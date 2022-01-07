https://arabic.sputniknews.com/20220107/إثيوبيا-تعلن-خطة-للعام-الجديد-تتضمن-إكمال-بناء-سد-النهضة-وحل-أزمة-الحدود-مع-السودان-1055061641.html

إثيوبيا تعلن خطة للعام الجديد تتضمن إكمال بناء سد النهضة وحل أزمة الحدود مع السودان

إثيوبيا تعلن خطة للعام الجديد تتضمن إكمال بناء سد النهضة وحل أزمة الحدود مع السودان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن بلاده تعمل جاهدة على تعزيز الدبلوماسية القوية مع الدول في عام 2022 مع الحفاظ على سيادتها واستقلالها. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T11:24+0000

2022-01-07T11:24+0000

2022-01-07T11:24+0000

العالم

أخبار سد النهضة الإثيوبي

أخبار إثيوبيا

العمليات العسكرية في تيغراي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049608181_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a48e1aad58f1c4f18e1e3b49620e3bf8.jpg

وأوضح مفتي أن بلاده "واجهت تحديات كثيرة في العام الماضي 2021، منها تعثر المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، وحرب شمال البلاد والضغوطات الخارجية والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا"، مؤكدا أن البلاد تغلبت على هذه المشكلات وواصلت طريقها نحو التنمية، بحسب موقع محطة فانا الإثيوبية.وكان مفتي أشار سابقا إلى أن هناك ضغوطا خارجية على بلاده تنبع من المفاوضات حول سد النهضة، قائلا: "في بعض الأحيان، يختفي البلدان الآخران الواقعان على ضفاف النهر ولا يتفاوضان بحسن نية"، مضيفا أن "هناك تزايدا في الظلم من خلال تحريف كل ما تفعله إثيوبيا من أجل التفاوض بنجاح بشأن سد النهضة".وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قال وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، إن بلاده تواصل عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي، على نهر النيل، جنبا إلى جنب مع قتالها للإرهابيين، وذلك بعد إعلان الجيش الإثيوبي نشر وحدات في محيط منطقة السد، لتأمينه ضد أي خطر إثر محاولات لمهاجمته.وتواصل مصر مطالبها بضرورة استئناف مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت، بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

https://arabic.sputniknews.com/20211206/مصر-أزمة-المياه-تتفاقم-وإثيوبيا-تطلق-أكاذيب-حول-حصتنا-من-النيل-1053623608.html

https://arabic.sputniknews.com/20211201/مسؤول-فيديو-مسرب-يكشف-مؤامرة-سرية-ضد-إثيوبيا-ونتعرض-لضغوط-بشأن-سد-النهضة-1053457337.html

أخبار سد النهضة الإثيوبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي