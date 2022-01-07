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https://arabic.sputniknews.com/20220107/إثيوبيا-تعلن-عن-حوار-وطني-شامل-وإطلاق-سراح-معتقلين-سياسيين-لإنهاء-الحرب-1055079021.html
إثيوبيا تعلن عن حوار وطني شامل وإطلاق سراح معتقلين سياسيين لإنهاء الحرب
إثيوبيا تعلن عن حوار وطني شامل وإطلاق سراح معتقلين سياسيين لإنهاء الحرب
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، عزمها إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية المعتقلة، بمن فيهم أعضاء في جبهة تحرير تيغراي المتمردة، في محاولة لتعزيز... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T19:30+0000
2022-01-07T19:30+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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وقالت خدمة الاتصالات الحكومية في بيان، إن الغرض من هذه الخطوة هو تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية وغير عنيفة، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.وأضافت أن "مفتاح الوحدة الدائمة هو الحوار، حيث تعتقد الحكومة بشدة أن مشاكل إثيوبيا بحاجة إلى المعالجة بأسلوب حواري شامل".وضمت القائمة التي أعلنتها خدمة الاتصالات، العديد من الأعضاء البارزين في جبهة تحرير تيغراي الشعبية، بالإضافة إلى زعماء المعارضة البارزين من عرقيتي أورومو والأمهرة.وأشار البيان إلى أن العفو عن بعض السجناء جاء بغرض تحسين الوضع السياسي، وكذلك لإنجاح الحوار الوطني، معربة عن أملها في أن يقدموا مساهمة أفضل للبلاد والشعب.اشتعل صراع ضاري بين الحكومة المركزية في أديس أبابا وقوات جبهة تيغراي الحاكمة للإقليم الشمالي، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، وتوسعت دائرة القتال في الأشهر الأخيرة وتفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد إثر ذلك.ولفتت الأزمة في إثيوبيا انتباه المجتمع الدولي نظرا لتعدد التقارير حول وقوع جرائم ضد الإنسانية وفي ظل تفاقم أزمة المهاجرين. وتسبب الصراع في مقتل الآلاف ونزوح الملايين.في الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار، بعدما كانت قوات تيغراي في طريقها نحو العاصمة، حيث أعلن الجيش الوطني تحقيقه سلسلة انتصارات أدت إلى وقف الهجوم وشل قدرات المتمردين.ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى حوار شامل ومصالحة وطنية لإنهاء الصراع الذي شهدته البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يؤكد-ضرورة-إجراء-مصالحة-وطنية-بعد-الصراع-مع-جبهة-تيغراي-1055062356.html
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العالم, أخبار إثيوبيا

إثيوبيا تعلن عن حوار وطني شامل وإطلاق سراح معتقلين سياسيين لإنهاء الحرب

19:30 GMT 07.01.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERIرئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد
رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، عزمها إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية المعتقلة، بمن فيهم أعضاء في جبهة تحرير تيغراي المتمردة، في محاولة لتعزيز الحوار الوطني والوحدة.
وقالت خدمة الاتصالات الحكومية في بيان، إن الغرض من هذه الخطوة هو تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية وغير عنيفة، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأضافت أن "مفتاح الوحدة الدائمة هو الحوار، حيث تعتقد الحكومة بشدة أن مشاكل إثيوبيا بحاجة إلى المعالجة بأسلوب حواري شامل".
وضمت القائمة التي أعلنتها خدمة الاتصالات، العديد من الأعضاء البارزين في جبهة تحرير تيغراي الشعبية، بالإضافة إلى زعماء المعارضة البارزين من عرقيتي أورومو والأمهرة.
وأشار البيان إلى أن العفو عن بعض السجناء جاء بغرض تحسين الوضع السياسي، وكذلك لإنجاح الحوار الوطني، معربة عن أملها في أن يقدموا مساهمة أفضل للبلاد والشعب.
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد ضرورة إجراء "مصالحة وطنية" بعد الصراع مع جبهة تيغراي
11:45 GMT
اشتعل صراع ضاري بين الحكومة المركزية في أديس أبابا وقوات جبهة تيغراي الحاكمة للإقليم الشمالي، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، وتوسعت دائرة القتال في الأشهر الأخيرة وتفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد إثر ذلك.
ولفتت الأزمة في إثيوبيا انتباه المجتمع الدولي نظرا لتعدد التقارير حول وقوع جرائم ضد الإنسانية وفي ظل تفاقم أزمة المهاجرين. وتسبب الصراع في مقتل الآلاف ونزوح الملايين.
في الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار، بعدما كانت قوات تيغراي في طريقها نحو العاصمة، حيث أعلن الجيش الوطني تحقيقه سلسلة انتصارات أدت إلى وقف الهجوم وشل قدرات المتمردين.
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى حوار شامل ومصالحة وطنية لإنهاء الصراع الذي شهدته البلاد.
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