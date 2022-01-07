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"الأوقاف الكويتية" تتخذ قرارا جديدا بشأن الصلاة في المساجد
"الأوقاف الكويتية" تتخذ قرارا جديدا بشأن الصلاة في المساجد
اتخذت وزارة الأوقاف الكويتية قرارا جديدا يخص الصلاة في المساجد، ويتم تطبيقه بداية من اليوم الجمعة. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T06:27+0000
2022-01-07T06:27+0000
الكويت
فيروس كورونا
أوميكرون
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ووفقا لبيان عممته وزارة الأوقاف الكويتية على أئمة المساجد وخطبائها، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد قررت إعادة تطبيق التباعد بين المصلين داخل المساجد بداية من اليوم.وأكد البيان أن الوزارة طالبت الأئمة والخطباء بضرورة إبلاغ المصلين بعودة التباعد، وعودة الاشتراطات الصحية المنصوص عليها من قبل.وحدد البيان مدة خطبة الجمعة، مؤكدا ألا تزيد الخطبة والصلاة على 15 دقيقة، كحد أقصى، مطالبا الأئمة بالتخفيف في باقي الصلوات.وقد شهدت الكويت أخيرا ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا، خاصة السلالة الجديدة "أوميكرون"، وذلك بعد أن شهدت فترة استقرار في الأوضاع.
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الكويت, فيروس كورونا, أوميكرون

"الأوقاف الكويتية" تتخذ قرارا جديدا بشأن الصلاة في المساجد

06:27 GMT 07.01.2022
© REUTERS / Jassim Mohammedتجمع المواطنين بالقرب من مسجد الإمام الصادق في الكويت
تجمع المواطنين بالقرب من مسجد الإمام الصادق في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Jassim Mohammed
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اتخذت وزارة الأوقاف الكويتية قرارا جديدا يخص الصلاة في المساجد، ويتم تطبيقه بداية من اليوم الجمعة.
ووفقا لبيان عممته وزارة الأوقاف الكويتية على أئمة المساجد وخطبائها، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد قررت إعادة تطبيق التباعد بين المصلين داخل المساجد بداية من اليوم.
وأكد البيان أن الوزارة طالبت الأئمة والخطباء بضرورة إبلاغ المصلين بعودة التباعد، وعودة الاشتراطات الصحية المنصوص عليها من قبل.

وقال البيان: نظرا لمستجدات الأوضاع الصحية، وانتشار الوباء في البلاد، ولسلامتك في المسجد يرجى التقيد بالتباعد بين المصلين والالتزام بالكمام وإحضار سجادة الصلاة".

وحدد البيان مدة خطبة الجمعة، مؤكدا ألا تزيد الخطبة والصلاة على 15 دقيقة، كحد أقصى، مطالبا الأئمة بالتخفيف في باقي الصلوات.
وكانت وسائل إعلام كويتية قد نقلت عن مصادر حكومية مسؤولة أن "الوضع الوبائي في الكويت جيد، وأن زيادة الإصابات متوقعةٌ في ظل التصاعد الكبير للإصابات بمتحور الوباء حول العالم أخيراً".
وقد شهدت الكويت أخيرا ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا، خاصة السلالة الجديدة "أوميكرون"، وذلك بعد أن شهدت فترة استقرار في الأوضاع.
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