ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مطعم جنوب غربي الصين إلى 6 أشخاص

القاهرة، 7 يناير - سبوتنيك. وأفادت شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية، اليوم الجمعة، بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم، وتم إنقاذ تسعة بعد انفجار في منطقة وولونغ في مقاطعة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، وذلك بالتوازي مع عمليات إنقاذ 11 شخصا الباقين.وذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية أن "انفجار هز مطعما في مكتب حكومي فرعي بمنطقة وولونغ في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، ظهر اليوم الجمعة بتوقيت بكين"، مؤكدة أن الانفجار وقع "بسبب ما يشتبه في أنه تسرب غازي أدى إلى الانفجار الذي أسفر عن انهيار المطعم".وأشارت الوكالة الصينية إلى أنه "نُقل عدد من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".ويشار إلى أنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون بجراح نتيجة لانفجار قوي هز مطعما في مدينة شنيانغ شمال شرقي الصين.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
وذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية أن "انفجار هز مطعما في مكتب حكومي فرعي بمنطقة وولونغ في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، ظهر اليوم الجمعة بتوقيت بكين"، مؤكدة أن الانفجار وقع "بسبب ما يشتبه في أنه تسرب غازي أدى إلى الانفجار الذي أسفر عن انهيار المطعم".
وأشارت الوكالة الصينية إلى أنه "نُقل عدد من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".
ويشار إلى أنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون بجراح نتيجة لانفجار قوي هز مطعما في مدينة شنيانغ شمال شرقي الصين.