طائرات كا-50 (ذيل رقم 25) صواريخ على مواقع المسلحين التي حددها طاقم كا-29، والتي كانت تقوم بمهام الاستطلاع وتحديد الهدف. صحيح أن هذا اليوم لم يكن بلا حوادث. وفي طريق العودة شعر طيار "الخامسة والعشرين" بذبذبة وقام بهبوط عاجل في خانكالا. تبين أن إحدى الشظايا أصابت إحدى المروحات. كان لابد من استبدالها.
قام زوج من طائرات كا-50، بمرافقة مروحية مي-24 وبدونها، بـ 121 طلعة جوية حتى 14 فبراير/ شباط 2001 . قضت مروحية كا-50 الأيام الأخيرة في الصيد الحر، والبحث عن الأهداف بشكل مستقل. أكدت المروحية بشكل كامل فعاليتها القتالية وموثوقيتها. وفي الوقت نفسه، حصلت على لقب "الحقيبة".
في عام 2009، تم سحب كا-50 من الإنتاج بسبب ظهور كا-52 الأكثر تقدمًا، وهي تطوير واستمرار أفضل لـ"القرش الأسود".