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https://arabic.sputniknews.com/20220107/البيت-الأبيض-واشنطن-لديها-تساؤلات-حول-الوجود-الروسي-في-كازاخستان-1055080959.html
البيت الأبيض: واشنطن لديها تساؤلات حول الوجود الروسي في كازاخستان
البيت الأبيض: واشنطن لديها تساؤلات حول الوجود الروسي في كازاخستان
قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن لديها تساؤلات حول طبيعة وجود قوات حفظ السلام الروسية في كازاخستان. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T21:12+0000
2022-01-07T21:23+0000
البيت الأبيض
كازاخستان
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وأوضحت أن العالم أجمع سيكون شاهدا على أي انتهاكات هناك لحقوق الإنسان، في ظل موجة العنف والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.وصرحت نائبة المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحافي قائلة، "لدينا تساؤلات حول طبيعة الوجود الروسي في كازاخستان والحاجة إليه".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/كازاخستان-وجود-أجانب-يتحدثون-اللغة-العربية-بين-المصابين-في-المستشفيات-1055068262.html
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البيت الأبيض, كازاخستان

البيت الأبيض: واشنطن لديها تساؤلات حول الوجود الروسي في كازاخستان

21:12 GMT 07.01.2022 (تم التحديث: 21:23 GMT 07.01.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن لديها تساؤلات حول طبيعة وجود قوات حفظ السلام الروسية في كازاخستان.
وأوضحت أن العالم أجمع سيكون شاهدا على أي انتهاكات هناك لحقوق الإنسان، في ظل موجة العنف والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وصرحت نائبة المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحافي قائلة، "لدينا تساؤلات حول طبيعة الوجود الروسي في كازاخستان والحاجة إليه".
ودعت المتحدثة الأمريكية الأطراف في كازاخستان إلى الالتزام بالقانون الدولي، وضبط النفس من أجل إنهاء الأزمة في البلاد.
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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14:22 GMT
وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
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