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https://arabic.sputniknews.com/20220107/ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-مطعم-جنوب-غربي-الصين-إلى-7-أشخاص-1055066418.html
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مطعم جنوب غربي الصين إلى 6 أشخاص
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مطعم جنوب غربي الصين إلى 6 أشخاص
لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر انفجار بمطعم في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T13:29+0000
2022-01-07T13:44+0000
الصين
انفجار
عالم
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القاهرة، 7 يناير - سبوتنيك. وأفادت شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية، اليوم الجمعة، بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم، وتم إنقاذ تسعة بعد انفجار في منطقة وولونغ في مقاطعة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، وذلك بالتوازي مع عمليات إنقاذ 11 شخصا الباقين.وذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية أن "انفجار هز مطعما في مكتب حكومي فرعي بمنطقة وولونغ في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، ظهر اليوم الجمعة بتوقيت بكين"، مؤكدة أن الانفجار وقع "بسبب ما يشتبه في أنه تسرب غازي أدى إلى الانفجار الذي أسفر عن انهيار المطعم".وأشارت الوكالة الصينية إلى أنه "نُقل عدد من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".ويشار إلى أنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون بجراح نتيجة لانفجار قوي هز مطعما في مدينة شنيانغ شمال شرقي الصين.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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الصين, انفجار, عالم

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مطعم جنوب غربي الصين إلى 6 أشخاص

13:29 GMT 07.01.2022 (تم التحديث: 13:44 GMT 07.01.2022)
© AFP 2021 / Strتداعيات انفجار وقع أمام محطة قطار في فينلين، الصين 13 يونيو 2020
تداعيات انفجار وقع أمام محطة قطار في فينلين، الصين 13 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / Str
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لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر انفجار بمطعم في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.
القاهرة، 7 يناير - سبوتنيك. وأفادت شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية، اليوم الجمعة، بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم، وتم إنقاذ تسعة بعد انفجار في منطقة وولونغ في مقاطعة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، وذلك بالتوازي مع عمليات إنقاذ 11 شخصا الباقين.
شنغهاي تشهد أطول خسوف جزئي في العالم، الصين 19 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
دوي انفجار وسط الصين
07:35 GMT
وذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية أن "انفجار هز مطعما في مكتب حكومي فرعي بمنطقة وولونغ في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، ظهر اليوم الجمعة بتوقيت بكين"، مؤكدة أن الانفجار وقع "بسبب ما يشتبه في أنه تسرب غازي أدى إلى الانفجار الذي أسفر عن انهيار المطعم".
وأشارت الوكالة الصينية إلى أنه "نُقل عدد من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".
ويشار إلى أنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون بجراح نتيجة لانفجار قوي هز مطعما في مدينة شنيانغ شمال شرقي الصين.
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