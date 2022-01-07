https://arabic.sputniknews.com/20220107/إصابة-مستشار-النمسا-بفيروس-كورونا-بعد-تلقيه-3-جرعات-من-اللقاح-1055074629.html

إصابة مستشار النمسا بفيروس كورونا بعد تلقيه 3 جرعات من اللقاح

إصابة مستشار النمسا بفيروس كورونا بعد تلقيه 3 جرعات من اللقاح

أعلنت المستشارية النمساوية، مساء اليوم الجمعة، إيجابية اختبارات فيروس كورونا لمستشار البلاد كارل نيهامر، قائلة إنه في العزل الذاتي ولم تظهر عليه الأعراض. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T16:49+0000

2022-01-07T16:49+0000

2022-01-07T16:49+0000

العالم

فيروس كورونا

أوميكرون

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وقالت المستشارية في بيان إن العدوى ظهرت على ما يبدو مساء الأربعاء على نيهامر، بسبب الاتصال بأحد أفراد فريقه الأمني ​​الذي ثبتت إصابته يوم الخميس، ونقلت عنه قوله: "لا داعي للقلق، أنا بخير"، بحسب "رويترز".تلقى المستشار المحافظ ثلاث جرعات من لقاح "كوفيد 19"، ويعمل من المنزل عبر مؤتمرات الفيديو والهاتف، ولن يحضر أي أحداث عامة في الأيام القليلة المقبلة.في حين أن لقاح كورونا لا يمنع بشكل مطلق وصول الفيروس إلى الجهاز التنفسي، فإنه يلعب دورا كبيرا في حماية الإنسان من تطور المرض وظهور أعراض خطيرة كما يقلل من فرص انتشاره (تعرف أكثر على فوائد اللقاحات من هنا).كانت نتائج اختبارات زوجة نيهامر وأطفاله سلبية. جاءت هذه الأنباء بعد أن أعلن المستشار إجراءات جديدة يوم الخميس، تهدف إلى الحد من انتشار الوباء والمضي قدما في خطط جعل اللقاحات إلزامية.تمكنت النمسا من خفض حالات الإصابة بفيروس كورونا، بفضل الإغلاق بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، لكن متحور "أوميكرون" يدفع الأرقام للارتفاع مرة أخرى.

https://arabic.sputniknews.com/20220107/أمريكا-لم-تشهد-ذروة-موجة-أوميكرون-رغم-تسجيلها-مئات-آلاف-الإصابات-يوميا-1055071491.html

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