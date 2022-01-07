تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220107/إصابة-21-فلسطينيا-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-1055073129.html
إصابة 21 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
إصابة 21 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
أصيب 21 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T16:12+0000
2022-01-07T16:12+0000
الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي
الاستيطان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049778842_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e1b6975baf7efa56ef8275b615219a2f.jpg
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الجيش الإسرائيلي أطلق "الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا تنديدا بجرائم الاحتلال والمستوطنين في قرية بيت دجن".وخلفت المواجهات 12 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 20 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.في سياق متصل، أفادت الوكالة ذاتها، بإصابة 5 شبان بالرصاص المعدني "خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم (شمال) المناهضة للاستيطان".ونقلت عن مراد شتيوي، الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، إن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص، والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا".وفي بلدة بيتا جنوبي نابلس، أصيب 4 فلسطينيين آخرين بالرصاص المعدني و44 بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي.وقال أحمد جبريل مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، إن "قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الإسعاف، وذلك بإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة المواجهات".
الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049778842_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_58a62abcc73967f02793337f77e22ab4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الضفة الغربية, الجيش الإسرائيلي, الاستيطان

إصابة 21 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

16:12 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyehطفل فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة في 30 يوليو 2021
طفل فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة في 30 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh
تابعنا عبر
أصيب 21 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الجيش الإسرائيلي أطلق "الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا تنديدا بجرائم الاحتلال والمستوطنين في قرية بيت دجن".
وخلفت المواجهات 12 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 20 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.
في سياق متصل، أفادت الوكالة ذاتها، بإصابة 5 شبان بالرصاص المعدني "خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم (شمال) المناهضة للاستيطان".
ونقلت عن مراد شتيوي، الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، إن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص، والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا".
وفي بلدة بيتا جنوبي نابلس، أصيب 4 فلسطينيين آخرين بالرصاص المعدني و44 بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي.
وقال أحمد جبريل مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، إن "قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الإسعاف، وذلك بإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة المواجهات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:35 GMTعام من التوترات... العلاقات بين المغرب وألمانيا إلى أين؟
17:22 GMTالتضخم يبلغ مستوى قياسيا في منطقة اليورو بسبب أسعار الطاقة
17:16 GMT"بي إم دبليو" تكشف عن أول سيارة في العالم قادرة على تغيير لونها مثل الحرباء... فيديو
17:11 GMTلماذا تصاب النساء بالغدة الدرقية أكثر من الرجال بـ 10 مرات؟
17:07 GMTالحكومة اليمنية تسيطر على مناطق جديدة في شبوة
17:01 GMTتساؤلات عن نجاعة "الإضراب عن الطعام" لوقف الاعتقال الإداري الإسرائيلي بعد الإفراج عن أبو هواش
16:56 GMTرئيس "آبل" تقاضى أجرا خياليا في عام 2021... 1400 ضعف متوسط راتب الموظف العادي
16:53 GMTستولتنبرغ: مستعدون للانخراط في حوار مع روسيا بطريقة عادلة ومتزنة
16:49 GMTإصابة مستشار النمسا بفيروس كورونا بعد تلقيه 3 جرعات من اللقاح
16:45 GMTالجيش السوري يمنع رتلا أمريكيا من اختراق بلدة للمرة الثالثة خلال شهر
16:41 GMTتونس... جدل بشأن إحالة 19 سياسيا للمحاكمة واتهام الرئيس قيس سعيد بالاحتماء بالحصانة
16:36 GMTإفراج مؤقت عن الرئيس الموريتاني السابق مع إخضاعه للمراقبة القضائية
16:34 GMTبعد زيارة ديبي... هل تسعى تشاد لمشاركة مصر في ملف المصالحة
16:28 GMTالبابا فرنسيس ينتقد الذين يربون الكلاب والقطط بدلا من الإنجاب: تجرد من الإنسانية
16:26 GMTفرنسا: قد ينظر في إغلاق "التيار الشمالي 2" إذا ساء الوضع في أوكرانيا
16:22 GMTالسعودية... النصر يهدد الهلال بسبب عقد محمد كنو
16:20 GMT"لنجعل شتاءهم دافئا"... إطلاق حملة لجمع 10 ملايين دولار لتدفئة اللاجئين
16:12 GMTإصابة 21 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
16:07 GMTوفاة سيدني بواتييه... أول ممثل أسود يفوز بجائزة أوسكار
16:04 GMTمزارع تركي يلبس أبقاره نظارات واقع افتراضي لتحسين إنتاج الألبان