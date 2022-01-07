https://arabic.sputniknews.com/20220107/البنتاغون-يضطر-إلى-إنفاق-ملايين-الدولارات-بسبب-الغواصات-الروسية-الجديدة-1055057420.html

البنتاغون يضطر إلى إنفاق ملايين الدولارات بسبب الغواصات الروسية الجديدة

البنتاغون يضطر إلى إنفاق ملايين الدولارات بسبب الغواصات الروسية الجديدة

تضطر البحرية الأمريكية إلى إنفاق موارد مالية كبيرة على البحث عن أحدث الغواصات الروسية. تتحدث البوابة الأمريكية Popular Mechanics عن الأساليب الحالية للحرب... 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T09:39+0000

2022-01-07T09:39+0000

2022-01-07T09:39+0000

رصد عسكري

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كما أشار مؤلف المنشور، الكاتب العسكري كايل ميزوكامي، تستخدم القوات البحرية في جميع أنحاء العالم عوامات سونار خاصة تساعد في اكتشاف غواصات العدو. يؤكد الخبير أن مثل هذه المعدات تسمح "بحياكة" نوع من الشباك تحت الماء.في الشهر الماضي، أعلنت البحرية الأمريكية عن شراء 18000 عوامة سونار AN / SSQ-125 بأكثر من 222 مليون دولار. وبحسب الخبير الأمريكي، فإن هذه الأجهزة تعمل بمثابة "آذان" عملاقة، تلتقط الارتداد الناجم عن الانفجارات تحت الماء.يوضح الخبير أن بناء غواصات روسية جديدة وخطيرة من مشروعي ياسن وبوري، فضلاً عن نمو القوة البحرية الصينية، أجبر البنتاغون على إعطاء الأولوية للحرب المضادة للغواصات والدفاع ضد الغواصات.كتب كايل ميزوكامي أن استخدام معدات السونار هو اليوم الفرصة الوحيدة للكشف عن غواصة معادية.هذا هو السبب في الحاجة إلى السونار الذي يلتقط انفجار الطاقة المنقولة عبر عمود الماء. تعمل الموجة الصوتية من الانفجار تحت الماء مثل ذراع الرافعة: وهذا يسمح لمعدات السونار بتحديد الاتجاه الذي تتحرك فيه غواصات العدو.وفقًا للمؤلف، تعتبر الطائرات صيادًا فعالًا لغواصات العدو. ويوضح كايل ميزوكامي:يمكن للرادارات العائمة الخاصة "الاستماع" إلى المحيط ونقل البيانات المستلمة إلى الطائرات المضادة للغواصات.وبالتالي، تراهن البحرية الأمريكية عمداً على الحصول على عوامات السونار وتعتزم استخدامها بنشاط في البحث عن غواصات العدو.

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رصد عسكري