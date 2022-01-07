https://arabic.sputniknews.com/20220107/إعلام-كهربا-يمدد-عقده-مع-الأهلي-المصري-حتى-2025-1055060100.html

إعلام: كهربا يمدد عقده مع الأهلي المصري حتى 2025

إعلام: كهربا يمدد عقده مع الأهلي المصري حتى 2025

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، بأن نجم النادي الأهلي اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" مدد عقده مع القلعة الحمراء حتى عام 2025. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T10:45+0000

2022-01-07T10:45+0000

2022-01-07T10:45+0000

رياضة

كهربا

ماتش الأهلي اليوم

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وحسب موقع "اليوم السابع"، مدد كهربا عقده مع الأهلي لموسم إضافي، ولكن الإدارة القانونية في النادي تعمل حاليا على مراجعة عقود اللاعب قبل اعتمادها رسميا.وأوضح الموقع أن عقد كهربا الأساسي مع الشياطين الحمر ينتهي في 2024.وأشار إلى أنه من المقرر أن تتم إعارة كهربا إلى نادي هاتاي التركي مقابل 500 ألف دولار، مع أحقيته في شراء اللاعب مقابل 3 ملايين دولار. وسيغادر كهربا لتركيا للانتظام في تدريبات فريقه الجديد الأسبوع المقبل.يذكر أن كهربا لعب مع الأهلي 62 مباراة في كل البطولات المحلية والأفريقية، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى. وتوّج كهربا مع النادي الأهلي ببطولتين لدوري أبطال أفريقيا، كما حصل على برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقي، بالإضافة لبطولة كأس مصر وبطولة دوري ممتاز.

https://arabic.sputniknews.com/20220104/تطورات-كبيرة-في-صفقة-انتقال-كهربا-من-الأهلي-إلى-هاتاي-التركي-1054953020.html

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رياضة, كهربا, ماتش الأهلي اليوم