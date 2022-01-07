البابا فرنسيس ينتقد الذين يربون الكلاب والقطط بدلا من الإنجاب: تجرد من الإنسانية

وبحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية، قال البابا في لقاء مفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان: وقال إن "الأبوة والأمومة هما ملء حياة الإنسان، صحيح أن هناك أبوة روحية وأمومة روحيّة للذين يكرسون أنفسهم لله، ولكن على الذين يعيشون في العالم ويتزوجون أن يفكروا في إنجاب الأطفال ومنح الحياة".وتابع ممازحا الحضور: "كما قال أحدهم بروح الدعابة: الآن من سيدفع ضرائب معاش تقاعدي، بما أنه ليس هناك أطفال؟ من سيعتني بي؟ لقد كان يمزح ولكنها الحقيقة".
انتقد البابا فرنسيس أولئك الذين يستبدلون بالأطفال قططا وكلابا، مبينا أن "نكران الأبوة والأمومة يجردنا من إنسانيتنا".
وبحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية، قال البابا في لقاء مفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان:
منذ بضعة أيام، كنت أتحدث عن الشتاء الديموغرافي السائد اليوم: الناس لا يريدون إنجاب الأطفال، أو طفل واحد فقط لكن لديهم كلبان، وقطتان... إنَّ الكلاب والقطط تحل محل الأطفال. إنه أمر مضحك حقا، هذا الإنكار للأبوة والأمومة يقلّل من قيمتنا، ويسلبنا بشريّتنا وبذلك تصبح الحضارة عتيقة ومن دون إنسانية، لأنها فقدت غنى الأبوة والأمومة.