إصابة 21 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الجيش الإسرائيلي أطلق "الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا تنديدا بجرائم الاحتلال والمستوطنين في قرية بيت دجن".وخلفت المواجهات 12 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 20 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.في سياق متصل، أفادت الوكالة ذاتها، بإصابة 5 شبان بالرصاص المعدني "خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم (شمال) المناهضة للاستيطان".ونقلت عن مراد شتيوي، الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، إن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص، والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا".وفي بلدة بيتا جنوبي نابلس، أصيب 4 فلسطينيين آخرين بالرصاص المعدني و44 بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي.وقال أحمد جبريل مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، إن "قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الإسعاف، وذلك بإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة المواجهات".