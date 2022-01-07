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https://arabic.sputniknews.com/20220107/إقامة-حفل-جوائز-غولدن-غلوب-2022-دون-حضور-جماهيري-أو-بث-تلفزيوني-1055081779.html
إقامة حفل جوائز "غولدن غلوب" 2022 دون حضور جماهيري أو بث تلفزيوني
إقامة حفل جوائز "غولدن غلوب" 2022 دون حضور جماهيري أو بث تلفزيوني
تقرر إقامة حفل جوائز "غولدن غلوب" الـ79 للأعمال السينمائية والتلفزيونية، يوم الأحد المقبل، دون ‏جمهور أو وسائل إعلام.‏ 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T21:56+0000
2022-01-07T21:56+0000
مجتمع
منوعات
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وقالت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود المنظمة للحفل كل عام أنه سيكون "حدثا خاصا" سيقام خلف الأبواب المغلقة، ولن يتم بثه على الهواء مباشرة.وسيتم الاكتفاء بالإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز السنوي في الوقت الفعلي على موقع "غولدن غلوب" ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال حدث على الإنترنت مدته 90 دقيقة.وسيتم نشر قائمة كاملة بالفائزين عبر بيان صحفي عقب اختتام الحفل.ويأتي ذلك بعد أن تعرّض حفل "غولدن غلوب" لانتقادات شديدة واتهامات بالعنصرية، بعد أن تبين أن جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود، وهي الهيئة التي تقدم الجوائز، لا تتضمن أعضاء من السود.ودعا نجوم من بينهم الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، هوليوود لمقاطعة الحفل الشهير.ودفع رد الفعل العنيف على افتقار رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود للأعضاء السود إلى قيامها بإصلاح لوائحها الداخلية، وكذلك تنفيذ التغييرات التي تتناول الأخلاق والشمول.وفي الشهر الماضي، أعلن مغني الراب والممثل الأمريكي، سنوب دوج، عن ترشيحات حفل جوائز "غولدن غلوب" الـ79.ومن بين المرشحين في السينما، المطربة الأمريكية، ليدي غاغا، عن دورها في فيلم السيرة الذاتية "House of Gucci"، ونيكول كيدمان عن "Being the Ricardos"، وويل سميث عن دراما السيرة الذاتية "King Richard"، وكريستين ستيوارت عن تجسيدها دور الأميرة البريطانية الراحلة ديانا في فيلم "Spencer"، ودينزل واشنطن عن "Tragedy of Macbeth".وفي الدراما التلفزيونية، تصدر مسلسل "Succession" بخمسة ترشيحات.
https://arabic.sputniknews.com/20210511/الممثل-توم-كروز-يعيد-جوائز-غولدن-غلوب-وسط-فضيحة-عنصرية-1048931774.html
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مجتمع, منوعات

إقامة حفل جوائز "غولدن غلوب" 2022 دون حضور جماهيري أو بث تلفزيوني

21:56 GMT 07.01.2022
© REUTERS / MARIO ANZUONIحفل جوائز "غولدن غلوب" الأمريكية
حفل جوائز غولدن غلوب الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
حفل جوائز "غولدن غلوب" الأمريكية
© REUTERS / MARIO ANZUONI
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تقرر إقامة حفل جوائز "غولدن غلوب" الـ79 للأعمال السينمائية والتلفزيونية، يوم الأحد المقبل، دون ‏جمهور أو وسائل إعلام.‏
وقالت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود المنظمة للحفل كل عام أنه سيكون "حدثا خاصا" سيقام خلف الأبواب المغلقة، ولن يتم بثه على الهواء مباشرة.
وسيتم الاكتفاء بالإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز السنوي في الوقت الفعلي على موقع "غولدن غلوب" ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال حدث على الإنترنت مدته 90 دقيقة.
وسيتم نشر قائمة كاملة بالفائزين عبر بيان صحفي عقب اختتام الحفل.
توم كروز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2021
الممثل توم كروز يعيد جوائز غولدن غلوب وسط فضيحة عنصرية
11 مايو 2021, 08:01 GMT
ويأتي ذلك بعد أن تعرّض حفل "غولدن غلوب" لانتقادات شديدة واتهامات بالعنصرية، بعد أن تبين أن جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود، وهي الهيئة التي تقدم الجوائز، لا تتضمن أعضاء من السود.
ودعا نجوم من بينهم الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، هوليوود لمقاطعة الحفل الشهير.
ودفع رد الفعل العنيف على افتقار رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود للأعضاء السود إلى قيامها بإصلاح لوائحها الداخلية، وكذلك تنفيذ التغييرات التي تتناول الأخلاق والشمول.
وفي الشهر الماضي، أعلن مغني الراب والممثل الأمريكي، سنوب دوج، عن ترشيحات حفل جوائز
"غولدن غلوب" الـ79.
ومن بين المرشحين في السينما، المطربة الأمريكية، ليدي غاغا، عن دورها في فيلم السيرة الذاتية "House of Gucci"، ونيكول كيدمان عن "Being the Ricardos"، وويل سميث عن دراما السيرة الذاتية "King Richard"، وكريستين ستيوارت عن تجسيدها دور الأميرة البريطانية الراحلة ديانا في فيلم "Spencer"، ودينزل واشنطن عن "Tragedy of Macbeth".
وفي الدراما التلفزيونية، تصدر مسلسل "Succession" بخمسة ترشيحات.
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