https://arabic.sputniknews.com/20220107/إثيوبيا-تعلن-عن-حوار-وطني-شامل-وإطلاق-سراح-معتقلين-سياسيين-لإنهاء-الحرب-1055079021.html

إثيوبيا تعلن عن حوار وطني شامل وإطلاق سراح معتقلين سياسيين لإنهاء الحرب

إثيوبيا تعلن عن حوار وطني شامل وإطلاق سراح معتقلين سياسيين لإنهاء الحرب

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، عزمها إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية المعتقلة، بمن فيهم أعضاء في جبهة تحرير تيغراي المتمردة، في محاولة لتعزيز... 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T19:30+0000

2022-01-07T19:30+0000

2022-01-07T19:30+0000

العالم

أخبار إثيوبيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050664225_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_768c905656103b4ee1a9189a615a1b00.jpg

وقالت خدمة الاتصالات الحكومية في بيان، إن الغرض من هذه الخطوة هو تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية وغير عنيفة، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.وأضافت أن "مفتاح الوحدة الدائمة هو الحوار، حيث تعتقد الحكومة بشدة أن مشاكل إثيوبيا بحاجة إلى المعالجة بأسلوب حواري شامل".وضمت القائمة التي أعلنتها خدمة الاتصالات، العديد من الأعضاء البارزين في جبهة تحرير تيغراي الشعبية، بالإضافة إلى زعماء المعارضة البارزين من عرقيتي أورومو والأمهرة.وأشار البيان إلى أن العفو عن بعض السجناء جاء بغرض تحسين الوضع السياسي، وكذلك لإنجاح الحوار الوطني، معربة عن أملها في أن يقدموا مساهمة أفضل للبلاد والشعب.اشتعل صراع ضاري بين الحكومة المركزية في أديس أبابا وقوات جبهة تيغراي الحاكمة للإقليم الشمالي، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، وتوسعت دائرة القتال في الأشهر الأخيرة وتفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد إثر ذلك.ولفتت الأزمة في إثيوبيا انتباه المجتمع الدولي نظرا لتعدد التقارير حول وقوع جرائم ضد الإنسانية وفي ظل تفاقم أزمة المهاجرين. وتسبب الصراع في مقتل الآلاف ونزوح الملايين.في الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار، بعدما كانت قوات تيغراي في طريقها نحو العاصمة، حيث أعلن الجيش الوطني تحقيقه سلسلة انتصارات أدت إلى وقف الهجوم وشل قدرات المتمردين.ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى حوار شامل ومصالحة وطنية لإنهاء الصراع الذي شهدته البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220107/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يؤكد-ضرورة-إجراء-مصالحة-وطنية-بعد-الصراع-مع-جبهة-تيغراي-1055062356.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار إثيوبيا