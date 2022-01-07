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https://arabic.sputniknews.com/20220107/البابا-فرنسيس-ينتقد-الذين-يربون-الكلاب-والقطط-بدلا-من-الإنجاب-تجرد-من-الإنسانية-1055073791.html
البابا فرنسيس ينتقد الذين يربون الكلاب والقطط بدلا من الإنجاب: تجرد من الإنسانية
البابا فرنسيس ينتقد الذين يربون الكلاب والقطط بدلا من الإنجاب: تجرد من الإنسانية
انتقد البابا فرنسيس أولئك الذين يستبدلون بالأطفال قططا وكلابا، مبينا أن "نكران الأبوة والأمومة يجردنا من إنسانيتنا". 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T16:28+0000
2022-01-07T16:28+0000
العالم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وبحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية، قال البابا في لقاء مفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان: وقال إن "الأبوة والأمومة هما ملء حياة الإنسان، صحيح أن هناك أبوة روحية وأمومة روحيّة للذين يكرسون أنفسهم لله، ولكن على الذين يعيشون في العالم ويتزوجون أن يفكروا في إنجاب الأطفال ومنح الحياة".وتابع ممازحا الحضور: "كما قال أحدهم بروح الدعابة: الآن من سيدفع ضرائب معاش تقاعدي، بما أنه ليس هناك أطفال؟ من سيعتني بي؟ لقد كان يمزح ولكنها الحقيقة".
https://arabic.sputniknews.com/20211224/البابا-فرنسيس-يحتفل-بالقداس-عشية-الكريسماس-وسط-زيادة-انتشار-كورونا-في-إيطاليا-فيديو-1054532288.html
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العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس ينتقد الذين يربون الكلاب والقطط بدلا من الإنجاب: تجرد من الإنسانية

16:28 GMT 07.01.2022
© REUTERS / REMO CASILLIبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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انتقد البابا فرنسيس أولئك الذين يستبدلون بالأطفال قططا وكلابا، مبينا أن "نكران الأبوة والأمومة يجردنا من إنسانيتنا".
وبحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية، قال البابا في لقاء مفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان:

منذ بضعة أيام، كنت أتحدث عن الشتاء الديموغرافي السائد اليوم: الناس لا يريدون إنجاب الأطفال، أو طفل واحد فقط لكن لديهم كلبان، وقطتان... إنَّ الكلاب والقطط تحل محل الأطفال. إنه أمر مضحك حقا، هذا الإنكار للأبوة والأمومة يقلّل من قيمتنا، ويسلبنا بشريّتنا وبذلك تصبح الحضارة عتيقة ومن دون إنسانية، لأنها فقدت غنى الأبوة والأمومة.

البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان أثناء زيارته إلى العراق - سبوتنيك عربي
البابا فرنسيس
أسقف روما ورأس الكنيسة الكاثوليكية
البابا فرنسيس الثاني يقبل تمثال الطفل يسوع أثناء احتفاله بالقداس الإلهي ليلة عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
البابا فرنسيس يحتفل بالقداس عشية الكريسماس وسط زيادة انتشار كورونا في إيطاليا... فيديو
24 ديسمبر 2021, 21:35 GMT
وقال إن "الأبوة والأمومة هما ملء حياة الإنسان، صحيح أن هناك أبوة روحية وأمومة روحيّة للذين يكرسون أنفسهم لله، ولكن على الذين يعيشون في العالم ويتزوجون أن يفكروا في إنجاب الأطفال ومنح الحياة".
وتابع ممازحا الحضور: "كما قال أحدهم بروح الدعابة: الآن من سيدفع ضرائب معاش تقاعدي، بما أنه ليس هناك أطفال؟ من سيعتني بي؟ لقد كان يمزح ولكنها الحقيقة".
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