https://arabic.sputniknews.com/20220107/ارتفاع-عائدات-السندات-الأوروبية-قبل-ظهور-بيانات-التضخم-والوظائف-1055063669.html

ارتفاع عائدات السندات الأوروبية قبل ظهور بيانات التضخم والوظائف

ارتفاع عائدات السندات الأوروبية قبل ظهور بيانات التضخم والوظائف

ارتفعت عائدات السندات في منطقة اليورو، اليوم الجمعة، وذلك قبل ظهور أرقام التضخم فيها، إضافة إلى بيانات الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T12:33+0000

2022-01-07T12:33+0000

2022-01-07T12:33+0000

التضخم

مؤشرات البورصة

سوق السندات

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وحسسب استطلاع أجرته "رويترز"، فمن المتوقع أن يظهر التضخم في منطقة اليورو المقرر الساعة 1000 بتوقيت غرينتش انخفاض التضخم السنوي إلى 4.7 % في ديسمبر/كانون الأول من 4.9 % في نوفمبر/ تشرين الثاني.إلى ذلك فقد تباطأت البيانات الألمانية الصادرة، أمس الخميس، أيضًا للمرة الأولى لمدة ستة أشهر، مما يشير إلى أن التضخم الذي هو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% ومصدر قلق رئيسي للمستثمرين، ربما يكون قد بلغ ذروته.وسوف تتبع بيانات الوظائف الأمريكية في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن تظهر 400 ألف وظيفة جديدة تم إنشاؤها في ديسمبر.وتكتسب أهمية إضافية بعد دقائق من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر يوم الأربعاء، والتي أظهرت أن بعض صانعي السياسة يريدون التحرك بشكل أسرع لتشديد القيود، بما في ذلك عن طريق تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي تزيد عن 8 تريليون دولار.وسيراقب المستثمرون الامور لمعرفة ما إذا كانت البيانات يمكن أن تساعد في تسريع الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تقديم المزيد من الأدلة على أن الاقتصاد يقترب من التوظيف الكامل.وقد أدى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهي الخطوة التي أعقبت أيضًا منطقة اليورو يوم الخميس الماضي.وارتفع العائد على 10 سنوات في ألمانيا، وهو المعيار للمنطقة، نقطة أساس واحدة إلى 0.06% قبل البيانات يوم الجمعة، بعد ارتفاعه إلى 0.03% يوم الخميس.وأظهرت أسعار رفينيتيف أنها تتجه لأكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ يونيو/حزيران 2020، بزيادة 13 نقطة أساس، على الرغم من أن جزءًا من الارتفاع يرجع إلى تمديد سعر رفينيتيف القياسي لمدة 10 سنوات إلى سندات جديدة.كما ارتفعت معظم العوائد القياسية الأخرى لأجل 10 سنوات بمقدار 1-2 نقطة أساس خلال اليوم.

https://arabic.sputniknews.com/20211209/البنك-المركزي-الأوروبي-يدرس-تعديل-برنامج-السندات-1053729614.html

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التضخم, مؤشرات البورصة, سوق السندات