إصابة 25 أسيرا فلسطينيا في سجن إسرائيلي بفيروس كورونا

ونشر نادي الأسير على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صباح اليوم الجمعة، أنه لا توجد تفاصيل إضافية حتى الساعة، سوى أنه تم عزل جميع الأسرى القابعين في القسم.وأشار نادي الأسير إلى أن سجن النقب هو أكبر السجون التي يقبع فيها أسرى فلسطينيون من حيث العدد، ويبلغ عددهم أكثر من 1200 أسير، وهو الأمر الذي يعني مضاعفة المخاطر الحاصلة على مصير الأسرى، واحتمالية تسجيل المزيد من الإصابات بين صفوفهم.ويتوازى مع عدد الإصابات بفيروس كورونا، جملة من المعطيات المتعلقة بواقع الظروف الحياتية الصعبة التي يواجهها الأسرى في السجون الإسرائيلية، حيث تتعمد إدارة السجون منذ بداية انتشار جائحة كورونا إلى تحويله لأداة تنكيل بحق الأسرى، واستغلاله لفرض مزيد من الإجراءات التي فاقمت من حالة العزل المفروضة عليهم.للمزيد: قناة عبرية تكشف عن سلاح فلسطيني جديد تمكن من "تركيع" إسرائيلويذكر أن أعداد الأسرى الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وتمكنت المؤسسات الفلسطينية المختصة من توثيقها، منذ شهر أبريل/نيسان العام الماضي، وحتى اليوم، قد وصلت إلى 388 إصابة مؤكدة.
أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، إصابة 25 أسيرا فلسطينيا في سجن النقب الصحراوي الإسرائيلي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونشر نادي الأسير على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صباح اليوم الجمعة، أنه لا توجد تفاصيل إضافية حتى الساعة، سوى أنه تم عزل جميع الأسرى القابعين في القسم.
وأشار نادي الأسير إلى أن سجن النقب هو أكبر السجون التي يقبع فيها أسرى فلسطينيون من حيث العدد، ويبلغ عددهم أكثر من 1200 أسير، وهو الأمر الذي يعني مضاعفة المخاطر الحاصلة على مصير الأسرى، واحتمالية تسجيل المزيد من الإصابات بين صفوفهم.
ويتوازى مع عدد الإصابات بفيروس كورونا، جملة من المعطيات المتعلقة بواقع الظروف الحياتية الصعبة التي يواجهها الأسرى في السجون الإسرائيلية، حيث تتعمد إدارة السجون منذ بداية انتشار جائحة كورونا إلى تحويله لأداة تنكيل بحق الأسرى، واستغلاله لفرض مزيد من الإجراءات التي فاقمت من حالة العزل المفروضة عليهم.